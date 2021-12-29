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«Бристоль Сити» — КПР. Прогноз на матч Чемпионшипа (30.12.2021)

29 декабря 2021, 10:14

30 декабря 2021 года «Бристоль Сити» сыграет против КПР. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Англии.

Англия. Чемпионшип 2021/2022
Бристоль Сити
КПР
1 : 2
завершен
30 декабря 2021, 22:45
четверг
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.073.422.44
BetBoom 2.79 3.43 2.50

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали КПР. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.40. Ничейный исход оценивается в 3.40, а победа хозяев в 2.90.

«Бристоль Сити» идет в нынешнем сезоне на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 27 баллов. У коллектива семь побед, шесть ничьих и десять поражений. Команда забила 26 голов и пропустила 35 голов.

КПР в нынешнем сезоне идет на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 35 пунктов. У команды десять побед, пять ничьих и семь поражений. Коллектив забил 33 мяча и пропустил 28 голов.

Информация для ставок

КПР проиграл два матча из последних пяти
● «Бристоль Сити» выиграл два матча из последних пяти
● У КПР два забитых мяча за три последних матча

Прогноз

В этой игре (по мнению букмекеров Фонбет) стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.60. Команды играют в атакующий футбол, они много забивают.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.84 1.47 1.91 1.98 1.52 2.65
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Gahi
Gahi
29 декабря 2021 в 12:02
В этом матче обе команды забьют. Удачи
shlomo
shlomo
29 декабря 2021 в 10:27
Гости не проиграют
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