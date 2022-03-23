«Барселона» договорилась с Кессье. Франк проваливает текущий сезон, но Хави видит потенциал

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вчера, 19:02

Нашел замену Бускетсу.

Очередные приятные новости для болельщиков «Барсы» — клуб договорился о контракте с полузащитником «Милана» Франком Кессье. Об этом сообщают авторитетные источники, включая инсайдера Фабрицио Романо.

Контракт с 25-летним ивуарийцем рассчитан до лета 2026 года. Зарплата составит 6,5-7 млн евро в год плюс бонусы. Игрок не получит подписной бонус, что стало одной из причин, почему сине-гранатовые смогли предложить ему столь высокую оплату. Кессье уже прошел медосмотр для каталонского клуба. Соглашение Франка с «Миланом» истекает этим летом, поэтому к «Барсе» он присоединится на правах свободного агента.

Становление

Кессье — воспитанник клуба «Стелла д’Аджаме» из Абиджана (Кот-д'Ивуар). С 2010 по 2015 год Франк пылил за родной клуб, после чего итальянские скауты первыми вырвали хавбека с родины и привели в «Аталанту», которая в свою очередь сразу же отдала игрока в аренду «Чезене» из Серии В. Сезон-2016/17 Кессье провел с бергамасками, заняв по итогу 4-е место по итогам кампании. А летом 2017 года перешёл в «Милан» на правах двухлетней аренды, которая завершилась полноценным выкупом контракта.

Вызов в первую команду Кот-д’Ивуара получил очень быстро, сыграв всего 5 матчей за U17, Кессье осенью 2014 года в возрасте 17 лет дебютировал за главную команду страны в игре против сборной Сьерра-Леоне. Одним из ключевых игроков «слонов» является и по сей день.

Перемены

Перед новостями о «Барселоне» с интересом к Кессье связывали множество других топ-клубов, а о нежелании игрока продлевать соглашение с «Миланом» стали писать еще прошлым летом. По слухам, ивуариец просил у клуба зарплату в 9-10 млн евро, скорее всего, давая понять, что на самом деле новый контракт с «россонери» ему не нужен. На такие условия «Милан» идти не стал.

С тех пор Франк стал сталкиваться с регулярным свистом фанатов «россонери», недовольных желанием одного из ключевых игроков команды, особенно на чемпионском пути, покинуть клуб. На игру хавбека это тоже влияло, в декабре итальянские СМИ сообщали о решении Стефано Пиоли оставить игрока на скамейке из-за неудовлетворительных выступлений, однако сам тренер заявлял о желании дать игроку отдых.

В феврале Football Espana запустил информацию, что Кессье мог перейти в «Барселону» еще год назад, скауты клуба пытались обратить внимание Рональда Кумана, однако нидерландский специалист не впечатлился качествами Франка. По мнению Кумана, хавбек недостаточно техничен для «блауграны».

Хави в свою очередь придерживается полярного мнения о Кессье. Испанский тренер считает Франка достойной потенциальной заменой для Серхио Бускетса, который в силу возраста и стиля уже редко успевает за динамикой современного футбола. Уже в марте инсайдеры стали сообщать, что Хави позвонил Кессье с целью убедить перейти в каталонский клуб. Франк же выразил заинтересованность в трансфере, ему понравились проект клуба и город. Фабрицио Романо сообщил, что именно Хави сыграл ключевую роль в работе над трансфером — Кессье ради контракта с каталонцами отклонил несколько предложений из АПЛ с более высокой зарплатой, оценив проявленное внимание со стороны наставника «Барсы».

Стиль и достоинства

В текущем сезоне Франк сыграл в 30 матчах во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 1 ассист. Кессье — цепкий и физически мощный бокс-ту-бокс (действует и в атаке, и обороне), который отлично смещается на позицию опорника. Сильными сторонами Президента, как его прозвали фанаты, называют борьбу в воздухе, выверенные передачи и отборы, высокую самоотдачу и выносливость.

В нынешнем сезоне Кессье сталкивается с большой критикой, по мнению фанатов, текущую кампанию Франк откровенно провалил, часто допускал ошибки, которые приводили к голам, зарабатывал удаления, сильно влиявшие на итоговые результаты команды, особенно в ключевых матчах Лиги чемпионов и Серии А. Судя по всему, Франк еще на старте сезона понимал ситуацию и мыслями выступал в футболке другого клуба, попутно выдвигая вместе с агентом руководству завышенные контрактные условия. Бывший форвард «россонери» Антонио Кассано в прошлом месяце отметил провалы Франка:

После возвращения с Кубка Африки он не похож на самого себя. Ему тяжело, выглядит словно отрешённый. Кажется, он уже решил, что будет делать в следующем сезоне, поэтому просто отбывает номер в ожидании мая.

Однако игра еще мотивированного ивуарийца в прошлых сезонах сделала его одним из главных героев трансферных сводок, одним из топов на своей позиции.

В «Барселоне» с помощью Кессье постараются постепенно заменить немолодеющего Бускетса. При имеющихся Гави, Нико Гонсалесе, Педри, Пуче и де Йонге, которого и Куман, и Хави пытались встроить на позицию Бускетса, но не получили желаемого, средняя линия каталонцев станет еще внушительнее, даже при аренде одного из них. Какую роль Хави выберет для Кессье предположить пока сложно, так как для роли нового Бускетса на данный момент Франк не совсем смотрится. Более органичной видится тактика, которую возлагали в «Барсе» на Артуро Видаля, Сейду Кейта или даже Паулиньо. В любом случае частая ротация и эксперименты на первых порах неизбежны. Итоговое амплуа Кессье при Хави стоит рассмотреть в середине следующего сезона.