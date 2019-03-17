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В МВД опасаются столкновений болельщиков «Спартака» из-за Карреры

вчера, 13:23

МВД ожидает провокаций на спартаковской трибуне во время матча 20-го тура РПЛ «Спартак» - «Зенит».

Несколько дней назад бывший наставник «красно-белых» Массимо Каррера и футбольный агент Тимур Гурцкая встретились с людьми из «Фратрии» (объединение болельщиков «Спартака»). По данным полиции, Гурцкая заплатил одному из лидеров организации, чтобы на сегодняшнем матче трибуна «Спартака» продолжала «заряды» в честь Карреры и против руководства клуба.

В МВД опасаются, что раскол среди болельщиков «красно-белых» по поводу Карреры может привести к столкновениям до или во время игры. А возможное присутствие итальянца на матче только раскалит обстановку.

В связи с этим сегодня утром к некоторым фанатам «Спартака» нагрянула полиция. Болельщики были доставлены в отделение, где им настоятельно порекомендовали не устраивать драк в городе и, тем более, на стадионе.

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Все комментарии
kust07
kust07
   268 / 1120
вчера в 20:05
какие шугливые менты однако
RIR68
RIR68
   291 / 1120
вчера в 18:43
запасаемся попкорном)))
4RT
4RT
   373 / 1120
вчера в 18:33
Не переживайте,их питерские морды объединят
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   417 / 1120
вчера в 17:58
Каррера при чем?
Заратустра
Заратустра
   199 / 1120
вчера в 17:45
Спартачи бьют друг друга. Что может быть прекрасней.
Jum13
Jum13 ответил Бутсы
   35 / 1120
вчера в 17:19
Ну пока, друг друга как кони ни кто не режет.
Пока как свиньи друг друга никто не давит
beefs
beefs
   317 / 1120
вчера в 17:12
нужно действовать по закону, например, как против Кокоши и Мамоши..
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответил Бутсы
   302 / 1120
вчера в 16:50
Он давно уже превратился
Ген Геныч
Ген Геныч ответил pavkur
   394 / 1120
вчера в 16:34
Карера решил спартак еще раз крупно опозорить, чтобы свиней потом расформировали
Чем он опозорил Спартак?При нем Спартак шел на 2-ом месте в чемпе,ни его вина,что Федун продал Промеса спонтанно,хотя команда готовилась именно с ним и ни его вина,что хрен кого купили на эту позицию!!!!!!+ Измайлов со своей ромашкой и Рианчо!!!!!!
Латентный
Латентный
   519 / 1120
вчера в 16:30
зенит шампиньон
time out
time out ответил спартак 1987
   92 / 1120
вчера в 16:29
что вам такого Каррера сделал, что вы ему чуть не памятник поставить решили? выйграл чемпионство, да, все мы этому очень рады и ждали этого долгие 16 лет. только на всё, что происходит нужно смотреть трезво: чемпионат Спартак выйграл 2016 / 2017 за счёт бешеного настроя, выйгранных много матчей было на последних минутах игры, а также слабой игры конкурентов, такой футбол может дать результат на сезон, следующий рпл наскоком одним уже выйграть невозможно. что сделал Каррера? убрал Пилипчука, который тогда занимался тактикой команды и большая заслуга была в чемпионском сезоне именно помошника главного тренера, дальше он убрал водителя, врача, привёз ещё с Италии себе помошников ( зачем это делать если сам не говоришь по- русски?, в тренерском штабе нужен помошник, который сможет доводить до игроков тренерскую мысль, желательно со Спартаковским прошлым) сколько в команде было крестов? от куда вообще взяли Рианчо? в конце Каррера возобнил из себя чуть ли не Бескова или Романцева. вспомни как у коней Ганчаренко поругался с Мусой когда Нигериец не пожал ему руку при замене? он его матом крыл и пообещял, что тот сгниёт в запасе. уже в следующем туре Муса забивал за цска. я это к тому, что интересы команды выше собственного эго, у нас же Каррера отправляет капитана команды за лайк! я не защитник Глушакова и считаю, что Дениса нужно было отправить в ростов, а не Ерёменко ( за ту игру с тосно и свой позорный развод с Малахов шоу) P.S сам вспомни как Каррера влиял на игру заменами по ходу матча? 0)
