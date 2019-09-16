«Ростов» одержал волевую победу над «Ахматом»

«Ростов» обыграл «Ахмат» в матче 9-го тура чемпионата России.
«Ростов» (20 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице, «Ахмат» (8 очков) - 12-й.
Ростов-на-Дону, стадион Ростов Арена
«Ростов» - «Ахмат» 2:1 (0:1)
Голы: Байрамян 54, Антонсен Норманн 65 - Роши 19 (пенальти)
«Ростов»: Бабурин, Чернов, Сигурдссон, Чистяков, Козлов, Байрамян (Глебов 82), Антонсен Норманн, Ионов (Долгов 90+1), Попов, Еременко, Шомуродов (Саплинов 77)
Главный тренер: Карпин Валерий.
«Ахмат»: Гудиев, Мусалов, Вилькер, Семёнов, Уциев, Митришев (Бериша 64), Исмаэл, Швец, Глушаков (Понсе 79), Роши, Иванов
Главный тренер: Рахимов Рашид.
Предупреждения: Саплинов 85
Удаление: Швец 63
Судья: Волошин Николай.
Ранее «Динамо» сыграло вничью с «Уфой».
Но в одном матче ЦСКА вынес Терек, там по моему ещё Думбия забивал. Это на старом стадионе. 0-3 или 1-3 что ли было
Но в одном матче ЦСКА вынес Терек, там по моему ещё Думбия забивал. Это на старом стадионе. 0-3 или 1-3 что ли было
Просто я помню, что Терек давал бой дома всегда, а на выезде по праздникам.
кст. мы вроде Вам проигрывали или ничейка была у Вас. на первых матчах в РПЛ.еще на пластике
Просто я помню, что Терек давал бой дома всегда, а на выезде по праздникам.
кст. мы вроде Вам проигрывали или ничейка была у Вас. на первых матчах в РПЛ.еще на пластике
В тот год, когда переименовали клуб, пришел Кононов, типа большие задачи клуб ставил, и Рахимов типа не уровень. Кононов разрушил то, что построил Рашид Рахимов!
Плюс ещё продают лидеров и/или отличных игроков: Рыбус, Грозав, Думбия, Мохамади, бразилец по моему был, имя не помню, тоже хороший полузащитник, Торже, Мирзов и т.д.
В тот год, когда переименовали клуб, пришел Кононов, типа большие задачи клуб ставил, и Рахимов типа не уровень. Кононов разрушил то, что построил Рашид Рахимов!
Плюс ещё продают лидеров и/или отличных игроков: Рыбус, Грозав, Думбия, Мохамади, бразилец по моему был, имя не помню, тоже хороший полузащитник, Торже, Мирзов и т.д.
Зенит-Терек 1-3
ЦСКА-Терек 0-1 или 0-2
Динамо по моему обыгрывали
Спартак обыгрывали
Рубин обыгрывали
Если сравнивать бюджет, то норм результаты против этих гигантов рпл
Согласен, что не всегда получалось в гостях.
Но дома они были очень опасными соперниками.
Зенит-Терек 1-3
ЦСКА-Терек 0-1 или 0-2
Динамо по моему обыгрывали
Спартак обыгрывали
Рубин обыгрывали
Если сравнивать бюджет, то норм результаты против этих гигантов рпл
Согласен, что не всегда получалось в гостях.
Но дома они были очень опасными соперниками.
реально, самое худшее судейство за хз.сколько лет
реально, самое худшее судейство за хз.сколько лет
А наш клуб самый некчемный по результатам в гостевых играх(5 игр, 4 поражения, 1 ничья, 1 забитый гол (и тот со спорного пенальти), 1 очко)!!! Просто позор!!! Даже Томбовы, Оренбурги, Уфы и т.д. лучше, чем наш клуб!!!
Где тот Терек, который часто выносил Зенит в Питере, который часто выносил Спартак?
Где тот Терек, к которому многие боялись ездить в гости, который почти непобедим был у себя дома?!
Интересно, зачем нужен был делегат УЕФА, на допуск Ахмат-Арены к еврокубковым матчам, если команда почти в зоне вылета???!!!
А наш клуб самый некчемный по результатам в гостевых играх(5 игр, 4 поражения, 1 ничья, 1 забитый гол (и тот со спорного пенальти), 1 очко)!!! Просто позор!!! Даже Томбовы, Оренбурги, Уфы и т.д. лучше, чем наш клуб!!!
Где тот Терек, который часто выносил Зенит в Питере, который часто выносил Спартак?
Где тот Терек, к которому многие боялись ездить в гости, который почти непобедим был у себя дома?!
Интересно, зачем нужен был делегат УЕФА, на допуск Ахмат-Арены к еврокубковым матчам, если команда почти в зоне вылета???!!!
С Победой Южан!
С Победой Южан!
Волевая , вполне заслуженная победа Ростова!!!
Ростов в очередной раз порадовал своей игрой.
Федун кусает локти!!!
Волевая , вполне заслуженная победа Ростова!!!
Ростов в очередной раз порадовал своей игрой.
Федун кусает локти!!!
Хорошо, что проснулись во 2-м.. Голешник Норманна просто шикардосовский!!
Всех с заслуженной победой!!
Ура, ура!!))
Хорошо, что проснулись во 2-м.. Голешник Норманна просто шикардосовский!!
Всех с заслуженной победой!!
Ура, ура!!))