«Беерсхот-Вилрийк» — «Кортрейк». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (27.01.2021)

1611765555

27 января 2021, 19:39

22-й тур чемпионата Бельгии подарит нам интересную встречу, где «Беерсхорт» принимает дома «Кортрейк». Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров. Поединок пройдет 27 января 2021 года.

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам данного поединка, предлагая коэффициент на их победу 2.35. Поверить в успех гостей можно за 2.7. Ничейный результат котируется цифрой 3.9.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей за 1.63. На ТМ 2.5 коэффициент достигает 2.26.

Форма команд

«Беерсхорт» занимает место в самой середине турнирной таблицы имея в своём активе 33 очка. Совсем недавно у команды была затяжная серия без побед, но в последнем туре они смоги ее прервать, одолев на выезде «Зюльте-Варегем» (0:3). До этого были лишь поражения от «Брюгге» (3:0) и «Эйпена» (3:1). Отставание от второго места составляет всего 6 очков, команде по силам бороться за места повыше в таблице.

«Кортрейк» занимает 14-е место в чемпионате и находится на расстоянии 7 очков от зоны вылета. После двух побед подряд над «Гентом» и «Генком» последовала череда неудач, последней из которых стало поражение в матче с «Серкль Брюгге» (1:2). Однако ничего страшного не произошло, при удачном выступлении в дальнейшем понижение в классе «Кортрейку» не грозит.

Информация для ставок

«Кортрейк» потерпел поражения в трех играх чемпионата подряд.

Последние три игры «Беерсхорта» оканчивались с исходом ТБ 2.5.

2.5. Единственная официальная встреча между командами завершилась со счетом (5:5).

«Кортрейк» не может победить на выезде уже пять туров.

Прогноз

Команды играют в интересный, но нестабильный футбол. Результатом этого может стать голевая феерия забитых мячей, которая случилась 7 ноября прошлого года. Предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на тотал больше 2.5 мячей за 1.63.