Во-первых мне, с таким упертым в своей правоте, говорить не о чём. Во-вторых, Каррера тут вообще не при чем. Тренерская судьба такая, нет результата - до свидания. Но история с Каррерой вскрыла гнилостность внутри Спартака, во всех сферах и даже в рядах болельщиков. Уже то, что Карреру не пригласили на презентацию, где ему должны были вручить приз, как признанному лучшему тренеру РПЛ, говорит о том, что сразу после победы в чемпионате он стал кому-то не нужен. И увольнение его штаба, вопреки его желанию, и постановка перед фактом о новом тренерском штабе, который назначил не ведомо кто, когда появился Рианчо, прямиком из киевского Динамо, и много всяких других "странностей", вплоть до нелепого увольнения до конца первого круга. А сколько всякой шумихи поднимали вокруг Карреры всякие проплаченные СМИ, и интервью "уволенных" Каррерой. Запомни, Каррера не отдел кадров и не может никого уволить, а если это делали от его имени, то на это, видимо, были у кого-то причины. Я не хочу вдаваться во многие странные и наглядные вещи, для этого надо не мало времени, но враги сидят внутри Спартака, а Федун шлепает ушами, да ему и до лампочки, так же как и Спартак. У него другие цели, коммерческие, он за бренд Спартака получил очень много для своего процветания в сфере коммерции и строительства, плюс земли, на которых он развернулся. Без Спартака этого у него ничего не было бы.
Бутсы
Бутсы ответил Tommy Lee
   113 / 1120
вчера в 16:20
Спартачи уже готовы месить друг друга. Свинное братство, епт
Ну пока, друг друга как кони ни кто не режет.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Морозовский
   7 / 1120
вчера в 16:19
Хорватия последний призёр без чужестранцев, хотя и туда сало Домагой перекинулся!
Бутсы
Бутсы ответил спартак 1987
   113 / 1120
вчера в 16:17
что вам такого Каррера сделал, что вы ему чуть не памятник поставить решили? выйграл чемпионство, да, все мы этому очень рады и ждали этого долгие 16 лет. только на всё, что происходит нужно смотреть трезво: чемпионат Спартак выйграл 2016 / 2017 за счёт бешеного настроя, выйгранных много матчей было на последних минутах игры, а также слабой игры конкурентов, такой футбол может дать результат на сезон, следующий рпл наскоком одним уже выйграть невозможно. что сделал Каррера? убрал Пилипчука, который тогда занимался тактикой команды и большая заслуга была в чемпионском сезоне именно помошника главного тренера, дальше он убрал водителя, врача, привёз ещё с Италии себе помошников ( зачем это делать если сам не говоришь по- русски?, в тренерском штабе нужен помошник, который сможет доводить до игроков тренерскую мысль, желательно со Спартаковским прошлым) сколько в команде было крестов? от куда вообще взяли Рианчо? в конце Каррера возобнил из себя чуть ли не Бескова или Романцева. вспомни как у коней Ганчаренко поругался с Мусой когда Нигериец не пожал ему руку при замене? он его матом крыл и пообещял, что тот сгниёт в запасе. уже в следующем туре Муса забивал за цска. я это к тому, что интересы команды выше собственного эго, у нас же Каррера отправляет капитана команды за лайк! я не защитник Глушакова и считаю, что Дениса нужно было отправить в ростов, а не Ерёменко ( за ту игру с тосно и свой позорный развод с Малахов шоу) P.S сам вспомни как Каррера влиял на игру заменами по ходу матча? 0)
Ничего не сделал. Всего лишь выиграл чемпионство за 16 лет. Поставил игру и на Спартак действительно было приятно смотреть. А оказывается это всё Пилипчук творил! Во где гений то сидит! Надо собрать петицию о его возврате. Странно что Ахмат под его чутким руководством не стал чемпионом! И выИграл пишется через И.
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
   359 / 1120
вчера в 16:16
Это все Трамп расшатывает обстановку. Нужно сплотиться вокруг Федуна
Бутсы
Бутсы
   113 / 1120
вчера в 16:12
Соккер превращается в электронный аналог Спид-инфо. Печально. Всю грязь тащат. Особенно опираясь на "источник".

