«Барнсли» — «Бирмингем». Прогноз на матч Чемпионшипа (06.03.2021)

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05 марта 2021, 23:32

«Барнсли» сыграет против «Бирмингема» в рамках очередного тура английского Чемпионшипа. Матч запланирован на 6 марта 2021 года. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча является «Барнсли», на победу этого клуба можно поставить по коэффициенту 1.82. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.45 и на победу «Бирмингема» за 4.70.

Форма команд

«Барнсли» набрал 54 пункта и идет на седьмой строчке в турнирной таблице. Клуб выиграл 16 матчей, шесть раз сыграл вничью и проиграл 11 встреч. Команда забила 41 мяч и пропустила 37. Это не лучший сезон в исполнении «Барнсли», но шансы на успешное его завершение есть. Команде нужно пробраться в топ-6, чтобы сражаться в плей-офф за попадание в АПЛ .

«Бирмингем» — один из аутсайдеров Чемпионшипа. Клуб идет на 21-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 35 пунктов. До зоны вылета — три балла. В нынешнем сезоне у этой команды восемь побед, 11 ничьих и 15 поражений. За 34 игры в этом сезоне «Бирмингем» забил 26 голов и пропустил 42.

Информация для ставок

«Барнсли» выиграл все пять последних матчей

«Бирмингем» проиграл в двух поединках из последних пяти

«Барнсли» забил десять мячей в последних пяти играх

Прогноз

Актуальная ставка на этот матч — «обе забьют и победа „Барнсли“» — коэффициент 4.30. Хозяева в очень хорошей форме и наверняка смогут выиграть шестой матч кряду, но без пропуска голов не обойдется, ведь «Бирмингем» мотивирован и хочет забить как можно больше.

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