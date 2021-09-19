ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыФранция. Лига 1 2021/2022

«Анже» — «Нант». Прогноз на матч Лиги 1 (19.09.2021)

сегодня, 12:17

«Анже» и «Нант» сыграют в очном противостоянии в рамках шестого тура чемпионата Франции.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.213.223.85
Фонбет 2.12 3.20 3.75
Мелбет 2.09 3.32 3.98
1XBET 2.14 3.48 3.82
BetBoom 2.10 3.20 3.84

Ставки букмекеров

«Анже» считается фаворитом предстоящей игры. Поставить на выигрыш хозяев поля букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 2.14, за ничью предложена котировка 3.44, а победа «Нанта» оценивается в 3.56.

Букмекер также считает, что больше двух голов в этой встрече команды не забьют. Вариант ставки ТМ(2,5) идет по коэффициенту 1.66, ТБ(2,5) – 2.36.

Форма команд

«Анже» отлично начал сезон французской лиги, набрав 11 очков в пяти стартовых турах. Команде удалось обыграть «Страсбур» (2:0), «Лион» (3:0) и «Ренн» (2:0), а также сыграть вничью с «Бордо» (1:1) и «Брестом» (1:1). Отдельно стоить отметить надежную оборону «Анже», которая в пяти матчах пропустила всего два мяча.

«Нант» потерпел три поражения кряду в чемпионате Франции. «Канарейки» уступили в очных встречах «Ницце» (0:2), «Лиону» (0:1) и «Ренну» (0:1), показав плохую игру в атаке – ноль забитых голов. При этом в стартовых турах «Нант» смотрелся неплохо – была добыта ничья в гостевой игре с «Монако» (1:1), а дома был повержен «Мец» (2:0).

Информация для ставок

• В 5 прошлых матчах «Нанта» в Лиге 1 прошла ставка ТМ(2,5)
• «Нант» не забивал голы в 3 последних турах чемпионата
• «Анже» не проигрывал в 5 предыдущих турах французской лиги

Прогноз

На этот матч рекомендуем аккуратную ставку – фора (0) на «Анже» по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.14 1.78 1.62 2.44
Мелбет 1.66 2.29
1XBET 5.98 1.14
ЦСКА — «Спартак». Прогноз на матч РПЛ (20.09.2021)
Вчера, 18:49Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии11
«Локомотив» — «Марсель». Прогноз на матч Лиги Европы (16.09.2021)
16 сентябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
БК ФОНБЕТ подготовила новую акцию «Фрибет 1000 рублей за регистрацию»
15 сентября
Россия – Мальта. Прогноз на матч отбора ЧМ-2022 (07.09.2021)
07 сентябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Бразилия — Аргентина. Прогноз на матч квалификации ЧМ-22 (05.09.2021)
02 сентябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Россия — Хорватия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-22 (01.09.2021)
31 августаАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 12:26
Хозяева не проиграют
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100