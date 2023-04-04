«Челси» готовится к первому матчу без Поттера. Нет ни костяка, ни рабочей схемы, ни перспектив

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вчера, 15:28

Придется начинать заново.

Вот так часто и бывает – сначала с завидной регулярностью появляются инсайды, что тренеру ничего не угрожает, что он продолжит работать независимо от результата. А потом раз – и его отправляют в отставку. Именно это и произошло с Грэмом Поттером в «Челси». Рассуждать об эффективности менеджмента мы не будем – это уже сделано в другой статье. Просто отметим, что изначально сообщалось, что боссы «аристократов» понимают затруднительное положение менеджера – ему досталось огромное количество новичков, а раздутая заявка сильно ударила по сыгранности. И это все-таки не позволило Грэму доработать до конца сезона.

Сегодня «Челси» встретится с «Ливерпулем» в отложенном 8-м туре АПЛ – спустя 3 дня после поединка с «Астон Виллой». И через 2 дня с момента отставки главного тренера. Анализируем, в каком состоянии подходят «синие» к первой игре без своего наставника.

Схема с тремя центрбеками – в зародыше, нет оптимального сочетания в атаке

Первое, что приходит на ум при виде заявки лондонцев, — это проблемы с определением игровой схемы и костяка команды. Отчасти Грэм нашел выход из ситуации. В четырех последних встречах «синие» перешли на расстановку 3-4-3 – так получалось найти оптимальную позицию для большего числа лидеров. Если раньше Фелиша пробовали на позиции атакующего полузащитника, то теперь было возможно заигрывать его на острие, а Хаверца перевести на позицию вингера. В тройке центральных защитников появляется дополнительная позиция для кого-то из внушительной компании Фофана-Бадьяшиль-Кулибали-Чалоба-Силва. При этом иногда крайних центральных играли латерали Кукурелья и Джеймс – тогда освобождалось место на фланге для Чилуэлла.

Однако такое решение нащупали совсем недавно – из-за этого объективно оценить его эффективность невозможно (прошло слишком мало времени). Сырость новой концепции била по содержанию игры – и это не единственная проблема. Поттер так и не нашел позицию для игроков группы атаки. В конце февраля на острие выходил Хаверц, на флангах – Стерлинг и Зиеш (матч с «Тоттенхэмом»). Менее чем через неделю Стерлинг сменил левый фланг на правый – слева вышел Фелиш. 11 марта против «Лестера» уже Хаверц играл по правой бровке, в центре вышел профильный вингер Мудрик. Один раз (с «Эвертоном») в старте появился Пулишич – и в недавнем противостоянии снова сел на скамейку, вместо него правого вингера сыграл Кай, Фелиш уже в центре.

По итогам работы Поттера в «Челси» можно сказать, что лишь в полузащите наметилось хоть какое-то постоянство. В центре регулярно выходят Энцо Фернандес и Матео Ковачич, на позиции латералей играют Чилуэлл и Лофтус-Чик/Джеймс.

Резюмируя, нет никакой цельной структуры игры, на которую можно было бы опереться, пока не назначен новый наставник.

Вероятность ухватиться за еврокубки минимальна

Матч «Челси» и «Ливерпуля» — это поединок двух коллективов в состоянии системного кризиса. Правда, источники разные. На игре мерсисайдцев сказываются скомканная предсезонная подготовка (отсюда, вероятно, и многочисленные травмы) и уход системообразующих игроков – и Мане, и Вейналдум были крайне важны для успешного гегенпрессинга. Оставшиеся исполнители (тот же Кейта) и новобранцы (Нуньес) не могут заменить их в необходимой мере (уже видели это в матче с «Сити»).

А корень проблем «Челси» — в потере любой идентичности. Огромное количество новичков размыло очертания игровой структуры, да и Поттер с его новыми тактиками под каждый матч оказался не способен заложить прочный фундамент. Только вот если «красным» еще есть, за что ухватиться, то «аристократам» придется при новом менеджере все начинать с нуля.

С таким набором препятствий вряд ли есть хоть какая-то вероятность, что лондонцы заберутся в зону еврокубков. Даже если она расширится до 7 путевок – это произойдет, если Кубок Англии возьмет «Ман Сити» или МЮ .

Даже сейчас отставание «Челси» от еврокубковой пятерки составляет 12 очков – а накал в зоне 3-5-х мест нешуточный, сразу у трех коллективов по 50 очков в активе. При этом и «Юнайтед» и «Ньюкасл» сильнее «синих», да и «Тоттенхэм» распрощался с токсичным Конте.

Поединок с «Реалом» — последний аккорд в еврокубках на ближайшие полтора года

Даже удивительно, как в таком состоянии «аристократы» умудрились так далеко пройти в Лиге чемпионов. Групповой этап не берем в расчет – тогда состояние английского гранда не было настолько плачевным. Больше поражает их двухматчевое противостояние с дортмундской «Боруссией» в 1/8 финала – на этом-то этапе вылет «Челси» выглядел бы максимально логичным. Тем более после первой встречи (0:1) все шло именно к такому исходу. Но «черно-желтые» сами отдали победу «синим», решив забрать владение – и в результате такого стечения обстоятельств «Челси» в четвертьфинале. Сойдется с мадридским «Реалом» — прямо как в прошлом году.

На этот раз шансы англичан еще меньше, уж «сливочные» знают, как доводить такие матчи до победы. Все решится 12 и 18 апреля – «галактикос», вероятнее всего, попадут в приятную компанию к «Баварии»/«Манчестер Сити». А для «синих» окно в еврокубки закроется. Причем есть большие опасения, что и на следующий сезон тоже.

Хотя вероятно, такой сценарий и к лучшему. Новому тренеру надо начинать все с нуля. Формировать костяк, выстраивать концепцию, подстраивать под нее игроков – вряд ли после массовой закупки получится требовать футболистов, которые подойдут под тренерскую стратегию. Делать это без необходимости играть на несколько фронтов намного легче.