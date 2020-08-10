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Глава КДК РФС: «Переигровка матча „Спартак“ — „Сочи“ исключена»

сегодня, 21:23
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что оснований для переигровки матча первого тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» нет.

Рапорт с матча «Спартак» — «Сочи» поступит завтра. Посмотрим, какие были отражены в нем нарушения. На основе их будем принимать решения. Переигровка матча исключена, для этого нет оснований.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 22:43
Переигровки не должно быть, таких спорных вопросов завались
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 22:17
это и федуну понятно...)))))))))))))))))))))))
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 22:14
В европе давно бы уже закрыли Зенит и Сочи !
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 22:12
А какие основания еще нужны , 2 гола не правильные !
Сп62
Сп62
сегодня в 22:11
Пока не было футбольного тотолизатора таких диких "ошибок" не наблюдалось. Ставки на матч были впечатляющие. Очень жаль, если я прав.
Дикий мужчина
Дикий мужчина ответ Трюкач-спартач (раскрыть)
сегодня в 22:07
После такой игры только в турнир Кожанный мяч, гыгы
Трюкач-спартач
Трюкач-спартач ответ Дикий мужчина (раскрыть)
сегодня в 22:05
    ЦСКА 06
    ЦСКА 06 ответ serh62 (раскрыть)
    сегодня в 22:04
    Да ты прав. И лично мне не хочется чтобы это было. Даже когда зенит засуживают (что довольно редко бывает)неприятно. Все 16 должны объединиться чтобы не было такого что сейчас происходит. В прошлом году Гинер и ЦСКА наехали на егорова и судей и болельщики Спартака говорили мол ЦСКА ноет. А теперь некоторые болельщики ЦСКА говорят обратное. Я ненавижу Спартак я вчера желал им поражения но не таким образом как вчера. Да я понимаю бывают спорные пенальти как в первом случае но во втором случае не было ни малейшего повода для этого. Даже сами сочинцы не ожидали пенальти
    SHMEL
    SHMEL
    сегодня в 22:04
    Удивляюсь, как Казарцев не прибегнул к более действенным мерам...
    SHMEL
    SHMEL ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
    сегодня в 22:01
    Не впервой. Он обещал, что клуб отдаст в управление болельщикам, а потом сказал, что передумал. Просто шутник...
    Дикий мужчина
    Дикий мужчина
    сегодня в 22:00
    Казарцев кстати, не отменил гол Соболева, а мог бы. Поступил по человечески.
    НЕ президент рфс
    НЕ президент рфс
    сегодня в 21:58
    Вопросы к Григорьянцу по переигровке ? Полнейший бред. Он вам завтра расскажет кто какую сумму штрафа должен заплатить , и на этом всё.
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
    сегодня в 21:58
    Шалабол Арнольдович Федун порядочный человек!
    Дикий мужчина
    Дикий мужчина ответ Трюкач-спартач (раскрыть)
    сегодня в 21:56
      Aris
      Aris
      сегодня в 21:54
      Вот так и прикрывают преступления! Во-первых, это маячит взятка; во-вторых, игра на тотализаторе; в-третьих, это исполнение чьего-то заказа, ну и так далее ..... Для КДК ...... Какой же это КДК, если творят беззаконие???
      Трюкач-спартач
      Трюкач-спартач ответ Дикий мужчина (раскрыть)
      сегодня в 21:53
        eugenpauk
        eugenpauk
        сегодня в 21:53
        Уважаемые болелы, обмениваясь мнениями не переходите на оскорбления на основе различий и предпочтений клубных и других, сильный аргументирует, слабый истерит. По Спартаку можно сказать одно - клуб с традициями, которые не дают покоя тем ,кто всё это замутил. Накат пошёл очень плотный, ощущение мощных персон за всем этим и по всей видимости , если обе судейские персоны выйдут сухими из воды, значит люди очень серьезные и Спартаку придётся включать антимеханизмы при условии их наличия. Будет жарко,а про сам футбол Спартака можно сказать одно по сравнению с пинджаком (Кононов) игра становится видимой , путь верный, Тедеско имеет право на шанс. Мое мнение, мы на пороге больших изменений... Всем удачи и благосостояние...
        cska1948
        cska1948
        сегодня в 21:52
        Находился неподалёку от штрафной. Момент единоборства был как на ладони. Понимаю ответственность своего решения по назначению второго пенальти и на последних минутах. У меня уверенность была. Видел, что игрок "Сочи" первый на мяче, бьет по воротам, а Жиго продолжает движение и попадает ногой в ногу игрока "Сочи". Его ноги уходят вправо, корпус влево - в такт удара ноги Жиго по ноге нападающего.

