«Любимчики» фанатов ЦСКА и защитник из «Спартака». Нелепые и неудачные трансферы сезона РПЛ-2021/22

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05 июня 2022, 21:16

Напоминаем о неоднозначных новичках.

Вратарь

Станислав Крицюк («Жил Висенте» — «Зенит»)

Не худший вратарь лиги по классу, но здесь не ищем таковых. Выделяем трансферы, от которых очевидно ждали большего. Крицюк приехал после ухода Лунёва, чтобы стать первым номером. Не всегда играл хуже, чем Кержаков, но поскольку Семак ищет нового голкипера, споря с Аршавиным, то в Крицюка не верят. Вратарю еще и не повезло – надолго выбыл из-за травмы. Теперь будет или новый голкипер, или поверят местному молодому. В любом случае возвращение Крицюка в основу маловероятно.

Защитники

Игорь Смольников (св. агент – «Арсенал»)

В обороне у «Арсенала» был проходной двор. У Тулы худшая защитная линия во всей РПЛ по качеству моментов соперников. Даже «Рубин» чуть лучше уходил от откровенных моментов. Смольников при этом номинально самый сильный защитник команды, и уж точно самый опытный. Показал себя отрезками в нескольких матчах, зато в остальных играх ошибок хватало, причем нелепых. Не его сезон, и теперь надо искать новый клуб. Вряд ли Смольников хочет играть в ФНЛ , а если хочет, то это для него плохая новость.

Максимилиано Кофрие («Сент-Трюйден» — «Спартак»)

После первой части сезона Кофрие остался в «чистилище», в список худших трансферов попали другие фамилии. Но по сумме сезона все честно. Бельгиец заслужил звание одного из самых странных трансферов «Спартака» последних лет. Когда подписываешь иностранца, зная, что уходит Жиго, то лучше сразу искать человека под основу, а не нового Рассказова. Кофрие жесткий мастер «привозов» пенальти. В ЛЕ сыграл лучше, но в РПЛ чудил чаще. Кофрие, скорее всего, останется, но лучше бы его место занимал сильный легионер. Каттани, если это его кандидат, будет настаивать, что бельгиец – дешевая рабочая сила, но хотелось бы качества, а не только финансового бонуса для клуба.

Монтассар Тальби («Беневенто» — «Рубин»)

Есть 56 причин включить франко-тунисского футболиста в этот состав – по количеству голов, пропущенных «Рубином». В ФНЛ вряд ли будет играть, и это не станет проблемой для Слуцкого. Монтассар – странный центральный защитник. Когда рядом был Уремович, то смотрелся еще более или менее. А как только пришлось вести игру, то бедный Дюпин был мокрым от пота уже в первом тайме. Тальби тоже виновен в вылете «Рубина», оставшиеся легионеры должны были стать лидерами, а не сумели. Как и все в защите, играть-то умеет, но показал нечто из цирка, причем провинциального и страшного.

Тин Едвай («Байер» — «Локомотив»)

Тут мог быть Юрий Жирков, но выберем человека, который провел на поле больше времени. Едвай сыграл несколько удачных матчей за «Локомотив», но ему 26 лет, а не как юному Мампасси. У хорвата опыт работы в Бундеслиге, но в Москве защитник не выручал команду. Баринов в центре обороны смотрелся лучше, а стиль Тина стал одной из причин частых поражений и матчей, где пропускали по 3-4 гола. У сильного тренера Едвай может играть лучше, но «Локомотив» последнего такого уволил, о чем не жалеют, поскольку слабо понимают, куда идут и придут.

Полузащитники

Максим Мухин («Локомотив» — ЦСКА )

Двадцатилетний опорник оказался не в своей тарелке в новой московской команде. Цепкий игрок, и борьбы не боится. Но вместо правильного отбора собирал нарушения правил и карточки. Вместо диспетчерских функций видели плохие передачи. Защита ЦСКА держалась явно не на силе опорной зоны. Мухин может лучше, но первый сезон в новом клубе ему точно не удался. Посмотрим на Максима в будущем, если «армейцы» не привезут на его место легионера.

Владислав Игнатьев (св. агент – «Рубин»)

Опытный футболист играл редко. Появлялся в центре поля и вместе с «Рубином» вылетел из РПЛ в тридцать пять лет. Помним Владислава в роли вингера «Кубани». Помним его в защите «Локомотива». Но вот в Казани запомнился лишь голом в ворота «Спартака». Такой опытный и классный игрок мог выступить намного круче. У «Рубина» были неудачные ставки на легионеров, но выделим также Владислава. В решающий момент Слуцкий ему доверился и прогадал.

Аяз Гулиев (св. агент – «Арсенал»)

Последняя команда РПЛ промахнулась сразу с несколькими новичками. Но Гулиев, в отличие от Деспотовича или Бьорстрёма, провел на поле достаточно минут, чтобы сформировать мнение о его выступлениях. Контракт со «Спартаком» у Аяза завершился, нашел себе новое местечко, но не помог «Арсеналу» сохранить прописку в РПЛ . Не забивал, не отдавал результативные передачи, не отбирал мячи, не читал чужую игру. Хорошо еще, если не создавал проблемы за пределами поля, как руководству «Спартака» в прошлом.

Павел Мамаев («Ростов» — «Химки»)

У Мирзова были проблемы, но хотя бы в конце сезона пытался помочь. А Павел сыграл 46 минут за «Химки» в РПЛ . Подписание мечты. Юрану повезло, что на Кокорина денег не хватило. Если бы свели Павла и Александра в одном составе, даже усилий Глушакова, Зе и Лантратова могло не хватить, чтобы спастись от вылета. Мамаев сразу же получил травму, но пропустил лишь пять матчей, а дальше не играл по решению тренера, который четко объяснил свою позицию.

Остон Урунов («Спартак» — «Уфа»)

У «Спартака» странный вкус на игроков. Газизов привел Урунова в московскую команду, где его сразу высмеяли за пределами поля. Урунов не смог адаптироваться в схемах, и хотя вернулся в «Уфу», остался трансферным разочарованием и прошлого, и настоящего. Остон за время аренды успел провести 16 неполных матчей в РПЛ , а завершил свой поход вылетом в ФНЛ . В решающем матче был в основе и не спас. Удивительный игрок. Видно, что талант есть, но класса, конечно, катастрофически не хватает.

Нападающий

Антон Заболотный (св. агент — ЦСКА )