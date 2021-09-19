«Анже» — «Нант». Прогноз на матч Лиги 1 (19.09.2021)

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сегодня, 12:17

«Анже» и «Нант» сыграют в очном противостоянии в рамках шестого тура чемпионата Франции.

Ставки букмекеров

«Анже» считается фаворитом предстоящей игры. Поставить на выигрыш хозяев поля букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 2.14, за ничью предложена котировка 3.44, а победа «Нанта» оценивается в 3.56.

Букмекер также считает, что больше двух голов в этой встрече команды не забьют. Вариант ставки ТМ(2,5) идет по коэффициенту 1.66, ТБ (2,5) – 2.36.

Форма команд

«Анже» отлично начал сезон французской лиги, набрав 11 очков в пяти стартовых турах. Команде удалось обыграть «Страсбур» (2:0), «Лион» (3:0) и «Ренн» (2:0), а также сыграть вничью с «Бордо» (1:1) и «Брестом» (1:1). Отдельно стоить отметить надежную оборону «Анже», которая в пяти матчах пропустила всего два мяча.

«Нант» потерпел три поражения кряду в чемпионате Франции. «Канарейки» уступили в очных встречах «Ницце» (0:2), «Лиону» (0:1) и «Ренну» (0:1), показав плохую игру в атаке – ноль забитых голов. При этом в стартовых турах «Нант» смотрелся неплохо – была добыта ничья в гостевой игре с «Монако» (1:1), а дома был повержен «Мец» (2:0).

Информация для ставок

• В 5 прошлых матчах «Нанта» в Лиге 1 прошла ставка ТМ(2,5)

• «Нант» не забивал голы в 3 последних турах чемпионата

• «Анже» не проигрывал в 5 предыдущих турах французской лиги

Прогноз

На этот матч рекомендуем аккуратную ставку – фора (0) на «Анже» по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Фонбет.