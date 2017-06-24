Месси – величайший игрок в истории?

Сегодня Лионелю исполняется тридцать лет, и к традиционным поздравлениям «Соккер.ру» добавляет ключевой вопрос. Месси – венец футбольного творения?

Месси - величайший. Инопланетный стиль

Сразу отбрасываем скучный аргумент, что нельзя назвать лучшего в истории, раз нет в мире человека, который видел в деле достаточное количество времени всех величайших. О вкусах не спорят? Неправда, как раз разность выбора – причина конфликтов. И в этом и загвоздка. У нас разное прошлое и настоящее, но общее будущее. Мы – смертные. Живем не так долго, чтобы поглотить всю нужную информацию, но этого для определения со вкусами и не требуется.

Никогда не узнаем, кто будет править в футболе после нас, и насколько они будут хороши. То есть звание «лучший в истории» всегда привязано к вашему времени. Его получает тот, в ком мы точно уверены, кого можно сравнить с легендами прошлого и не поморщиться. И, независимо от того, болеете вы за любой другой клуб, «Барселону» или «Реал», который Месси недавно обыграл, согласитесь – игрок необычный. И это мягко говоря.

Лионель неординарный, и в лучших матчах – незабываемый. У Марадоны была та же магия, но Диего не был таким профессионалом, как Месси, свой ресурс аргентинец прошлого не выработал. Пеле был хорош, но посмотрите на бразильца Роналдо – в «селесао» играл не один «Феномен», они из одного метеорита сделаны. Кройф, Ди Стефано, Зидан, любой другой и тот же Роналду – большие умницы. Но у Месси чаще получалось убедительно доказывать, что он не от мира сего. И это частый признак гения. Гениальность не измеришь, но ее можно ощутить. Здесь внутренний радар зашкаливает.

Месси не самый-самый. Лионель не один такой

Чтобы свергнуть Месси с трона, не дать ему поиграть в тридцать лет с футбольной императорской короной, не нужно доказывать, что другие были лучше. Сделать это трудно, поскольку культ Лионеля ковали грамотные люди и поддержали сотни миллионов фанатов. Но достаточно указать на наличие не менее важных ключевых и переломных, чтобы не казалось, будто Месси – Робинзон Крузо, а все остальные – песок на его острове. Например, зачем ограничиваться форвардами, если можно подключить другие позиции?

Были вратари, благодаря которым добывали великие победы. Встречались защитники, без которых успехи того же уровня, что у Месси, становились невозможными. Полузащитники за спиной у самого Лионеля многое определяли и определят. Почему на основании самого банального критерия – голы, мы выбираем великих? И если так, то почему у Ромарио – один из самых результативных футболистов в истории, нет статуса Пеле или Роналдо? И кто сказал, что прямо сейчас не играет где-то парень, способный повторить достижения Месси?

Роналду порой его обходил и всегда близко держится, хотя они с Лионелем различаются по своему пути на вершину футбольной пирамиды. Были, есть и будут игроки, которые по масштабу соизмеримы с Месси. Тот же Зидан успел и легендой на поле стать, и как тренер себя проявил. Кройф в девяностых футбол незаметно изменил, а Месси вряд ли будет величайшим в разных ипостасях. А раз он ограничен, раз существуют равновеликие, то почему всегда он? Да и одного Роналдиньо достаточно, чтобы понять - маг и чародей в нашей песочнице не только Лионель.

Месси - величайший. Стабильность и перемены

Месси всегда был смертельно скучным. Величайший должен быть не просто мастером пинания мяча, но и яркой личностью? Возможно, но у Лионеля и судьба обычная – да, не рос, но ведь гормоны помогли. И скандалы скучные. В мерзком деле об отмывании денег через наркокартели ключевой фигурой выступает его отец. Брата с оружием ловили, а Лионелю даже татуировки не добавляют брутальности, о которой мечтает.

