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вчера, 11:29

«Крылья Советов» презентовали новый клубный автобус.

Он выполнен в традиционных для клуба сине-белых цветах. На кузове расположено название клуба крупными буквами и логотип. Также на автобус нанесен хештег #МыКрылья. Автобус был презентован на фоне домашнего стадиона «Солидарность Арена».

Ранее появилась информация о ходе трансферной кампании «Крыльев».