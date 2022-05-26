Федотов и Ивич вместо Березуцкого. ЦСКА активно ищет нового тренера

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26 мая 2022, 21:00

Похоже, «армейцы» снова останутся без братьев Березуцких.

Главное, чтобы не заменили Алексея на Василия на посту главного, такая рокировка точно ничего полезного не принесет. А вот Владимир Ивич – 44-летний серб, ранее тренировавший ПАОК и «Уотфорд», заявил, что не может сейчас отвечать на вопросы о переходе в ЦСКА . Или кокетничал, или ведутся переговоры. Также сразу несколько московских клубов прощупывают почву на предмет сотрудничества с Федотовым. Ротенберг заявил, что тренер остается, но новый контракт не подписан. В конце июня наставник будет свободным агентом, «Динамо», ЦСКА и «Локомотив» интересуются сотрудничеством. Тренер может выбирать, а конкретно «армейцам» пора четко изучить аргументы за и против смены наставника.

За отставку. Результаты сезона

Была задача – второе место, когда за него давали путевку в ЛЧ , и финал Кубка России. Заняли пятую строчку и проиграли «Спартаку» по пути в «Лужники». Хотя можно цепляться за отдельные цифры – ЦСКА пропустил всего 28 мячей, второй результат сезона, или вспоминать, как Березуцкий начал этот год с побед в РПЛ , на выходе получают сразу две слабые серии. Одну начали поражением от «Рубина», в прошлом сезоне еще стоило умудриться такое учудить, а вторую выдали после неудачи 2:4 против «Химок».

Против отставки. Непонятное руководство

Кто приглашал в аренду легионеров и находил деньги на подписание футболистов? Управляют ли всем Бабаев и Гинер? Точно нет, но одновременно физического присутствия нового руководства нет, чтобы можно было спрашивать именно с них. Результаты отражают работу всего клуба, а здесь набрали людей, но не организовали процессы так, чтобы тридцатиоднолетний ветеран Фернандес захотел остаться в команде, а не приостанавливал карьеру, имея на руках действующий контракт.

За отставку. Решения тренера Березуцкого

Не будем выдумывать, будто ничего хорошего не было – неправда. Но Алексей Владимирович оказался незрелым наставником, который может придумать что-то свежее под конкретного соперника, неплохо понимает, как ставить игру линии защиты, но отдает атаку на откуп индивидуальному мастерству. В результате получается команда со спорной опорной зоной, а также без запасного плана ведения игры. Березуцкий, скорее всего, не готов к большим подвигам в РПЛ . Не похож на человека, который бросит вызов «Зениту». Другое дело, зачем его было назначать?

Против отставки. Ивич как еще один Олич

Ивич без работы с декабря 2020 года. Полтора года ни одна команда молодого серба не приглашала. Кто сказал новому руководству ЦСКА , что этот наставник сильно отличается по совместимости с «армейцами» от Олича? Владимир работал с «Уотфордом», но за пять месяцев в Англии не показал ничего, чтобы не повторить результаты Слуцкого в «Халл Сити». Понятно, что созвучность фамилий наталкивает на воспоминания о хорвате, но Ивич котируется рынком как ценный кадр. ЦСКА следует заветам «Спартака»? Мечтают высмотреть в молодом наставнике своего Тедеско. Вот только Доменико со школой, и его провал с «Шальке» шел вслед за успехом.

За отставку. Селекция и потеря футболистов

Березуцкий не справился, имея Фернандеса, Бийола, Дивеева, Дзагоева, Гбамена и Языджи. А теперь многие известные футболисты покинут ЦСКА . По самым разным причинам, но с одинаковыми последствиями для клуба. Алексей Владимирович даже Мухина, который достался клубу за копейки из-за просчета «Локомотива», не сумел интегрировать в игру. Не родился лучший опорник РПЛ из молодых. Кто будет отвечать за селекцию? В самом ЦСКА не знают. Как не понимают пока, смогут ли выкупить контракт Языджи, хотя мечтают об этом. Пригодился бы тренер, умеющий работать на фоне потерь. И такой человек есть.

Против отставки. Федотов может выбрать «Динамо»

Плохо для Березуцкого, что его тренерские качества точно не являются причиной не трогать Алексея и дать время. Братья явно не глупейшие в РПЛ , поэтому сам наставник может инициировать расставание. Особенно если не видит поддержки руководства, не понимает, кто придет вслед за Бабаевым – а «Локомотив» научил, что такие перестановки могут иметь критическое влияние. Вот только интересный кандидат в лице Федотова не обязательно выберет ЦСКА . У «Динамо» Шварц подумывает вернуться домой, но Бувач с Пивоваровым останутся. Не имея для Березуцкого готовой замены, «армейцы» снова рискуют.

Мнение читателей. Стоит ли менять главного тренера

Не исключаем, что слухи правдивы – Березуцкий согласен уйти, а Федотов и Ивич ведут переговоры с ЦСКА . Появление серба удивит, поскольку не в правилах Гинера после проколов излишне доверять иностранцам. Значит, на Ивича ставит не он. А вот Федотов многих интересует, и если ЦСКА опередит «Динамо» — или Шварц останется, то разговор о будущем «армейцев» приобретет другую тональность.

С наставником из Сочи «армейцы» могут поменяться к лучшему. Особенно если к уже имеющимся толковым игрокам добавить тех, кого остро не хватает – центрального форварда и двух латералей. Также нужен опытный опорник, если Мухин за лето не вырастет. Стоп. Если просчитаются с трансферами, а Бийол и компания уедут вслед за Фернандесом, то получим такой состав, с которым тот же Федотов работать откажется. Об этом и речь, ситуация в ЦСКА сложнее, чем кажется.

Два сезона подряд отыграли недостаточно хорошо, а теперь теряют не только ветеранов. С Акинфеевым подписали новый контракт, но Игорь никогда не требовал рекордную зарплату. И не факт, что слева будет кто-то сильнее на позиции латераля, чем Обляков или Щенников. Или что Дивеев не захочет рвануть в топ-5, пока зовут. Или что Заболотного в атаке заменит не Языджи, ведь это не форвард, а профильный центральный нападающий. Чалова могут оставить в Швейцарии, но и без Федора видно, сколько работы предстоит менеджерам ЦСКА .

И все это при отсутствии ответа на один простой вопрос. Кто в клубе у власти? Пожалуй, пора «армейцам» давать точные ответы. Березуцкий обещал прояснить свое будущее после завершения сезона. Чемпионат закончился, а ответов на момент написания этих строк не было. Также непонятно, почему возмущались информацией об уходе футболистов, раз потом слухи подтвердились. ЦСКА разбегается, а Федотов может выбрать «Динамо», если появится вакансия после финала Кубка России.

На первую часть вопроса о тренере фанаты могут ответить утвердительно – Березуцкий не справился, можно отпускать, а вот вторую о ярком лидере в клубе пока оставляют. Причем далеко не впервые, поскольку сразу были сомнения, что тот же Ганчаренко станет ответом на молитвы футбольным богам о новом тренере-чемпионе.