«Крылья Советов» презентовали новый клубный автобус.
Он выполнен в традиционных для клуба сине-белых цветах. На кузове расположено название клуба крупными буквами и логотип. Также на автобус нанесен хештег #МыКрылья. Автобус был презентован на фоне домашнего стадиона «Солидарность Арена».
Ранее появилась информация о ходе трансферной кампании «Крыльев».
Всё взаимно !!!
Всё взаимно !!!
И с открытой крышей чтоб чемпионство праздновать в этом сезоне !
И с открытой крышей чтоб чемпионство праздновать в этом сезоне !
Ну и у Алании тоже есть автобус !!!)))
И мы будем стараться выйти в РПЛ !!!
https://youtu.be/oIxCQIQTJ-E
Ну и у Алании тоже есть автобус !!!)))
И мы будем стараться выйти в РПЛ !!!