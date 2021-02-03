Эдегор идёт на помощь Артете, Озил наконец поиграет в футбол. Главные трансферы и аренды зимнего окна

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вчера, 22:28

Популярные футболисты, относящиеся к этой записи

30 главных сделок зимы.

Топ-10 трансферов с денежной компенсацией

1. Саид Бенрахма (Алжир, 25 лет) — из «Брентфорда» в «Вест Хэм» за 23.1 млн евро

2. Себастьян Аллер (Кот-д`Ивуар, 26 лет) — из «Вест Хэма» в «Аякс» за 22.5 млн евро

3. Амад Диалло (Кот-д`Ивуар, 18 лет) — из «Аталанты» в МЮ за 21 млн евро

4-5. Доминик Собослои (Венгрия, 20 лет) — из «Зальцбурга» в «РБ Лейпциг» за 20 млн евро

4-5. Крепин Диатта (Сенегал, 21 год) — из «Брюгге» в «Монако» за 20 млн евро

6. Николо Ровелла (Италия, 19 лет) — из «Дженоа» в «Ювентус» за 18 млн евро

7. Паулиньо (Португалия, 28 лет) — из «Браги» в «Спортинг» за 16 млн евро

8. Морган Сансон (Франция, 26 лет) — из «Марселя» в «Астон Виллу» за 15.8 млн евро

9. Педро (Бразилия, 23 года) — из «Фиорентины» во «Фламенго» за 14 млн евро

10. Деннис Ман (Румыния, 23 года) — из ФКСБ в «Парму» за 13 млн евро

- Алжирец Саид Бенрахма стал самым дорогостоящим новичком зимнего трансферного окна: «Вест Хэм» заплатил за вингера чуть больше 23 млн евро. В общей сложности приобретение этого футболиста обошлось «молотобойцам» в 27.5 миллионов, ведь Бенрахма играет за ВХ с октября на правах аренды, а в январе он стал полноценным игроком клуба АПЛ .

- Вторая по стоимости сделка зимы связана с первой: «Вест Хэм» отправил в «Аякс» Себастьяна Аллера за 22.5 млн евро, а ведь полтора года назад «молотобойцы» выкупили контракт форварда у франкфуртского «Айнтрахта» за 50 миллионов. В Амстердаме у Себа сразу пошла игра: 2 гола и 4 ассиста в первых 7 матчах за новый клуб.

- Амад Диалло до перехода в МЮ успел сыграть за первую команду «Аталанты» всего-навсего 59 минут.

- «РБ Лейпциг» не повторил ошибку прошлого года, когда Эрлинг Холанд ушел из австрийского сателлита в дортмундскую «Боруссию». Собослои остался в системе «Ред Булл», сменив Зальцбург на Лейпциг.

- Крепина Диатта называют «новым Мане», осенью видели его в матчах за «Брюгге» в Лиге чемпионов, в том числе против «Зенита», а совсем недавно сенегалец стал одноклубником Александра Головина.

- Николо Равелла — 19-летний парнишка с полусотней матчей за «Дженоа» в активе, чей талант «Ювентус» оценил в 18 млн евро. До лета Николо продолжит выступать за «грифонов» на правах аренды.

- Паулиньо — самый дорогой трансфер зимнего дедлайна.

Топ-10 арендных сделок

1. Мартин Эдегор (Норвегия, 22 года) — из «Реала» в «Арсенал» за 2 млн евро

2. Мусса Дембеле (Франция, 24 года) — из «Лиона» в «Атлетико» за 1.5 млн евро

3. Озан Кабак (Турция, 20 лет) — из «Шальке» в «Ливерпуль» за 1.1 млн евро

4. Такефуса Кубо (Япония, 19 лет) — из «Реала» в «Хетафе» за 1.25 млн евро

5. Лука Йович (Сербия, 23 года) — из «Реала» в «Айнтрахт Ф» за 1 млн евро

6. Аркадиуш Милик (Польша, 26 лет) — из «Наполи» в «Марсель»

7. Виллиан Жозе (Бразилия, 29 лет) — из «Реала Сосьедад» в «Вулверхэматон»

8. Эйнсли Мэйтленд-Найлз (Англия, 23 года) — из «Арсенала» в «Вест Бромвич»

9. Вильям Салиба (Франция, 19 лет) — из «Арсенала» в «Ниццу»

10. Фикайо Томори (Англия, 23 года) — из «Челси» в «Милан»

- Мадридский «Реал» зимой разослал по командировкам сразу трех футболистов. Эдегор и Йович безрезультатно пытались добиться расположения Зинедина Зидана в первой части сезона, а талантливый японец Кубо переброшен из «Вильярреала» в «Хетафе». Таке хочет чаще играть в футбол, в чем заинтересован и «Реал».

- Мусса Дембеле призван заменить в «Атлетико» Диего Косту, который расторг контракт с «матрасниками» и остается в статусе свободного агента.

- Озан Кабак — долгожданная замена Вирджилу ван Дейку (а также Джо Гомесу и Жоэлу Матипу) в центре обороны «Ливерпуля». «Красные» исполнили детскую мечту турецкого защитника.

- Лука Йович забил 3 гола в первых четырех матчах после возвращения в «Айнтрахт», причем сербский форвард еще ни разу не вышел в стартовом составе «орлов», а сыграл в общей сложности 105 минут.

- Аркадиуш Милик оказался вне заявки «Наполи» после того, как отказался продлевать контракт с неаполитанцами летом. Между последним матчем польского форварда за «Наполи» и первым за «Монако» прошло пять месяцев, при этом у Милика была игровая практика в осенних матчах сборной Польши.

Топ-10 трансферов свободных агентов

1. Месут Озил (Германия, 32 года) — из «Арсенала» в «Фенербахче»

2. Шкодран Мустафи (Германия, 32 года) — из «Арсенала» в «Шальке»

3. Стефан Эль-Шаарави (Италия, 28 лет) — из «Шанхай Шэньхуа» в «Рому»

4. Маркос Рохо (Аргентина, 30 лет) — из «Манчестер Юнайтед» в «Бока Хуниорс»

5. Ислам Слимани (Алжир, 32 года) — из «Лестера» в «Лион»

6. ДеАндре Йедлин ( США , 27 лет) — из «Ньюкасла» в «Галатасарай»

7. Маттео Мусаккио (Аргентина, 30 лет) — из «Милана» в «Лацио»

8. Сократис Папастатопулос (Греция, 32 года) — из «Арсенала» в «Олимпиакос»

9. Халк (Бразилия, 34 года) — из «Шанхай СИПГ» в «Атлетико Минейро»

10. Макс Майер (Германия, 25 лет) — из «Кристал Пэлас» в «Кельн»

- «Арсенал» отпустил свободными агентами двух чемпионов мира 2014 года — Озила и Мустафи, а также Сократиса Папастатопулоса. «Канониры» качественно избавились от балласта, в результате чего оказались среди «победителей» закрывшегося трансферного окна.

- Бывший защитник «Спартака» Маркус Рохо, наконец-то, покинул «Манчестер Юнайтед» и вернулся на родину, где будет выступать за один из популярнейших клубов Аргентины — «Бока Хуниорс».

- Стефан Эль-Шаарави вернулся из Китая в «Рому», за которую выступал с 2016 по 2019 год (139 матчей = 40 голов + 26 ассистов).