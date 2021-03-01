1614622386

01 марта 2021, 21:13

В рамках четвертьфинала Кубка Германии «Боруссия» М на своем стадионе встретится с «Боруссией» Д. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч, который состоится 2 марта 2021 года.

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры считают «Боруссию» Д, ставки на победу которой принимают в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 2.2. Поставить на успех хозяев можно за 3.15, а выбрать в линии ничью предлагают за 3.8.

Форма команд

«Боруссия» Д в последнее время радует своих поклонников. Команда почувствовала в себе уверенность и выиграла два матча в чемпионате у «Шальке» (4:0) и «Арминии» (3:0). В 1/8 Кубка страны «шмели» прошли «Падерборн» (3:2, доп. время).

«Боруссия» из Менхенгладбаха последний месяц проводит очень плохо, ведь команда не выигрывает уже пять матчей подряд во всех турнирах. В последнем туре «Боруссия» М проиграла «Лейпцигу» (2:3), а ранее сенсационно уступила дома «Майнцу» (1:2). На прошлой стадии Кубка «Боруссия» прошла «Штутгарт» (2:1).

Информация для ставок

«Боруссия» М не может выиграть пять матчей подряд.

«Боруссия» Д забила 10 мячей в трех последних матчах во всех турнирах.

Последние девять матчей клуба из Дортмунда заканчивались тоталом больше 2.5 мячей.

«Боруссия» М проиграла 12 матчей из последних 13 против Дортмунда.

Прогноз

«Боруссия» М находится в тяжелой ситуации. Предполагаем, что гости победят в этом матче. Сделать ставку на «Боруссию» Д можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 2.2.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон».