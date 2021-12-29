«Блэкпул» — «Мидлсбро». Прогноз на матч Чемпионшипа (29.12.2021)

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29 декабря 2021, 15:48

29 декабря 2021 года состоится поединок «Блэкпула» против «Мидлсбро». Команды сыграют в рамках 25-го тура Чемпионшипа в Англии. Отметим, что поединок пройдет на арене «Блумфилд Роуд» в Блэкпуле. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого матча букмекеры назвали «Мидлсбро». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.25. Ничейный исход оценивается по коэффициенту 3.35, а победа хозяев идёт по коэффициенту 3.30.

Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.77.

Форма команд

«Блэкпул» идет в нынешнем сезоне на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 30 баллов. У коллектива восемь побед, шесть ничьих и десять поражений. «Блэкпул» забил 25 голов и пропустил 30 мячей. В последних встречах у этого коллектива поражение от «Хаддерсфилда», победа над «Питерборо Юнайтед» и еще одно фиаско в игре с «Дерби Каунти».

«Мидлсбро» идет на пятой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 36 баллов. У команды десять побед, шесть ничьих и восемь поражений. Всего у «Мидлсбро» 27 забитых и 23 пропущенных гола в Чемпионшипа. В последних встречах «Мидлсбро» выглядит неплохо — команда выиграла у «Ноттингем Форест» и «Борнмута», а также сыграла вничью со «Сток Сити».

Информация для ставок

«Мидлсбро» не проигрывает пять игр кряду

«Блэкпул» выиграл один матч из последних пяти

У «Мидлсбро» три забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и не будет ничейного исхода по коэффициенту 2.70. Оба коллектива играют в атакующий футбол, но победитель здесь будет один, на ничью надеяться не стоит. Фаворитом матча является «Мидлсбро».