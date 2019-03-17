В МВД опасаются столкновений болельщиков «Спартака» из-за Карреры

вчера, 13:23

МВД ожидает провокаций на спартаковской трибуне во время матча 20-го тура РПЛ «Спартак» - «Зенит».

Несколько дней назад бывший наставник «красно-белых» Массимо Каррера и футбольный агент Тимур Гурцкая встретились с людьми из «Фратрии» (объединение болельщиков «Спартака»). По данным полиции, Гурцкая заплатил одному из лидеров организации, чтобы на сегодняшнем матче трибуна «Спартака» продолжала «заряды» в честь Карреры и против руководства клуба.

В МВД опасаются, что раскол среди болельщиков «красно-белых» по поводу Карреры может привести к столкновениям до или во время игры. А возможное присутствие итальянца на матче только раскалит обстановку.

В связи с этим сегодня утром к некоторым фанатам «Спартака» нагрянула полиция. Болельщики были доставлены в отделение, где им настоятельно порекомендовали не устраивать драк в городе и, тем более, на стадионе.