«Барнсли» — «Бирмингем». Прогноз на матч Чемпионшипа (06.03.2021)

«Барнсли» сыграет против «Бирмингема» в рамках очередного тура английского Чемпионшипа. Матч запланирован на 6 марта 2021 года. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.
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1 : 0
завершен
06 марта 2021, 18:00
суббота
Ставки букмекеров
Фаворитом матча является «Барнсли», на победу этого клуба можно поставить по коэффициенту 1.82. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.45 и на победу «Бирмингема» за 4.70.
Форма команд
«Барнсли» набрал 54 пункта и идет на седьмой строчке в турнирной таблице. Клуб выиграл 16 матчей, шесть раз сыграл вничью и проиграл 11 встреч. Команда забила 41 мяч и пропустила 37. Это не лучший сезон в исполнении «Барнсли», но шансы на успешное его завершение есть. Команде нужно пробраться в топ-6, чтобы сражаться в плей-офф за попадание в АПЛ.
«Бирмингем» — один из аутсайдеров Чемпионшипа. Клуб идет на 21-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 35 пунктов. До зоны вылета — три балла. В нынешнем сезоне у этой команды восемь побед, 11 ничьих и 15 поражений. За 34 игры в этом сезоне «Бирмингем» забил 26 голов и пропустил 42.
Информация для ставок
- «Барнсли» выиграл все пять последних матчей
- «Бирмингем» проиграл в двух поединках из последних пяти
- «Барнсли» забил десять мячей в последних пяти играх
Прогноз
Актуальная ставка на этот матч — «обе забьют и победа „Барнсли“» — коэффициент 4.30. Хозяева в очень хорошей форме и наверняка смогут выиграть шестой матч кряду, но без пропуска голов не обойдется, ведь «Бирмингем» мотивирован и хочет забить как можно больше.
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