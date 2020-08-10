Глава КДК РФС: «Переигровка матча „Спартак“ — „Сочи“ исключена»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что оснований для переигровки матча первого тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» нет.

Рапорт с матча «Спартак» — «Сочи» поступит завтра. Посмотрим, какие были отражены в нем нарушения. На основе их будем принимать решения. Переигровка матча исключена, для этого нет оснований.