Австралия – Кувейт: прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (03.06.2021)

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сегодня, 12:21

Третьего июля состоится матч квалификации ЧМ -2022, в котором сыграют сборные Австралии и Кувейта.

Ставки букмекеров

Поставить на победу Австралии в этом матче букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 1.31. Вероятность ничьи оценивается в 4.50, а победа Кувейта доступна по котировке 9.70.

Также букмекер считает, что команды сыграют результативно в атаке. Поставить на ТБ (2,5) голов можно по коэффициенту 1.70, ТМ(2,5) – 2.15.

Форма команд

Сборная Австралии является лидером группы B. В четырех сыгранных турах команда показала стопроцентный результат, набрав 12 очков. Австралийцы последовательно победили Кувейт (3:0), Непал (5:0), Тайвань (7:1) и Иорданию (1:0).

Кувейт базируется на второй строчке в группе, набрав за пять сыгранных матчей десять очков. После вышеупомянутого поражения от Австралии сборная сыграла вничью с Иорданией (0:0), а также переиграла Тайвань (9:0) и Непал (1:0). Отметим, что вторая позиция в рейтинге дает возможность Кувейту пройти в следующий этап квалификации по рейтингу.

В истории соперничества Австралии и Кувейта числится восемь встреч. Три прошлых дуэли соперников завершались уверенными победами австралийцев – 3:0, 4:0 и 4:1.

Информация для ставок

• Пять побед одержала Австралия в 10 последних матчах на своем поле

• Команда Кувейта проиграла 2 предыдущих гостевых матча – оба товарищеские

• В 3 из 5 прошлых домашних матчей Австралии забивалось минимум 3 гола

Прогноз

Сборная Австралии заметно превосходит Кувейт в классе. В случае победы в предстоящей игре австралийцы досрочно пройдут в следующий этап квалификации ЧМ -2022. Учитывая, что первая встреча соперников в группе завершилась уверенной победой Австралии, предлагаем сыграть фору хозяев (-1,5) по коэффициенту 1.90 в букмекерской конторе Фонбет.

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