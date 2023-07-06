«Реал» тратит больше 300 млн евро этим летом. В череде громких трансферов – Беллингем, Гюлер, Мбаппе

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вчера, 22:23

Надо формировать новое поколение лидеров.

«Реал» вполне может разорвать летнее трансферное окно – мадридцы уже перехватили талантливого хавбека сборной Англии Джуда Беллингема, теперь претендуют на Килиана Мбаппе и привозят главного таланта поколения в Турции.

Опередили «Ман Сити» и «Ливерпуль»

Зимой фаворитом в борьбе за 20-летнего полузащитника дортмундской «Боруссии» считался «Ливерпуль». Мерсисайдцы конкурировали с «Реалом» и «Манчестер Сити», но вырывались вперед, поскольку с молодым хавбеком близко контактировали игроки «красных» — Джордан Хендерсон и Трент Александер-Арнольд. Зимой трансфер провернуть не удалось – «Ливерпуль» тогда ограничился подписанием Коди Гакпо.

А вот к весне фаворитом стали «сливочные». Мерсисайдцы на тот момент уже почти наверняка не попадали в Лигу чемпионов (конкурировать с «Арсеналом», «Сити», «Ньюкаслом» и МЮ было невозможно) – а значит, дополнительных средств в виде призовых от попадания в групповой этап еврокубка они уже не получали.

Испанский гранд был готов удовлетворить финансовые запросы «Боруссии», переговоры продвигались в благоприятной атмосфере. Это происходило благодаря тому, что представители «Реала» держали тесную связь с окружением футболиста, рассказывали о проекте и предполагаемых условиях сотрудничества.

На выходе немецкий гранд получил за своего системообразующего хавбека компенсацию в 100+20 миллионов евро – теперь Беллингем будет определять стилистику «Реала».

На Мбаппе уйдёт больше 200 млн евро

Не может быть по-другому, когда речь заходит об элитном страйкере. Килиан отлично подходит мадридцам хотя бы потому, что уже в 18-19 лет он нарабатывал чемпионский опыт со сборной Франции на ЧМ -2018, а спустя 4 года добрался до финала ЧМ -2022, где в одиночку дотащил свою команду до серии пенальти.

При этом «сливочные» вполне могли из гордости отказать нападающему – годом ранее он в последний момент поменял решение и вместо перехода в «Реал» подписал новый контракт с ПСЖ .

На этот раз ситуация иная. Мбаппе разочарован парижским проектом и сам уведомил руководство клуба, что не собирается активировать опцию продления своего контракта – по действующему соглашению у него остался год во французском клубе.

Парижане не горят желанием отдавать своего бомбардира в «Реал», но выбора у них попросту не остается – мадридцы готовы заплатить за форварда 200 миллионов евро. Это понимают и боссы клуба – президент ПСЖ отмечает:

Мбаппе публично заявил, что не уйдет бесплатно. Я был сильно шокирован, когда узнал, что он собирается уйти как свободный агент. Ему нужно быстро принять решение. Неделя, десять дней, максимум две недели! И если он не хочет продлевать контракт, дверь открыта! Мы никогда не видели, чтобы лучший игрок мира уходил из клуба без компенсации, тем более из клуба своей страны.

Переиграли «Барсу» в борьбе за Гюлера

Арда Гюлеру всего 18 – к этому моменту он успел закрепиться в основе «Фенербахче», а в минувшем сезоне отметился 4 голами и 4 ассистами в 20 матчах чемпионата, при этом место в старте турецкий хавбек отобрал уже во второй части кампании.

Этого хватило, чтобы на полузащитника обратили внимание два испанских гранда: «Барселона» и «Реал». Причем изначально интерес каталонцев был намного более предметным – на переговоры с турецким коллективом летал будущий спортивный директор «сине-гранатовых», интерес к хавбеку подтверждал президент клуба Жоан Лапорта. Из-за проблем с регистрацией контрактов «Барса» хотела выплатить компенсацию за Арда частями. И «Фенербахче» этот вариант нравился гораздо больше – в случае согласования сделки с каталонцами турки смогли бы оставить Гюлера у себя еще на год на правах аренды.

Но в итоге Арда выбрал мадридскую команду. «Сливочные» выплатят «Фенербахче» 20 миллионов евро и еще 20 % от суммы перепродажи хавбека. При этом «сливочные» рассматривают приобретение как сделку на перспективу – форсировать трансфер пришлось из-за появления на горизонте «Барсы», «Севильи» и команд АПЛ . Поэтому боссы «Реала» не исключают, что после перехода Гюлера отправится в другой клуб на правах аренды – правда, Карло Анчелотти хочет поработать с 18-летним полузащитником на предсезонных сборах.

Траты — необходимость

Тут нельзя сказать, что мадридцы «с жиру бесятся». Эти приобретения – следствие возраста лидеров клуба. А высокие ценники – необходимость удерживать определенную марку качества. В центральной оси «Реала» назревают перемены. Контракты с Лукой Модричем и Тони Кроосом продлены на год – но момент прощания уже близко. Ранее «сливочные» заменили Каземиро Орельеном Тчуамени. Джуд Беллингем вместе с французом должен образовать новую системообразующую связку испанского гранда. В идеале туда же со временем должен вписаться и Гюлер – тут уже все зависит от того, выдержит ли Арда бремя «галактикос».

На Мбаппе испанцы засматривались давно – а сейчас в форварде появилась и прямая необходимость. Карим решил уйти на футбольную пенсию и перешел в «Аль-Иттихад». До приезда талантливого бразильца Эндрика остается еще год, да и не сможет 18-летний форвард с ходу удовлетворить запрос «сливочных» на пачку-другую голов за сезон – потребуется время на адаптацию. Так что подписание Килиана будет кстати – в классе мадридцы не потеряют.