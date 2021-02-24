«Аякс» — «Лилль». Прогноз на матч Лиге Европы (25.02.2021)

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сегодня, 00:24

В 1/16 Лиги Европы нас ждет встреча двух лидеров своих чемпионатов. В гости к «Аяксу» приезжает «Лилль» Предлагаем обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Фаворитами в этом поединке букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.96. В случае победы «Лилля» зайдет коэффициент 3.95. Ничью можно выбрать за 3.65.

Форма команд

«Аякс» много забивает и имеет длительную победную серию. Остановить подопечных Эрика Тен Хага французской команде будет очень сложно.

«Лилль» на данный момент является лидером чемпионата Франции, но отрыв от «Лиона» составляет всего три очка.

Информация для ставок

«Аякс» выиграл десять матчей подряд во всех турнирах.

«Лилль» побеждает в восьми выездных встречах подряд.

«Аякс» выиграл три последних матча против «Лилля».

Прогноз

Обе команды находятся в отличной форме и готовы продемонстрировать свой лучший футбол. Считаем, что проход в 1/8 финала Лиги Европы все же больше нужен «Аяксу» и клуб является фаворитом в этой дуэли. Сделать ставку на победу хозяев можно с коэффициентом 1.96 в букмекерской конторе Мелбет.

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