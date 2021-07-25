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«Крылья Советов» презентовали новый клубный автобус

вчера, 11:29

«Крылья Советов» презентовали новый клубный автобус.

Он выполнен в традиционных для клуба сине-белых цветах. На кузове расположено название клуба крупными буквами и логотип. Также на автобус нанесен хештег #МыКрылья. Автобус был презентован на фоне домашнего стадиона «Солидарность Арена».

Ранее появилась информация о ходе трансферной кампании «Крыльев».

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 18:29
Клубы РПЛ снимают видеоролики про свои автобусы))) Как символично!!!
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ nikoladolgov (раскрыть)
вчера в 14:26, ред.
Ну да так.
Ironigor
Ironigor ответ Vredinka_online (раскрыть)
вчера в 13:44
Благодарю дружище, очень приятно !!!
Всё взаимно !!!
nikoladolgov
nikoladolgov ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
вчера в 13:34
Вот это правильно !
И с открытой крышей чтоб чемпионство праздновать в этом сезоне !
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 13:20
Зенит подарил б/ушный , предоплата за 2 игры в будущем !
ДСА
ДСА
вчера в 13:05
Бюджет в Самарской области похоже резиновый.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 13:03
Двухэтажный надо было.))))
Vredinka_online
Vredinka_online ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 13:01
Классно, что Болельщики Зенита задают тон) Который перенимают другие. Это здорово!!! Удачи Алании!!! Моё мнение клубы с такой историей должны обязательно вернуться!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:23, ред.
Классный автобус 🚌 , Счастливого пути КС в РПЛ !!!


Ну и у Алании тоже есть автобус !!!)))
И мы будем стараться выйти в РПЛ !!!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 12:12
Шикарно выглядит.
Cat01
Cat01
вчера в 11:37
Теперь победы пойдут
drug01
drug01
вчера в 11:36
Богатые стали хорошо
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:33
Нормально выглядит
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