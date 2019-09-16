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«Ростов» одержал волевую победу над «Ахматом»

сегодня, 22:24
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 1Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

«Ростов» обыграл «Ахмат» в матче 9-го тура чемпионата России.

«Ростов» (20 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице, «Ахмат» (8 очков) - 12-й.

Ростов-на-Дону, стадион Ростов Арена

«Ростов» - «Ахмат» 2:1 (0:1)
Голы: Байрамян 54, Антонсен Норманн 65 - Роши 19 (пенальти)

«Ростов»: Бабурин, Чернов, Сигурдссон, Чистяков, Козлов, Байрамян (Глебов 82), Антонсен Норманн, Ионов (Долгов 90+1), Попов, Еременко, Шомуродов (Саплинов 77)
Главный тренер: Карпин Валерий.

«Ахмат»: Гудиев, Мусалов, Вилькер, Семёнов, Уциев, Митришев (Бериша 64), Исмаэл, Швец, Глушаков (Понсе 79), Роши, Иванов
Главный тренер: Рахимов Рашид.

Предупреждения: Саплинов 85

Удаление: Швец 63

Судья: Волошин Николай.

Ранее «Динамо» сыграло вничью с «Уфой».

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   5 / 812
сегодня в 23:02
Глушаков - странный выбор Рахимова?!? Было ощущение , что сразу после свистка он напялил шапку - невидимку . Откровенный балласт!!!
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил armeec_♞
   578 / 812
сегодня в 23:01
Вы же в вышке 07года или 08 ?? Просто я помню, что Терек давал бой дома всегда, а на выезде по праздникам. кст. мы вроде Вам проигрывали или ничейка была у Вас. на первых матчах в РПЛ.еще на пластике
Не помню тот матч.
Но в одном матче ЦСКА вынес Терек, там по моему ещё Думбия забивал. Это на старом стадионе. 0-3 или 1-3 что ли было
АнжиДаг
АнжиДаг
сегодня в 22:59
Ахмат сила!
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил Ice van Reed
   578 / 812
сегодня в 22:59
Может тренер вам не подходит! Бердыев, ныне Свободный тренер!!! Он помог нам, поможет и вам попасть в Европу!!! Не всегда это проходит сразу, но это произойдёт!!!
Есть сомнения насчёт него. Клуб не может попасть в еврокубки, если не покупают нужных игроков. Так то по моему как-то раз 5 место брал. Всегда в последний момент несколько очков не хватало! Не знаю, может сверху приказ давали, чтоб не попадали в еврокубки. Даже некоторые нечеченцы про это говорят
armeec_♞
armeec_♞ ответил 95-shishani-95
   83 / 812
сегодня в 22:56
Зенит- Терек 0-2 Зенит-Терек 1-3 ЦСКА-Терек 0-1 или 0-2 Динамо по моему обыгрывали Спартак обыгрывали Рубин обыгрывали Если сравнивать бюджет, то норм результаты против этих гигантов рпл Согласен, что не всегда получалось в гостях. Но дома они были очень опасными соперниками.
Вы же в вышке 07года или 08 ??
Просто я помню, что Терек давал бой дома всегда, а на выезде по праздникам.
кст. мы вроде Вам проигрывали или ничейка была у Вас. на первых матчах в РПЛ.еще на пластике
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил FROLL 001
   578 / 812
сегодня в 22:55
Ахмат совсем сдулся. Гыгыгы
Ахмат разве когда-нибудь играл сильно?
В тот год, когда переименовали клуб, пришел Кононов, типа большие задачи клуб ставил, и Рахимов типа не уровень. Кононов разрушил то, что построил Рашид Рахимов!
Плюс ещё продают лидеров и/или отличных игроков: Рыбус, Грозав, Думбия, Мохамади, бразилец по моему был, имя не помню, тоже хороший полузащитник, Торже, Мирзов и т.д.
Ice van Reed
Ice van Reed ответил 95-shishani-95
   108 / 812
сегодня в 22:54
Зенит- Терек 0-2 Зенит-Терек 1-3 ЦСКА-Терек 0-1 или 0-2 Динамо по моему обыгрывали Спартак обыгрывали Рубин обыгрывали Если сравнивать бюджет, то норм результаты против этих гигантов рпл Согласен, что не всегда получалось в гостях. Но дома они были очень опасными соперниками.
Может тренер вам не подходит! Бердыев, ныне Свободный тренер!!! Он помог нам, поможет и вам попасть в Европу!!! Не всегда это проходит сразу, но это произойдёт!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
   5 / 812
сегодня в 22:52
У Ахмата лишь одно светлое пятно - Бериша!!! Остальные - туристы!!!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Аксинья
   5 / 812
сегодня в 22:50
Победа ростовчан скорее всего спасет судейку от наказания за левейший пеналь, но уж в этом году чересчур много ошибок у наших российских соловьев стало...
С руками , похоже, наши судьи так и не разобрались. А ведь собирались в перерыве на сборные, разбирали свое судейство???
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил armeec_♞
   578 / 812
сегодня в 22:48
На сколь помню, Терек постоянно плохо играет на выезде.
Зенит- Терек 0-2
Зенит-Терек 1-3
ЦСКА-Терек 0-1 или 0-2
Динамо по моему обыгрывали
Спартак обыгрывали
Рубин обыгрывали
Если сравнивать бюджет, то норм результаты против этих гигантов рпл
Согласен, что не всегда получалось в гостях.
Но дома они были очень опасными соперниками.
АнжиДаг
АнжиДаг
сегодня в 22:46
Пазорное удаленее
armeec_♞
armeec_♞ ответил 95-shishani-95
   83 / 812
