«Бристоль Сити» — КПР. Прогноз на матч Чемпионшипа (30.12.2021)

30 декабря 2021 года «Бристоль Сити» сыграет против КПР. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Англии.
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1 : 2
завершен
30 декабря 2021, 22:45
четверг
Ставки букмекеров
Фаворитом матча букмекеры выбрали КПР. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.40. Ничейный исход оценивается в 3.40, а победа хозяев в 2.90.
«Бристоль Сити» идет в нынешнем сезоне на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 27 баллов. У коллектива семь побед, шесть ничьих и десять поражений. Команда забила 26 голов и пропустила 35 голов.
КПР в нынешнем сезоне идет на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 35 пунктов. У команды десять побед, пять ничьих и семь поражений. Коллектив забил 33 мяча и пропустил 28 голов.
Информация для ставок
● КПР проиграл два матча из последних пяти
● «Бристоль Сити» выиграл два матча из последних пяти
● У КПР два забитых мяча за три последних матча
Прогноз
В этой игре (по мнению букмекеров Фонбет) стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.60. Команды играют в атакующий футбол, они много забивают.