Всё нормально будет. Если только болотную нечисть погоняют.
Tommy Lee
Tommy Lee ответил Т34
   221 / 1120
вчера в 16:07
С какого хрена может нагрянуть полиция к болельщикам? Они что, преступники, или уже что-то нарушили? Все эти вбросы делают специально всякие писаки, считающие себя журналистами. Вот они-то и разжигают, как вражду между болельщиками, так и натравливают их на беспорядки. Эти желтушники зарабатывают себе грязный хлеб.
Если про них знает полиция, то значит что то нарушали.
Багров-брат
Багров-брат
   133 / 1120
вчера в 16:07
Новый поворот событий в тарасовской Санта-Барбаре...)))
Т34
Т34
   72 / 1120
вчера в 16:05
С какого хрена может нагрянуть полиция к болельщикам? Они что, преступники, или уже что-то нарушили? Все эти вбросы делают специально всякие писаки, считающие себя журналистами. Вот они-то и разжигают, как вражду между болельщиками, так и натравливают их на беспорядки. Эти желтушники зарабатывают себе грязный хлеб.
Багров-брат
Багров-брат ответил Tommy Lee
   133 / 1120
вчера в 16:05
"В связи с этим сегодня утром к некоторым фанатам «Спартака» нагрянула полиция. Болельщики были доставлены в отделение, где им настоятельно порекомендовали не устраивать драк в городе и, тем более, на стадионе." Так надо было их и оставить в отделении до завтра.
А так, они послушались и стали пай-мальчиками...)))
Tommy Lee
Tommy Lee
   221 / 1120
вчера в 16:03
"В связи с этим сегодня утром к некоторым фанатам «Спартака» нагрянула полиция. Болельщики были доставлены в отделение, где им настоятельно порекомендовали не устраивать драк в городе и, тем более, на стадионе."

Так надо было их и оставить в отделении до завтра.
спартак 1987
спартак 1987 ответил time out
   193 / 1120
вчера в 16:01
что вам такого Каррера сделал, что вы ему чуть не памятник поставить решили? выйграл чемпионство, да, все мы этому очень рады и ждали этого долгие 16 лет. только на всё, что происходит нужно смотреть трезво: чемпионат Спартак выйграл 2016 / 2017 за счёт бешеного настроя, выйгранных много матчей было на последних минутах игры, а также слабой игры конкурентов, такой футбол может дать результат на сезон, следующий рпл наскоком одним уже выйграть невозможно. что сделал Каррера? убрал Пилипчука, который тогда занимался тактикой команды и большая заслуга была в чемпионском сезоне именно помошника главного тренера, дальше он убрал водителя, врача, привёз ещё с Италии себе помошников ( зачем это делать если сам не говоришь по- русски?, в тренерском штабе нужен помошник, который сможет доводить до игроков тренерскую мысль, желательно со Спартаковским прошлым) сколько в команде было крестов? от куда вообще взяли Рианчо? в конце Каррера возобнил из себя чуть ли не Бескова или Романцева. вспомни как у коней Ганчаренко поругался с Мусой когда Нигериец не пожал ему руку при замене? он его матом крыл и пообещял, что тот сгниёт в запасе. уже в следующем туре Муса забивал за цска. я это к тому, что интересы команды выше собственного эго, у нас же Каррера отправляет капитана команды за лайк! я не защитник Глушакова и считаю, что Дениса нужно было отправить в ростов, а не Ерёменко ( за ту игру с тосно и свой позорный развод с Малахов шоу) P.S сам вспомни как Каррера влиял на игру заменами по ходу матча? 0)
Tommy Lee
Tommy Lee
   221 / 1120
вчера в 15:55
Спартачи уже готовы месить друг друга. Свинное братство, епт
Evilhuman
Evilhuman
   17 / 1120
вчера в 15:55
Хряки против хряков это замечательно, интересно какая из них половина будет ромбовых поддерживать в ФНЛ на очищении
Морозовский
Морозовский ответил Scuderia Ferrari
   6 / 1120
вчера в 15:50
Да то же самое и с зарубежными клубами, по сути. Были аристократы, стал Абрамович, были канониры, стал Усманов/Кронке.
И вся эта грусть перекинулась и на сборные - не пойми кто там как оказался со всех уголков Мира!
Латентный
Латентный
   519 / 1120
вчера в 15:49
Сегодня мои любимки разорвут этот Спартак
Sunny.
Sunny. ответил Литейный 4
   136 / 1120
вчера в 15:47
Как пауки в банке грызутся. Что в клубе свиней, что в среде их болел.
Битва папуасов
tolctoy
tolctoy
   481 / 1120
вчера в 15:37
Зато в СПАРТАКЕ игроки не бьют друг другу морды как в раздевалке зинки.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Морозовский
   7 / 1120
вчера в 15:34
Да то же самое и с зарубежными клубами, по сути. Были аристократы, стал Абрамович, были канониры, стал Усманов/Кронке.
tolctoy
tolctoy ответил Морозовский
   481 / 1120
вчера в 15:32
Каррера - главный затейник бардака в "Спартаке"!
Главный затейник бардака в СПАРТАКЕ,это грузинская гн-да гурцкая.Да и лидеры фратрии скурвились.Печально.
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