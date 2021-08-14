«Реал» точно не сыграет в АПЛ. Но в Ла Лиге идёт безумная гражданская война

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сегодня, 13:30

Бурная реакция Переса на потерю рычагов власти.

Президент «сливочных» задумал авантюру

Не с переходом в АПЛ , Перес пока не сошел с ума. Но лишился внутренней клубной оппозиции. Зидан ушел, поскольку устал от токсичности. Рамос в Париже. А ведь выступал против подписания Мбаппе, если для этого ветеранам нужно урезать оклады. Его право – не дарить деньги клубу, чье руководство совершало не только удачные сделки.

Сейчас Бускетса, Альбу и Пике в «Барселоне» просят пойти на сокращение зарплат. Прошлое руководство ошибалось, теперь простили Неймару огромные деньги, а ветераны должны компенсировать потери. Шикарная логика. С такой через пару лет «Реал» и «Барселона» будут середняками в ЛЧ .

Финансовый груз, вероятно, придавит. Каталонцы должны 52 млн евро Месси, которые будут отдавать пару лет. Но отдать целый миллиард без Лионеля куда сложнее. У «Реала» тоже хватает долгов и проблем, в начале года было обязательств на 900 млн. А теперь Перес вышел на тропу войны с Тебасом – главной Ла Лиги.

Конечно, «Реал» не пойдет в АПЛ , Серию А или Бундеслигу. Но Аньелли недавно встречался с Флорентино, обсуждали будущее клубов. Вот против Переса и продолжают информационную атаку. «Реал» не валлийский клуб, чтобы мечтать об АПЛ , пришлось опровергать безумный слух официально.

Поссорились из-за той самой Суперлиги

Флорентино Перес и Жоан Лапорта – старые волки. Предпочитают всех контролировать, но в тюрьму за махинации отправлялись другие. Вот только у Переса сейчас нет ручного президента Королевской федерации. Рубиалес смягчил тон, но помнит фокус с Лопетеги, который выбросил для Испании в урну ЧМ -18.

И глава Ла Лиги не работает на Переса. «Барселона» годами жаловалась на судейство в чемпионате, но и в Каталонии видят – Тебас категорически против ключевой идеи «Реала», а именно создания Суперлиги. «Ювентус» и два испанских гранда не оставили затею, от которой под давлением фанатов отказались остальные.

Перес рассчитывал, что Тебас будет на его стороне, ведь суть Примеры – зарабатывать. Но Хавьер показал и «Реалу», и «Барселоне», что не будет им подпевать. Месси сто раз на прощальной пресс-конференции повторил, что уходит из-за правил Ла Лиги, что не сделала исключения ради Лионеля, ведь его клуб нарушил закон о зарплатах.

«Реалу» и «Барселоне» выгодно значительно опережать всех по доходам. «Атлетико» и так подобрался слишком близко. Хотели бы богатеть в тесном кружке, а остальные пусть служат фоном для королей. Поэтому гранды отвергли сделку о продаже 10 % прав на Ла Лигу инвестиционному фонду, хотя живые деньги нужны каждому в Примере.

Идеи Переса – обычный шантаж оппонентов

Понятно, что «Реалу» не место в АПЛ . Хотя бы потому, что там выигрывать сложнее. Понравилось бы Пересу быть пятым или шестым? Но в этом и суть аргумента против Суперлиги. Кто сказал, что «Ювентус», «Реал» и «Барселона» готовы в новом турнире всегда побеждать?

У Аньелли вражда с итальянскими футбольными чиновниками, потерял власть. У Лапорты тень ухода Месси над головой. А у Переса и долги, и те самые аудиозаписи, где выставил себя стариком, который не уважает легенд «Реала».

Со стороны кажется, что руководители «Реала» и «Барселоны» загнали себя в угол. А поскольку там люди старые, то признавать вину не спешат. Такова природа человека. В конце сороковых годов прошлого века в ФРГ в несколько раз вырос процент тех, кто в анонимных опросах называть результаты процесса в Нюрнберге несправедливыми.

Мол, просто выполняли приказ Гитлера. Адольфа больше нет, значит, мы снова белые и пушистые. Зачем же вы нас в тюрьму? За что вы нас не любите? Наивный вопрос проигравшего агрессора и доминанта видели в истории десятки раз. И каждый раз стоят на собственной правоте, имея судебное решение о преступлениях.

Вот и «Реалу» с «Барселоной» сложно признать, что их рекордные доходы не угнались за расходами. Теперь годами теряют видных звезд, а вот свежие финалы Лиги чемпионов случатся, только если Перес и Лапорта успокоятся. Пока заняты войной, не решаются насущные проблемы команд, о футболе забыли.

Боссы могут навредить грандам Ла Лиги

Пересу важно не стать городским мадридским сумасшедшим с несколькими миллиардами на счету. Нехватка собственной империи, где можно диктовать все правила, объединила Аньелли, Лапорту и Переса. Это тройка способна навредить трем великим клубам, поэтому тема очень важна.

Вот только 38 из 42 испанских клубов поддержали сделку Ла Лиги с инвестиционным фондом, что не обещает золотые горы от эфемерной Суперлиги, а дает миллиарды прямо сейчас. Против «Реал», «Барселона» и «Атлетик». Еще один клуб отказался, но боится назваться.

И Тебас сразу придумал выход. Фонд, который выкупит часть прав на Ла Лигу, заплатит 2.1 миллиарда евро вместо 2.7, а данные клубы попросту останутся без денег, которые получат остальные. Не хотят – не нужно. Конечно, Лапорта и Перес сейчас в бешенстве.

Но зачем им шум? Все просто – просчитались. Суммарные долги «Ювентуса» и испанских грандов в районе 2.5 миллиарда евро. И активы так себе. У «Барселоны» есть дорогой балласт, но упустили Месси. Ушел бесплатно, хотя год назад мог принести минимум 211 млн евро.

Сразу 111 млн экономии на зарплате и получили бы от ПСЖ минимум 100 млн за сам трансфер. «Ювентус» не смог выгодно отдать Роналду, ПСЖ выбрал Лионеля. «Реал» ждет уход Крооса и Модрича, и Азар пока не заиграл. Ситуация плачевная, ставка лишь на опыт Анчелотти и Аллегри.

А «Барселоне» помогут разве молитвы за здоровье Педри и Депая, ведь Куман тренер иного калибра. Все понимают критичность момента, поэтому Перес пообщался с Лапортой и Аньелли и устраивает клоунаду. Очевидно, что «Реала» никогда не будет в АПЛ . Он там не нужен самим клубам из Англии.

Боссы грандов Ла Лиги, когда шалят, то ставят на то, что у них нет злых ультрас. Если бы МЮ потерял Месси так глупо, как «Барселона», то дом Вудворда разобрали бы по кирпичику. Но даже терпению испанцев есть предел, крах любимых клубов разозлит.

Вместо признания поражения Суперлиги идут на конфронтацию, которая выльется в месть Тебаса. А дальше будут ответные ходы Лапорты и Переса. Бессмысленный и беспощадный процесс ликвидации великой лиги имени Месси и Роналду. В футбол играют здорово, но удержаться на былых позициях станет намного сложнее.