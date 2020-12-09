Кто вытащит Поля Погба из МЮ? ПСЖ, «Реал», «Ювентус» и другие претенденты

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вчера, 21:00

Мино Райола обострил отношения Погба с манкунианцами.

Поль Погба совершенно точно не разучился играть в футбол, но лучшей версией самого себя на «Олд Траффорд» он быть не может. У француза не складываются отношения с руководством, партнерами и болельщиками, и пути назад уже нет, раз агент футболиста Мино Райола говорит прямым текстом:

Могу только сказать, что для Поля Погба в «Манчестер Юнайтед» всё кончено.

Такие заявления — плохо для бизнеса, если смотреть на ситуацию глазами клуба, однако одиозный агент знает, что делает: пытается раскачать лодку, чтобы было проще увести Поля из «Манчестер Юнайтед». В октябре манкунианцы воспользовались опцией и продлили контракт с французским полузащитником до конца сезона 2021/22, но Мино Райола явно дает понять, что его клиент не собирается оставаться в Манчестере еще на 18 месяцев.

Агент бросил мяч «Юнайтед», фактически поставив английский клуб перед ультиматумом: у «красных дьяволов» есть два трансферных окна, чтобы заработать на продаже Погба. Заодно такая нацеленность футболиста на уход привлекает потенциальных покупателей и сбивает его стоимость, хотя в МЮ утверждают, что не собираются идти на поводу у Райолы и не подвинутся ни на пенни в переговорах с клубами, которые пожелают купить Поля.

Хитрый делец Мино подложил мощную бомбу под «Манчестер Юнайтед», рвануло громко, особенно на фоне вылета из Лиги чемпионов. Оле-Гуннар Сульшер сказал, что больше не будет говорить об агенте Погба, но все равно сказал:

Чем раньше агент Погба поймет, что это командный вид спорта, что мы работаем сообща, тем лучше. Возможно, это последнее, что я об этом скажу. Я больше не буду говорить об агенте Погба.

Как бы то ни было, Райола своего добился, это подтверждается множеством реплик, похожих на это выступление Джейми Каррагера:

«Манчестер» должен избавиться от Погба. Я говорю это уже на протяжении года. Это самый переоцененный игрок, которого я только видел. Я считаю, что Погба и его агент Райола — это просто позор. Я не знаю, куда он уйдет. Кто его заберет? МЮ хочет избавиться от него, не обманывайте себя.

Райола хочет увести Погба из «Манчестер Юнайтед», и ему все равно, в каких британских прачечных будут стирать его имя после дерзкого заявления. Не приходится сомневаться и в том, что у Поля есть интересные варианты продолжения карьеры, спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи и главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан периодически восхищаются Погба в публичном пространстве.

Специалисты из клубов, которые могут претендовать на Погба, уверены в его мастерстве и профессиональных качествах и не считают неудачи в МЮ показательными. Так что Каррагер смотрит на ситуацию глазами фаната АПЛ , а в действительности Поль без проблем найдет новый клуб, в то время как «Манчестер Юнайтед» может только постараться защитить свои финансовые интересы. Погба — по-прежнему клубный актив, в который вложено немало средств. МЮ должен попытаться отбить часть затрат на трансфере. Но кто может позволить себе француза?

ПСЖ

ПСЖ связывался с Погба, у парижского клуба есть желание напичкать состав французскими звездами первой величины, ведь связывались не только с Погба, но и с Гризманном. «Пари Сен-Жермен» на многое готов ради такого трансфера, тем более полузащита Томаса Тухеля уступает в классе европейским гигантам, а Поль способен исправить ситуацию. Переход в ПСЖ более чем вероятен, зато маловероятно, что в Париже сам Погба достигнет вершин мастерства, на которых его ждали увидеть после многообещающего старта карьеры. Нужно понимать, что Лига 1 после Серии A и АПЛ — это широкий шаг назад.

«Ювентус»

Погба в хороших отношениях со своими прежними работодателями, а в «Ювентусе» есть люди, которые высоко ценят его талант. Не только спортивный директор Паратичи, но и Андреа Пирло, с которым Поль успел поиграть в полузащите. Теперь француз может составить компанию Аарону Рэмзи, Артуру и Адриену Рабьо. Погба может добавить красок средней линии «Юве», а Пирло сможет найти подход к экс-партнеру, у которого вызывает восторженное благоговение.

«Реал»

Погба — потенциальный «Галактико», Зинедин Зидан высокого мнения о соотечественнике, а сам Поль признавался, что мечтает играть в «Реале». Однако, если присмотреться, у «сливочных» при Зизу нет мошенников полузащите, ему нужны труженики — Модрич, Кроос, Каземиро, относительно недавно примкнувший к ним Вальверде. После неудачи с Азаром «Реал» не имеет права рисковать большими деньгами ради сомнительной звезды, так что в Мадрид скорее приедет Эдуардо Камавинга, чем дорогой Поль.

«Интер»

Хорошие отношения у Погба остались не только с «Ювентусом», но и с тренером, который работал с ним в Турине и повлиял на его становление. Антонио Конте дождался в Милане Артуро Видаля, не прочь возобновить отношения и с Полем Погба. В последнее время между «Интером» и МЮ установились партнерские отношения, сколько уже «красных дьяволов» переоделись в черно-синее? Погба может стать самой дорогой сделкой в этой череде, а потом он сможет наладиться игрой в знакомом чемпионате, работой под руководством знакомого тренера и подходящей ролью на поле, которую для него подберет Антонио Конте.

«Бавария»

На первый взгляд, «Бавария» и Поль Погба кажутся несовместимыми по менталитету, но мюнхенцы умеют проводить воспитательную работу, в то время как француз может заинтересовать их нетривиальными футбольными качествами, которых не всегда хватает вышколенной полузащите, особенно после ухода Тьяго Алькантары в «Ливерпуль». Камнем преткновения становятся деньги, ведь «Бавария» очень щепетильно относится к финансам, как и к репутации своих футболистов.

«Барселона»

Каталонцы в последнее время выбирали громкие имена чаще мадридского «Реала», произошел своеобразный обмен мировоззрениями. Погба — это большая мишень и громкое обещание в устах кого-нибудь из кандидатов в президенты «Барсы». Другой вопрос, могут ли «блаугранас» позволить себе поля после разрушительной эпохи правления Хосепа Бартомеу? На «Камп Ноу» есть обширная французская диаспора, но Гризманна, Дембеле и Умтити не назовешь счастливыми футболистами, а ведь Поля нужно еще и реабилитировать.