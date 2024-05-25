В «Арсенал» сватают топ-форвардов. Артете стоит подумать – Хаверц вырос в элитного исполнителя

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вчера, 13:41

В шорт-листе – Шешко, Бробби и Исак.

В конце мая путь «Арсенала» начинается заново. Годом ранее шансов на чемпионство было ещё меньше – отличной трансферной кампанией «канониры» вплотную приблизились к «Манчестер Сити» по мощностям состава и универсальности исполнителей. Хватает и тех, кто может взять на себя инициативу. Но Артета по-прежнему требует усиление на одну из позиций – а руководство ему доверяет.

Проблема стояла остро, когда единственным выбором был Жезус

«Канониры» начинали сезон с одним топ-форвардом в обойме. Эдди Нкетиа, конечно, прогрессирует – но это не киллер чужой штрафной, а лишь добротный сменщик. И Габриэл Жезус в завершении не мог дать ничего сверхъестественного. Бразилец хорош в прессинг-структуре, когда от форварда требуют универсальности. Габи отлично опускается в подыгрыш, открывается под передачу при развитии атаки. Но в финальной трети он не доминирует. И никогда не доминировал. В лучший сезон за «Ман Сити» — 14 мячей. В прошлом сезоне – 11 голов за 26 матчей чемпионата в составе «Арсенала». И теперь – 4 мяча в 27 играх.

Понятно, что Артета никогда и не просил узкопрофильных нападающих, которые бы завершали моменты один за другим. Но такой выхлоп – слишком маленький даже в рамках гибкой структуры испанца. И, например, в первых 6 матчах текущего сезона лондонцы лишь раз забили больше 2 мячей. При этом создавали моментов на 4-5 голов.

Пытались выкупить Айвена Тоуни

К зиме лондонцы всерьёз нацелились продолжить комплектовать состав. Летом обновился центр поля – пришли два топ-исполнителя. Теперь требовалось наладить игру в финальной трети. В качестве приоритетного варианта рассматривался Айвен Тоуни, который раскрылся в составе «Брентфорда» годом ранее. Тогда англичанин забил 20 голов в 33 матчах Премьер-лиги. Это был его второй сезон в качестве игрока основы клуба АПЛ .

Футболист настолько впечатлил руководство «Арсенала», что подписать его были готовы, несмотря на отсутствие игровой практики – нападающий пропускал первую часть сезона из-за нарушения правил игры в букмекерских конторах. Притом «Брентфорд» требовал за него 100 миллионов фунтов.

В конце концов от этого варианта решили отказаться – всё-таки игроку ещё требовалось набрать кондиции, один топ-сезон не давал никаких гарантий, а клуб и без того прилично потратился на усиление. Решили искать более эффективное вложение.

Пригляделись к молодёжи в Бундеслиге и Эредивизие

Весной «канониры» сконцентрировались на нескольких кандидатах. Один из них из АПЛ (о нём ниже). Другие два – молодые форварды из иностранных чемпионатов. Серьёзная борьба предстоит за словенского бомбардира «Лейпцига» Беньямина Шешко. Форвард сверкнул в Бундеслиге уже в свой дебютный сезон. Что неудивительно – ранее он играл в австрийском «Зальцбурге», это ещё один клуб из системы «Ред Булл», в котором проповедуют ту же философию, что в «Лейпциге». Адаптация проходила планомерно. И сразу 14 голов в 31 матче.

Изначально немцы собирались требовать от потенциальных покупателей 50 миллионов евро, но на фоне высокой результативности отступные увеличились до 65 млн. При этом помимо «канониров» на игрока претендуют «Манчестер Юнайтед», «Милан» и «Челси». Это значит, что борьба будет упорная – и ценник ещё может подскочить.

Ещё один вариант – Брайан Бробби, который закрепился в роли лидера «Аякса». В отличие от Шешко, это форвард более силового плана, ориентированный на борьбу – мощный и при этом подвижный исполнитель, физически одарённый, но со слабой техникой. Такой профиль контрастирует с системой Артеты – но и Холанда было сложно представить у Гвардиолы. И ничего – с ходу взяли требл.

Исак – более проверенный вариант, но «Ньюкасл» упёрся

Швед засиял новыми красками, когда в «Ньюкасле» начались кадровые проблемы – перетянул одеяло на себя, взял куда больший объём работы. И при этом забил 21 мяч в 30 матчах АПЛ . Для «Арсенала» это приоритет – другое дело, что и потребуют за него «сороки» астрономических денег. Никто с лидером расставаться не хочет – к тому же ему только 24 года, а действующий контракт истекает только в 2028 году. Все аргументы – в пользу «Ньюкасла».

По последним данным, руководство клуба рассмешили новости о возможности приобрести игрока за 90 миллионов фунтов – сообщается, что расстаться с молодым игроком на длительном контракте готовы лишь при размере компенсации вдвое больше.

Хаверц эффективно закрыл позицию, Жезус хорош для обоймы

Независимо от того, кого выберет «Арсенал», платить придётся много – параллельно форварда ищут «Юнайтед», «Челси», «Милан». Клубы состоятельные и могут разгонять ценник до бесконечности. А на менее очевидные варианты уже сами «канониры» не пойдут – им нужны те, в чьём классе они будут уверены. Иначе нет смысла тратиться.

С другой стороны, стоит ещё раз подумать – надо ли подписывать топ-форварда? Артета уже нашёл решение по ходу этого сезона, отправив Кая Хаверца на острие. Понятно, что это решение было временным – но ведь сработало. Немец, начиная с февраля, забил 9 голов в 16 матчах чемпионата (в том числе дубль в дерби, когда «Арсенал» разобрал «Челси»). Плюс нет необходимости интегрировать его в систему – он и так адаптировался к требованиям.

Кай наверняка продолжит прогрессировать – и у него останется Жезус как сменщик, который способен взять на себя функции форварда на короткой дистанции.



Если найти игрока в центр поля будет проще, чем на острие, стоит этим воспользоваться.