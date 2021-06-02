Австралия – Кувейт: прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (03.06.2021)

Третьего июля состоится матч квалификации ЧМ-2022, в котором сыграют сборные Австралии и Кувейта.
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завтра, 22:00
Ставки букмекеров
Поставить на победу Австралии в этом матче букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 1.31. Вероятность ничьи оценивается в 4.50, а победа Кувейта доступна по котировке 9.70.
Также букмекер считает, что команды сыграют результативно в атаке. Поставить на ТБ(2,5) голов можно по коэффициенту 1.70, ТМ(2,5) – 2.15.
Форма команд
Сборная Австралии является лидером группы B. В четырех сыгранных турах команда показала стопроцентный результат, набрав 12 очков. Австралийцы последовательно победили Кувейт (3:0), Непал (5:0), Тайвань (7:1) и Иорданию (1:0).
Кувейт базируется на второй строчке в группе, набрав за пять сыгранных матчей десять очков. После вышеупомянутого поражения от Австралии сборная сыграла вничью с Иорданией (0:0), а также переиграла Тайвань (9:0) и Непал (1:0). Отметим, что вторая позиция в рейтинге дает возможность Кувейту пройти в следующий этап квалификации по рейтингу.
В истории соперничества Австралии и Кувейта числится восемь встреч. Три прошлых дуэли соперников завершались уверенными победами австралийцев – 3:0, 4:0 и 4:1.
Информация для ставок
• Пять побед одержала Австралия в 10 последних матчах на своем поле
• Команда Кувейта проиграла 2 предыдущих гостевых матча – оба товарищеские
• В 3 из 5 прошлых домашних матчей Австралии забивалось минимум 3 гола
Прогноз
Сборная Австралии заметно превосходит Кувейт в классе. В случае победы в предстоящей игре австралийцы досрочно пройдут в следующий этап квалификации ЧМ-2022. Учитывая, что первая встреча соперников в группе завершилась уверенной победой Австралии, предлагаем сыграть фору хозяев (-1,5) по коэффициенту 1.90 в букмекерской конторе Фонбет.
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