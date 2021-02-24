«Боруссия» Д — «Арминия». Прогноз на матч Бундеслиги (27.02.2021)

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сегодня, 22:06

В 23-м туре чемпионата Германии «Арминия» приедет в гости к «Боруссии» в Дортмунд. Предлагаем обзор ставок у букмекеров на встречу, которая состоится 27 февраля 2021 года.

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.17. На победу «Арминии» предлагается коэффициент 16. Ничью можно выбрать за 7.3.

Форма команд

«Боруссия» не показывает той игры, которую ожидали от них болельщики и руководство. Команда откатилась уже на шестое место, показывая невыразительные результаты.

«Арминия» находится в зоне вылета и претендует на понижение в классе, если в ближайшее время не придут положительные результаты.

Информация для ставок

«Боруссия» забивает больше 25 матчей подряд во всех турнирах

«Арминия» не может обыграть «Боруссию» в Дортмунде уже шесть матчей подряд.

Команда из Дортмунда не проигрывает дома пять матчей подряд во всех турнирах.

Прогноз

«Боруссия» возвращается в свою прежнюю форму, что доказывает последние два матча команды. Считаем, что шансов на позитивный результат у гостей будет очень мало. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на победу «Боруссии Д» в первом тайме с коэффициентом 1.55.

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