Месси – всё?

«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов и отстает от «Реала» в Ла Лиге. «Соккер.ру» изучает роль Лионеля и последствия, которыми обернутся командные неудачи.

«Барселона» проводит провальный сезон?

Да. Второй год подряд каталонцы вылетают на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов – это провал для такой команды. В прошлом году «Барселона» хотя бы «извинилась» золотым дублем на внутренней арене, выиграв Ла Лигу и Кубок Короля, сейчас на победу в чемпионате рассчитывать сложно, хотя национальный кубок, в финале которого «Барса» схлестнется с «Алавесом» в конце мая, вряд ли ускользнет от «сине-гранатовых». Но что такое Кубок Короля для такого большого клуба?

Нет. Давно ли у «Реала» случались бестрофейные сезоны? А у «Барселоны» будет Кубок Короля почти наверняка, да и победу в Примере не станем преждевременно отдавать «сливочным» - как минимум, следует дождаться результата воскресного Эль Класико. В Лиге чемпионов «Барса» вылетела от объективно сильного противника, хотя это и не оправдание. Понятно, удачной такую кампанию не назовешь, но провал – слишком громкое слово. Вот если бы не случилось камбэка в игре с ПСЖ, а в таблице Ла Лиги каталонцы занимали шестое место, то это можно было бы назвать провалом, не боясь ошибиться.

Месси выдаёт неудачный сезон?

Нет. А вы видели статистику Месси? Всем бы такой неудачный сезон! В 45 матчах Лионель забил 45 голов (занимает первые строчки в списках бомбардиров Ла Лиги и Лиги чемпионов) и отдал 15 голевых передач. 60 результативных действий в 45 встречах – этого мало? Нечестно постоянно присваивать одному игроку командные успехи, но также несправедливо обвинять его в ситуации, когда вся «Барселона» выступила ниже уровня ожиданий. Вклад Месси колоссален, но трудно отрицать, что сейчас вокруг него нет такой сильной, мудрой и выстроенной команды, какая была при Гвардиоле, нет уже и яркой, веселой, наглой дружины из первого сезона Луиса Энрике. Лео несет на плечах большую ответственность, но он не может отвечать за каждого партнера и работу тренерского штаба.

Да. Конечно, статистика у Месси впечатляющая, с этим не поспоришь. Впечатляющая для любого другого футболиста. Но мы говорим о великом игроке, который не станет прятаться за внушительными циферками. Месси – это не «любой футболист» и не «кто-нибудь», речь об обладателе пяти «Золотых мячей», поэтому и спрос с него особый. И да, за лидером такого ранга может быть признана неудача, если он при всей своей прыти на дистанции вдруг провалится в решающих поединках сезона. Лео был одной из каталонских теней в Париже, он не сыграл главную роль в легендарной победе над ПСЖ, там солировал Неймар, а в противостоянии с «Ювентусом» аргентинец снова растворился. В Турине это было не так заметно, но в домашнем матче Лионель ничего не смог поделать с противником. При этом именно Месси имел возможность повернуть противостояние в пользу «Барселоны», но дважды из выгодных позиций промазал, так и не забив в ворота Буффона.

Лионель не попадет в призовые тройки главных индивидуальных наград?

Без Месси никак! «Золотой мяч» и премия Лучшему игроку мира по версии ФИФА существуют отдельно друг от друга, и в прошлом году, несмотря на вылет на ранней стадии Лиги чемпионов и поражение в финале Копа Америка, Месси все равно финишировал на второй строчке в обоих зачетах вслед за Криштиану Роналду. Гризманн мирился с третьим местом, а Бэйл, Неймар и Суарес не смогли превзойти Лео. Какими бы ни были результаты сезона для «Барселоны», Месси остается волшебным игроком с феноменальным уровнем игры, поэтому в тройку лучших футболистов планеты он входит по умолчанию. Просто будьте справедливы и сравнивайте Лионеля с его коллегами по ремеслу, а не с лучшими версиями аргентинца из предыдущих сезонов. Самому себе Месси действительно проигрывает, но он все равно показывает футбол и результативность, недоступные для большинства.

Пора подвинуться! Месси уже проиграл «Золотой мяч» и награду Игроку года ФИФА. Первым он не будет, разве что до конца года забьет сотню голов. Речь о том, будет ли Лионель в числе трех лучших футболистов 2017 года? Отсутствие больших командных трофеев станет проблемой, скорее всего, индивидуальные награды достанутся победителю Лиги чемпионов – это может быть Роналду, Гризманн, Дибала, Буффон, Рамос, Мбаппе или кто-то еще. Внушительная гильдия, а «Барселона», если кого и должна делегировать, то Неймара, а не Месси. Лео настолько крут, что может делать завидную статистику чисто на классе, но именно бразилец – сердце и мотор «Барсы» прямо сейчас. На фоне сытого аргентинца Неймар выигрывает упрямством, свежестью и старательностью, а в техническом оснащении ему точно не откажешь.

Месси уйдёт из «Барселоны» летом?

Нет. Месси привязан к «Барселоне» и Барселоне, спекуляции вокруг темы его возможного ухода не имеют под собой твердой почвы. Команде тоже нужен Лионель, и экс-капитан Хави правильно говорит: «Если „Барса“ не продлит контракт с Месси – это станет ошибкой исторического масштаба». Каталонцев ближайшим летом ждут серьезные перемены, уход Лео может усугубить обстановку донельзя. К тому же, у «Барселоны» будет новый тренер и новая страница истории, ведь Луис Энрике уйдет, как и, вероятно, несколько футболистов, появившихся в команде в годы его правления.

Да. Возможность расставания Месси и «Барселоны» возникла не вчера, хотя события этого сезона подталкивают стороны к историческому шагу. Сам тот факт, что контракт Месси истекает летом 2018 года, говорит не в пользу продолжения сотрудничества. Теоретически Лео через год и два месяца может стать свободным от любых обязательств перед «Барсой», и если он встанет в позу, то логично будет продать его этим летом. Ну, и вообще масштаб последствий от возможного ухода Месси явно преувеличен. Аргентину летом исполнится 30 лет, он все выиграл с каталонцами не по одному разу и, возможно, желает принять новый вызов, чтобы взбодрить собственную мотивацию. В то же время «Барселона» и ее новый тренер получат карт-бланш на строительство новой версии команды вокруг Неймара, который, в отличие от Месси, прогрессирует в последние сезоны и не выставляет требований перед клубом, наставником и партнерами. Очевидно, что без Лионеля «Барса» станет другой. Но кто сказал, что она станет слабее и хуже, чем сейчас? Не исключено, что время больших перемен пришло.