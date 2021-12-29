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«Блэкпул» — «Мидлсбро». Прогноз на матч Чемпионшипа (29.12.2021)

29 декабря 2021, 15:48
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29 декабря 2021 года состоится поединок «Блэкпула» против «Мидлсбро». Команды сыграют в рамках 25-го тура Чемпионшипа в Англии. Отметим, что поединок пройдет на арене «Блумфилд Роуд» в Блэкпуле. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.773.492.10
Фонбет 3.90 3.45 1.98
Мелбет 3.38 3.47 2.23
1XBET 3.64 3.48 2.08
BetBoom 3.36 3.26 2.25

Ставки букмекеров

Фаворитом этого матча букмекеры назвали «Мидлсбро». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.25. Ничейный исход оценивается по коэффициенту 3.35, а победа хозяев идёт по коэффициенту 3.30.

Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.77.

Форма команд

«Блэкпул» идет в нынешнем сезоне на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 30 баллов. У коллектива восемь побед, шесть ничьих и десять поражений. «Блэкпул» забил 25 голов и пропустил 30 мячей. В последних встречах у этого коллектива поражение от «Хаддерсфилда», победа над «Питерборо Юнайтед» и еще одно фиаско в игре с «Дерби Каунти».

«Мидлсбро» идет на пятой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 36 баллов. У команды десять побед, шесть ничьих и восемь поражений. Всего у «Мидлсбро» 27 забитых и 23 пропущенных гола в Чемпионшипа. В последних встречах «Мидлсбро» выглядит неплохо — команда выиграла у «Ноттингем Форест» и «Борнмута», а также сыграла вничью со «Сток Сити».

Информация для ставок

  • «Мидлсбро» не проигрывает пять игр кряду
  • «Блэкпул» выиграл один матч из последних пяти
  • У «Мидлсбро» три забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и не будет ничейного исхода по коэффициенту 2.70. Оба коллектива играют в атакующий футбол, но победитель здесь будет один, на ничью надеяться не стоит. Фаворитом матча является «Мидлсбро».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.44 1.58 1.75 2.16
Мелбет 1.71 2.19
1XBET 1.28 3.83
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Gahi
Gahi
29 декабря 2021 в 22:46
В этом матче обе команды забьют. Удачи
beefs
beefs
29 декабря 2021 в 15:51
все надежды на мИДЛСБРО...
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