сегодня в 22:44
Ростов с победой! А наш клуб самый некчемный по результатам в гостевых играх(5 игр, 4 поражения, 1 ничья, 1 забитый гол (и тот со спорного пенальти), 1 очко)!!! Просто позор!!! Даже Томбовы, Оренбурги, Уфы и т.д. лучше, чем наш клуб!!! Где тот Терек, который часто выносил Зенит в Питере, который часто выносил Спартак? Где тот Терек, к которому многие боялись ездить в гости, который почти непобедим был у себя дома?! Интересно, зачем нужен был делегат УЕФА, на допуск Ахмат-Арены к еврокубковым матчам, если команда почти в зоне вылета???!!!
На сколь помню, Терек постоянно плохо играет на выезде.
FROLL 001
FROLL 001
   100 / 812
сегодня в 22:44
Ахмат совсем сдулся. Гыгыгы
АнжиДаг
АнжиДаг
сегодня в 22:43
Судья прадажня
armeec_♞
armeec_♞ ответил Аксинья
   83 / 812
сегодня в 22:43
Победа ростовчан скорее всего спасет судейку от наказания за левейший пеналь, но уж в этом году чересчур много ошибок у наших российских соловьев стало...
а там походу до одного места(( кому что
реально, самое худшее судейство за хз.сколько лет
Ice van Reed
Ice van Reed ответил Аксинья
   108 / 812
сегодня в 22:42
Победа ростовчан скорее всего спасет судейку от наказания за левейший пеналь, но уж в этом году чересчур много ошибок у наших российских соловьев стало...
На них нужны ребята, как в сериале "Пацаны" карающих супергероевя, а у нас судей, походу у нас во главе будет, Лёня Слуцкий!!!!
95-shishani-95
95-shishani-95
   578 / 812
сегодня в 22:42
Ростов с победой!
А наш клуб самый некчемный по результатам в гостевых играх(5 игр, 4 поражения, 1 ничья, 1 забитый гол (и тот со спорного пенальти), 1 очко)!!! Просто позор!!! Даже Томбовы, Оренбурги, Уфы и т.д. лучше, чем наш клуб!!!
Где тот Терек, который часто выносил Зенит в Питере, который часто выносил Спартак?
Где тот Терек, к которому многие боялись ездить в гости, который почти непобедим был у себя дома?!
Интересно, зачем нужен был делегат УЕФА, на допуск Ахмат-Арены к еврокубковым матчам, если команда почти в зоне вылета???!!!
spartach091
spartach091 ответил Питер Ман
   121 / 812
сегодня в 22:41
    Аксинья
    Аксинья ответил Leha-ha50
       76 / 812
    сегодня в 22:39
    Левый пеналь не выбил ростовчан из равновесия, у Валеры не забалуешь. Волевая , вполне заслуженная победа Ростова!!! Ростов в очередной раз порадовал своей игрой. Федун кусает локти!!!
    Победа ростовчан скорее всего спасет судейку от наказания за левейший пеналь, но уж в этом году чересчур много ошибок у наших российских соловьев стало...
    Морозовский
    Морозовский
       42 / 812
    сегодня в 22:35
    С победой, "Ростов"! Всё по делу!
    Лёха Шахтинский
    Лёха Шахтинский
       386 / 812
    сегодня в 22:35
    Классная игра! Очень трудная и трудовая Победа! Красавцы наши парни! Респект Матиасу Норманну за суперовский гол.))) Уважение за отличную работу КВГ и всей нашей команде! Мы в тройке лидеров. Давай Ростов - ВПЕРЁД!!!
    armeec_♞
    armeec_♞ ответил Footbolista
       83 / 812
    сегодня в 22:35
    Очков у трех по 20...по игре зенит третьим должен быть...
    по игрЕ? то тройка это счастье))))
    Стеллс
    Стеллс
       198 / 812
    сегодня в 22:34
    С Ахматом нам всегда тяжёло,по соседски,но вытянула команда игру.Стандарты поуверенней надо бить,почти пенальти,мяч даже до ворот не долетает.Всё только начинается,сейчас давление пойдёт,а с лидерами при нашем бюджете очень тяжело будет.Но это потом,а пока с победой наших!
    Александр Рябов
    Александр Рябов ответил drug01
       272 / 812
    сегодня в 22:34
    Ростов вошёл в тройку!
    Он и не выходил -)
    drug01
    drug01
       110 / 812
    сегодня в 22:33
    Ростов вошёл в тройку!
    halfbeek
    halfbeek
       274 / 812
    сегодня в 22:32
    Ростов победил по делу. Пенальти в их ворота левый. Голы забиты ударами из-за пределов штрафной что говорит о плохой атаке. Игра была суетливой и во многом бестолковой. Удар Нормана это украшение матча.
    armeec_♞
    armeec_♞
       83 / 812
    сегодня в 22:32
    Ну что скажешь, Молодчики Ростовчане!
    С Победой Южан!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       5 / 812
    сегодня в 22:31
    Левый пеналь не выбил ростовчан из равновесия, у Валеры не забалуешь.
    Волевая , вполне заслуженная победа Ростова!!!
    Ростов в очередной раз порадовал своей игрой.
    Федун кусает локти!!!
    Морозовский
    Морозовский ответил Аксинья
       42 / 812
    сегодня в 22:31
    Очередная волевая победа ростовчан на своем поле...С победой нашего бойцовского клуба...Так держать...Рвем всех! Норманн сегодня красавец!!!
      Таганский
      Таганский
         37 / 812
      сегодня в 22:31
      1-й тайм Ростова провальный.. Несмотря на пенку, так играть, спустя рукава, просто недопустимо..
      Хорошо, что проснулись во 2-м.. Голешник Норманна просто шикардосовский!!
      Всех с заслуженной победой!!
      Ура, ура!!))
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