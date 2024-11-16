Кроос: «Не исключаю, что в какой-то момент снова окажусь в „Реале“»

Бывший полузащитник сборной Германии выразил готовность вернуться в мадридский «Реал», но не в качестве футболиста.

Связывать себя с «Реалом» сейчас не актуально для меня. Но это не означает, что я больше никогда в жизни не буду делать что-то с этим клубом или иметь что-то общее с ним, я бы этого не исключал, конечно. В какой роли, это будет видно. Возможно, это станет известно через несколько лет после окончания моей карьеры, в каком направлении я мог бы что-то представить или нет, и может ли клуб также представить это мне. Но я не исключаю, что в какой-то момент снова окажусь в «Реале».