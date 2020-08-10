Глава КДК РФС: «Переигровка матча „Спартак“ — „Сочи“ исключена»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что оснований для переигровки матча первого тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» нет.
Рапорт с матча «Спартак» — «Сочи» поступит завтра. Посмотрим, какие были отражены в нем нарушения. На основе их будем принимать решения. Переигровка матча исключена, для этого нет оснований.
ГАФ-ГАФ
ГАФ-ГАФ
ГАФ-ГАФ
ГАФ-ГАФ
Многие думают, что раз игрок совершил удар, то все, что происходит дальше - не считается. Но как по мне, были основания наказать Жиго, - сказал Казарцев в эфире "Матч ТВ"
Многие думают, что раз игрок совершил удар, то все, что происходит дальше - не считается. Но как по мне, были основания наказать Жиго, - сказал Казарцев в эфире "Матч ТВ"
Признают судью косячником-наказать, вплоть до лишения зарплаты и отстранения от футбола. Не разбираешься в игре - иди в дворники или слесари (не в обиду людям этих специальностей сказано)..Спартак молодец, что поднял эту бучу, только где он был в начале прошлого сезона, когда разжился 5-6 лишними очками благодаря тем же судьям?
Значит, когда в таблице очки прибывают- хорошо, а когда недостаёт - надо за справедливость бороться. Последовательным бы надо быть...
Признают судью косячником-наказать, вплоть до лишения зарплаты и отстранения от футбола. Не разбираешься в игре - иди в дворники или слесари (не в обиду людям этих специальностей сказано)..Спартак молодец, что поднял эту бучу, только где он был в начале прошлого сезона, когда разжился 5-6 лишними очками благодаря тем же судьям?
Значит, когда в таблице очки прибывают- хорошо, а когда недостаёт - надо за справедливость бороться. Последовательным бы надо быть...
В Москве сутки завершатся через 2.10
А спартак ещё не снялся с чемпионата.
Не хочется верить в то, что Федун всех обманул!
Получается он не мужик, а брехло и тряпка. Я понимаю когда болелы клуба переобуваются, но тут владелец - гарант слова и чести.
В Москве сутки завершатся через 2.10
А спартак ещё не снялся с чемпионата.
Не хочется верить в то, что Федун всех обманул!
Получается он не мужик, а брехло и тряпка. Я понимаю когда болелы клуба переобуваются, но тут владелец - гарант слова и чести.
Опять же сразу скажу не буду рассуждать был пенальти или нет. Только факты.
После назначения пенальти Казарцев обратился к Еськову и его помощникам и после обсуждения Казарцев получил подтверждения от Еськова на пенальти, а это значит, что просматривать эпизод самому Казарцеву нет необходимости. И тут от Калошина (в студии программы) я слышу удивительные вещи, мол Еськов вообще не приделах, что окончательное решение должен принимать судья в поле!!! Тут в уме даже мысли путаются.... Зачем тогда нужен ВАР??? Почему судья на ВАРе подтверждает, но остаётся в стороне?
Кашшаи не разобравших во всех нюансах, прямо на стадионе под давлением отстраняет Казарцева! Нам нужен такой человек в судействе?
Моё личное мнение надо не судей наказывать, а руководителей и тех кто их обучает и менять эту не совершенную систему!
Возможно надо на ВАР до конца первого круга привлекать зарубежных специалистов. Тем более им не надо приезжать на стадион и даже в Россию! Пусть обучаются, хотя гарантий что ошибок не будет нет, но давление на наших судей будет меньше!
Опять же сразу скажу не буду рассуждать был пенальти или нет. Только факты.
После назначения пенальти Казарцев обратился к Еськову и его помощникам и после обсуждения Казарцев получил подтверждения от Еськова на пенальти, а это значит, что просматривать эпизод самому Казарцеву нет необходимости. И тут от Калошина (в студии программы) я слышу удивительные вещи, мол Еськов вообще не приделах, что окончательное решение должен принимать судья в поле!!! Тут в уме даже мысли путаются.... Зачем тогда нужен ВАР??? Почему судья на ВАРе подтверждает, но остаётся в стороне?
Кашшаи не разобравших во всех нюансах, прямо на стадионе под давлением отстраняет Казарцева! Нам нужен такой человек в судействе?
Моё личное мнение надо не судей наказывать, а руководителей и тех кто их обучает и менять эту не совершенную систему!
Возможно надо на ВАР до конца первого круга привлекать зарубежных специалистов. Тем более им не надо приезжать на стадион и даже в Россию! Пусть обучаются, хотя гарантий что ошибок не будет нет, но давление на наших судей будет меньше!
В свое время даже УЕФА сама пошла на такое в противостоянии Спартака с швейцарским Сьоном
В свое время даже УЕФА сама пошла на такое в противостоянии Спартака с швейцарским Сьоном