Месси точно не хочет быть таким тихим и забитым, как был раньше. Конечно, вряд ли Лионель бил дома будущую жену, как это делал с женщинами Марадона. Скорее Антонелла могла стукнуть Месси в очередном приступе аргентинской ревности. Разумеется, никаких детей от суррогатных матерей. Никаких скандалов. Даже недавний суд Лионель пережил непросто – ему трудно отвечать на вопросы, у него нет для вас слов. Зато у Месси есть игра в футбол.

В отличие от Роналдо, Роналдиньо, Зидана, Кройфа, Марадоны, Пеле и десятков других великих игроков, Лионель умудрился выдать одиннадцать сильных сезонов в команде уровня «Барселоны». При этом Месси лишь в прошлом сезоне сделал серьезную заявку на статус величайшего. Когда не испугался изменить подход и позицию. Выбрал путь Беккенбауэра, но у защитника слишком много явных ошибок, чтобы побить козыри Месси – машины по сбору голов и передач. Учитывая, что Вальверде и Сампаоли не отказываются от новаторства – все шансы, что в ближайшие годы Месси станет еще круче, если изменится.

Месси не самый-самый. Не поменял футбол

Ди Стефано стал первым всемирно известным наглецом от футбола, ему шла роль, упивался, что мог быть гадом с трофеями. Альфредо был первой спорной мегазвездой, кумиром Пеле. Сам бразилец доказал, что гениальные дети могут быть великими игроками и остаться инфантильными до старости. Яшин слетал в космос, когда объяснил всем, что великий вратарь построен из ошибок. Беккенбауэр – что талантливый футболист способен играть на совершенно разных позициях и развил роль «либеро». Кройф вместе с «Аяксом» и сборной перевернул футбол тактически, придумал современную версию, в этом уникальность «заводного апельсина» в руках Летучего голландца.

Что же сделал для футбола Месси? В чем его наследие? Парень доказал, что его физиология уникальна? Локальное достижение, как и обводка защитников пачками. Знаем о необычном строении глаз, низком центре тяжести, как у Марадоны. Крепких связках, невероятной координации, которой, опять же, руководит данный Лионелю от природы орган – мозг особого строения. Физиология в его случае определила разницу с другими футболистами. Месси не стал таким, как сейчас, он таким родился. В чем вы можете убедиться, посмотрев его детские видео. А вот чтобы создать новый футбол постмодерна и Месси, и Роналду не хватает самоиронии. Легенды до них меняли облик игры, а Криштиану и Лионель делают, что тренеры скажут.

Мнение читателей. Месси – величайший?

Прежде чем ответить на вопрос, фанатам «Барселоны» надо забыть, что они болеют за клуб, и поклонникам «Реала» тоже надо абстрагироваться от пристрастий. Перестать считать пенальти Месси и Роналду, «Золотые мячи» и прочие трофеи. Выше специально ни слова о цацках, поскольку ни деньги, ни статус, когда ищем гения, ничего не значат. Нужно ваше мироощущение, ваш опыт и ваше личное и в этом случае единственно верное мнение.

Не истина в последней инстанции, но простой ответ на сложный вопрос. Да или нет? Величайшие персоны есть в разных видах спорта. Величайших мастеров можно искать и находить в публичных профессиях. Но если говорим о футболе, то Месси благодаря современным условиям, ставке на профессионализм, небывалой помощи со стороны в подготовке футболистов и собственной уникальности к тридцати годам стал особым человеком в истории игры. Ему всего тридцать, ему уже тридцать, и он уже – часть истории.

Лионель точно в числе тех, кого можно назвать величайшим игроком всех времен, и при этом не прослыть дилетантом. Ведь он пережил сложнейшие драки. У Марадоны, Пеле, Кройфа и остальных было объективно меньше, да и не могло быть таких диких матчей современного уровня накала и сложности. Темп ниже, времени на принятия решений у аргентинца меньше. Но он справляется. У Месси много личных и командных подвигов небывалой красоты.

10 выдающихся голов Месси

Лионель после завершения карьеры может получить статус главного игрока в истории, особенно если выиграет ЧМ-18 с Аргентиной – не ради трофея, а ради посрамления скептиков. Неплохо для тридцатилетнего парня, которого уместно сегодня поздравить с осознанием, что детство и юность ушли, а на руках билет в зрелость.