        Многие думают, что раз игрок совершил удар, то все, что происходит дальше - не считается. Но как по мне, были основания наказать Жиго, - сказал Казарцев в эфире "Матч ТВ"
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
        сегодня в 21:52
        Отлично, что хоть не в кабинетах назначают победителя. А то у нас только дай палец, оторвут всю руку. Игра должна решаться на поле, а не в кабинете с секретутками и коньячком.
        Признают судью косячником-наказать, вплоть до лишения зарплаты и отстранения от футбола. Не разбираешься в игре - иди в дворники или слесари (не в обиду людям этих специальностей сказано)..Спартак молодец, что поднял эту бучу, только где он был в начале прошлого сезона, когда разжился 5-6 лишними очками благодаря тем же судьям?
        Значит, когда в таблице очки прибывают- хорошо, а когда недостаёт - надо за справедливость бороться. Последовательным бы надо быть...
        Дикий мужчина
        Дикий мужчина
        сегодня в 21:51
        Ну и правильно, надеюсь Казарцева не накажут. Сочинец бьёт по воротам, Жиго его сносит, лишая возможности добить мяч. Всё в динамике. Пенальти чистый.
        ПерекатиПоле
        ПерекатиПоле
        сегодня в 21:50
        21.50
        В Москве сутки завершатся через 2.10
        А спартак ещё не снялся с чемпионата.
        Не хочется верить в то, что Федун всех обманул!
        Получается он не мужик, а брехло и тряпка. Я понимаю когда болелы клуба переобуваются, но тут владелец - гарант слова и чести.
        Байкал-38
        Байкал-38
        сегодня в 21:50
        Сейчас посмотрел и послушал как судьи решали момент с пенальти на 88 минуте, а так же, что думает по этому поводу ответственный за ВАР в России Калошин.
        Опять же сразу скажу не буду рассуждать был пенальти или нет. Только факты.
        После назначения пенальти Казарцев обратился к Еськову и его помощникам и после обсуждения Казарцев получил подтверждения от Еськова на пенальти, а это значит, что просматривать эпизод самому Казарцеву нет необходимости. И тут от Калошина (в студии программы) я слышу удивительные вещи, мол Еськов вообще не приделах, что окончательное решение должен принимать судья в поле!!! Тут в уме даже мысли путаются.... Зачем тогда нужен ВАР??? Почему судья на ВАРе подтверждает, но остаётся в стороне?
        Кашшаи не разобравших во всех нюансах, прямо на стадионе под давлением отстраняет Казарцева! Нам нужен такой человек в судействе?
        Моё личное мнение надо не судей наказывать, а руководителей и тех кто их обучает и менять эту не совершенную систему!
        Возможно надо на ВАР до конца первого круга привлекать зарубежных специалистов. Тем более им не надо приезжать на стадион и даже в Россию! Пусть обучаются, хотя гарантий что ошибок не будет нет, но давление на наших судей будет меньше!
        Альфи
        Альфи
        сегодня в 21:45
        Кто б сомневался, а судей поощрять будут ? Там бесплатные путевки на Бали и автомобилями, хоть и мелочь , но приятно так сказать бонус к чемоданчику с деньгами
        mat73
        mat73
        сегодня в 21:44
        Почему возможность исключена?
        В свое время даже УЕФА сама пошла на такое в противостоянии Спартака с швейцарским Сьоном
        nubom
        nubom ответ particular (раскрыть)
        сегодня в 21:43
        Что ж поделать, когда РФС под себя ходит...
        serh62
        serh62
        сегодня в 21:42
        правильно судьи судят спартак. и вчера все было верно. нужно судить их так же и далее. уже вторые сутки везде где только возможно перемалывают это вчерашнее судейство. а разве ЦСКАне судили так же с краснодаром , зенитом в прошлом году и несколько скупых строк в печати и 5 минут на телевидении, разве другие команды не убивали судьи? и только спартаку такое вни мание. да черт с ним , этим спартаком. если и дальше будут мусировать темы только об этом клубе, уверен, будут судить его еще хуже. и поделом. не клуб а стадо БАБ
        Трезвый повар
        Трезвый повар
        сегодня в 21:39
        То что переигровки не будет даже моей бабушке понятно
        particular
        particular
        сегодня в 21:38
        КДК с первого тура окунулось в де@ьмо заявлений, претензий и косяков...
        Grabovsky
        Grabovsky
        сегодня в 21:35
        А то не понятно какие нарушения
        волгодон 2
        волгодон 2 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
        сегодня в 21:33
        Ожидаемое,но не справедливое. При всей моей нелюбви к спартаку,если не присудят им победу или на худой конец не назначат переигровку-будет в высшей степени нечестно. Уж слишком явным и вопиющим было вчера неспортивное вмешательство.
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