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Кроос: «Не исключаю, что в какой-то момент снова окажусь в „Реале“»

вчера, 13:56

Бывший полузащитник сборной Германии Тони Кроос выразил готовность вернуться в мадридский «Реал», но не в качестве футболиста.

Связывать себя с «Реалом» сейчас не актуально для меня. Но это не означает, что я больше никогда в жизни не буду делать что-то с этим клубом или иметь что-то общее с ним, я бы этого не исключал, конечно. В какой роли, это будет видно. Возможно, это станет известно через несколько лет после окончания моей карьеры, в каком направлении я мог бы что-то представить или нет, и может ли клуб также представить это мне. Но я не исключаю, что в какой-то момент снова окажусь в «Реале».

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Все комментарии
альсато
альсато
вчера в 17:24
В реале-ты можешь оказаться только на трибуне в мадриде))))
112910415
112910415
вчера в 16:00
возможно ... через несколько лет ... ч не исключаю ...
пустая новость
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 15:37
Тренером еще может быть...
nx44wgfsvew2
nx44wgfsvew2
вчера в 15:17
Давай лучше возвращайся прямо сейчас игроком, Реалу тебя очень не хватает
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:48
Тони может пригодится в любом клубе .
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:41
Думаю Тони сейчас бы точно не помешал Реалу в качестве игрока
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:38
Думаю что в структуре Реала особо свободных мест нет... да и очередь наверное есть.
Comentarios
Comentarios
вчера в 14:33
Он и за Леверкузен играл.
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:32
Много слов и много пафоса... Ни о чём. Лучше бы рассказал о своей футбольной школе.
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:23
Не знаю как на счёт Реала, но у себя в Германии точно без работы не останется.
jz58mv6rpkpq
jz58mv6rpkpq
вчера в 14:09
Кросс рассчитывает на тёплое место в администрации Реала
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