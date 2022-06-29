Бывшему владельцу «Челси» пора зайти в РПЛ. «Спартак» — лучший и самый опасный лот

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29 июня 2022, 14:08

Популярный клуб, а команда сильнее, чем ее результаты.

Пока «Лукойл» никуда не уходит

Компания «Евраз», акционером которой является Роман Абрамович, предсказуемо опровергла информацию, что рассматривает покупку спортивной команды, однако это не мешает попытаться поразмышлять о том, почему именно появление в российском футболе экс-владельца «Челси» стало бы позитивной новостью для РПЛ .

«Лукойл» теперь не возглавляют Алекперов и Федун, отправили на пенсию. Ничего неожиданного. Но миллиардерами они вроде бы остаются, как и совладельцами «Спартака». И именно этот клуб мог бы быть хорошим выбором для любого нового владельца, включая «Евраз». Ведь ВТБ и ВЭБ (даже после формальной передачи ЦСКА другой компании) не отдадут два московских клуба. Вкладывать деньги в «Локомотив»? Уж лучше в «Спартак», он намного популярнее, если выигрываешь – становишься героем для миллионов.

Но если Федун и его гражданская супруга остаются в клубе, которым весело управляют, а дополнительно приходят новые люди – начинается Рагнарёк. В нем непонятно, на ком лежат обязанности. Кто за что отвечает? Священная война за историческое футбольное наследие очень опасна. А купить весь «Спартак» — безумная сделка, дорого, несвоевременно. Грановская, ушедшая из «Челси», первой скажет Роману Аркадьевичу не делать ошибку и не вкладывать много денег в «Спартак».

Вот только кто тогда спасет РПЛ , если все разбегутся, а на ключевых постах в больших компаниях окажутся люди, безразличные к футболу? Абрамович точно любит игру, возможно, присматривался к тому же ЦСКА . Но «Челси» намного привлекательнее. Теперь лондонцы идут своим путем, а «Спартак» давно искал инвесторов, например, на Ближнем Востоке. С другой стороны, у «Лукойла» до сих пор неприлично много денег, футбольный клуб не их основная финансовая проблема здесь и сейчас.

У «Спартака» приличная команда

Еще одна причина присмотреться. Но есть два Максименко. Один – кандидат в сборную, конкурент Сафонова, а другой пропускал после каждого второго удара в створ. Есть два Селихова. У одного вечно травмы, а второй отразит решающий пенальти на последних секундах матча. Вратарская двойственность хорошо иллюстрирует состояние «красно-белых». Но Мозес, Промес, Соболев, Джикия и Николсон умеют играть в футбол.

Положение Зобнина тоже показательное. Есть Пруцев, Умяров, Литвинов, Мартинс, появился Игнатов чуть ближе к атаке. Опытный Роман может оказаться за бортом и основы, и даже заявки «Спартака», если найдет новый клуб, а держит его в запасе лишь зарплата. Абаскаль точно должен решить проблему в центре защиты. Без Жиго, но с Кофрие, Черновым и Литвиновым капитану Джикии жизнь медом не покажется. Но это рабочие моменты. Когда «Спартак» готов, то это кандидат на второе место.

Непонятно, как испанец будет играть – «3-5-2» или «4-3-3», но у него точно есть планы по усилению основы. А у Абрамовича есть скауты, которым десятки лет платил огромные деньги. Есть знакомые агенты, которые знают всех. Имея связи бывшего владельца «Челси», «Спартак» без труда выстроит чемпионскую трансферную стратегию. Каттани тоже не обязательно разочарует на этом поприще, а имя клуба позволяет заманивать российских футболистов. Тот же Сперцян вполне может оказаться в «Спартаке» в будущем, почему нет? Звали ведь Мхитаряна, был плеймейкер Бакаев.

У «красно-белых» много людей под давлением, есть народ, который потерял или не имел доверия публики – Рассказов, Кофрие и Зобнин, как три примера. Последнего уважают за былое, но вряд ли видят середину поля, которая строится вокруг Романа. Будет новый тренер, перемены в тактике, другой центр защиты, поскольку Жиго влиял на оборону положительно, а Кофрие куда хуже. «Спартак» для покупателя интересен, ведь это не «Анжи», где нужно было набрать весь состав, не было стадиона и толпы обожателей.

Фанаты заслужили Абрамовича

Грановская и Абрамович делали в футболе ошибки. Но исправлялись и выигрывали кубки. Впрочем, в спорте все зависит не только от владельца, менеджера и тренера. Даже часть грехов, которые традиционно приписывают Федуну, на совести тех, кому платил деньги. С другой стороны, у Абрамовича репутация успешного, у Грановской – фантастически профессиональной, а у Леонида Арнольдовича чемпионского реноме в футболе нет.

«Спартак» не выиграл кубок УЕФА , как «Зенит» и ЦСКА . «Красно-белые» не были двукратными чемпионами ни разу после Романцева, хотя шанс был с Каррерой, будь в московском клубе меньше эмоций и больше трезвого расчета. Времена непростые, а запоминаются скандалами разного размера, не строят гарантированного чемпиона. Нужен солидный владелец. Но появления Абрамовича в РПЛ сильно не хотели другие миллиардеры, поскольку может прийти, адаптироваться и выиграть.

Одновременно ему не стоит покупать клубы в Турции. Если у «Евраза» есть деньги, то лучше вложить их в российский футбол. У «Спартака» как исторически значимого клуба есть обязанности перед детишками – правильно наладить работу школы. Есть обязанности перед фанатами, команду любят после поражений, а это ценнее, чем привязанность к вечным победителям. Фанаты «Спартака» заслужили менеджеров Абрамовича. Другое дело, что «Лукойл» не хочет терять «красно-белых» задешево.