«Арсенал» и Йович vs «Барса» и Деле Алли. Победители и проигравшие зимнего трансферного окна

1612292432

сегодня, 22:00

Кто-то теряет, кто-то находит, а кто-то сидит сложа руки.

Зимний период дозаявок в топовых европейских лигах закрыт, и пусть само окно и его дедлайн получились тускловатыми, без блокбастеров и неожиданных больших сделок, подвести итоги необходимо.

Из-за финансового кризиса, ударившего по клубам, никто не тряс толстой мошной, приценивающихся было гораздо больше, чем покупателей, тем не менее были интриги и трансферы таких игроков, как Месут Озил, Мартин Эдегор, Амад Диалло, Озан Кабак и Лука Йович.

Разговор о самых дорогих и важных сделках впереди, а пока попытаемся ответить на вопрос, кому из футболистов и клубов прошедшее трансферное окно принесло облегчение или надежду, а кого разочаровало? Январь — это как один большой понедельник нового года, но не для всех этот день обязательно тяжелый. Чтобы вы не сомневались, начнем с «победителей» зимнего трансферного окна.

«Победители»

1. «Арсенал»

И на поле, и за его пределами дела у «Арсенала» сейчас идут гораздо лучше, чем в конце прошлого года. За последние полтора месяца Микель Артета сумел изменить форму своей команды в лучшую сторону, и «канониры» перешли от возни в нижней части турнирной таблицы к борьбе за путевки в еврокубки. Вне футбольного поля клуб из Северного Лондона сделал много важных дел в январе.

«Арсенал» избавился от двух неугодных, но весьма «прожорливых» чемпионов мира — Месута Озила и Шкодрана Мустафи, а также от Сократиса Папастатопулоса. Глобально не очень здорово, что футболисты, чьи трансферы обошлись в сумму больше 100 млн евро, ушли без компенсации, но эти утратившие радость отношения нужно было прервать, кроме того, нагрузка на зарплатную ведомость существенно снизилась.

Также по арендам разъехались Вильям Салиба («Ницца»), Джо Уиллок («Ньюкасл»), Эйнсли Мэйтленд-Найлз («Вест Бромвич») и Сеад Колашинац («Шальке»). Итого, сразу семь игроков, не соответствовавших требованиям Артеты или клуба, отправились с глаз долой. Кто-то навсегда, кто-то попытается стать сильнее в командировках, чтобы в будущем заиграть в Лондоне.

Самым же важным трансфером «на вход» стало приглашение из «Реала» на правах аренды талантливого Мартина Эдегора, который призван добавить стройности атакам «Арсенала». Не столь выдающуюся, но важную проблему решило приглашение из «Брайтона» опытного вратаря Мэтью Райана, который сможет подстраховать Бернда Лено в случае необходимости. «Канониры» точно стреляли в январе!

2. Лука Йович

Не только Эдегор сбежал от Зидана этой зимой, еще одним беглецом оказался сербский форвард Йович, который обошелся «сливочным» почти в 70 миллионов евро, но забил только 2 гола в 32 матчах за полтора года, зато влип в несколько неприятных историй. Луке всего 23 года, и еще не поздно взяться за ум. Йович отправился реанимировать карьеру в «Айнтрахт», за который успешно выступал до перехода в «Реал» (27 голов за «орлов» в сезоне 2018/19).

В первых четырех матчах после возвращения в «Айнтрахт» сербский форвард забил три гола, выходя на замены в серединах вторых таймов. Причем все обращают внимание, что в привычной обстановке он выглядит совершенно иначе. Не боясь ошибиться, можно утверждать, что Лука в выигрыше от того, что покинул «Реал» на правах аренды.

3. «Байер»

«Байер» — один из лучших клубов в Европе по умению добиваться идеального соотношения «цена-качество» в сделках и контрактах футболистов. Зимой «аптекари» потратили около 15 миллионов евро, чтобы забрать у «Селтика» защитника Джереми Фримпонга, подписать Демарая Грея из «Лестера» и Тимоти Фосу-Менса из «Манчестер Юнайтед». Новички должны помочь «Байеру» в борьбе за топ-4 Бундеслиги и путевку в Лигу чемпионов.

Особенно волнительно выглядит приезд Грея, поскольку победителю АПЛ в составе «Лестера» всего 24 года, и он еще точно не сказал последнего слова в футболе. Англичанин должен быть сверхмотивирован, ведь для него это шанс блеснуть своим талантом, который не в полной мере оценили на родине.

«Проигравшие»

1. «Барселона»

«Барса» в последнее время улучшила свою игру и штампует победы в Ла Лиге, пусть и не сумела взять Суперкубок Испании, но команде Рональда Кумана была жизненно необходима подпитка, вот только у каталонцев не нашлось денег даже на дублера «Манчестер Сити» Эрика Гарсию. Тяжелое финансовое положение, туманное будущее Лионеля Месси и отложенные на март президентские выборы дестабилизируют клуб, который не в силах решить даже локальные задачи.

В свете травмы Жерара Пике и ненадежности других центральных защитников Рональд Куман надеялся получить усиление в зимнее трансферное окно. Была надежда, что «Барса» договорится с Эриком Гарсией из «Манчестер Сити», который летом станет свободным агентом. Нужно было заплатить всего лишь 3 млн евро, причем Гарсия был даже готов играть бесплатно до лета, но вместо этого Эрику предложили подождать до лета, «а там видно будет».

2. Деле Алли

Если Лука Йович сорвался с мадридской цепи, чтобы играть, то Деле Алли не смог этого сделать. «Тоттенхэм» остался без новичков и с футболистов, который явно недоволен своим положением в клубе. У английского хавбека, который еще недавно играл в стартовом составе не только «шпор», но и «Трех Львов» только шесть выходов в стартовом составе в этом сезоне.

В начале трансферного окна почти не было сомнений, что Деле уйдет, тем более его связывали с трансфером в ПСЖ , к Маурисио Почеттино, однако «Тоттенхэм» заблокировал этот переход, не сумев найти замену хавбеку. И да, мы тоже не понимаем, зачем игроку, который имеет так мало игровой практики, непременно нужна замена. С ролью Алли в команде Моуриньо справился бы даже какой-нибудь мальчишка из академии, причем ему было бы в радость просто быть частью главной команды.

3. Любители трансферной «жары»

Да, это мы. И мы все вместе проиграли, ведь зимнее окно не оправдало ожиданий, хотя мы и корректировали эти самые ожидания с учетом текущей экономической обстановки. Но вышло совсем кисло. В январе всегда трудно проворачивать большие сделки, а когда у клубов нет денег, становится совсем худо. В общей сложности на футбольные трансферы этой зимой было потрачено около 250 миллионов евро, причем 5 самых дорогих сделок были согласованы еще до 1 января. В прошлом году было потрачено 920 миллионов. Разница налицо.