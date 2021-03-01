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«Боруссия» М - «Боруссия» Д. Прогноз на матч Кубка Германии (02.03.2021)

01 марта 2021, 21:13

В рамках четвертьфинала Кубка Германии «Боруссия» М на своем стадионе встретится с «Боруссией» Д. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч, который состоится 2 марта 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.413.971.97
Fonbet Live! 55.00 6.70 1.13
Мелбет 3.87 4.25 1.77
Лига ставок 3.75 4.10 1.84
BetBoom 3.75 4.20 1.87

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры считают «Боруссию» Д, ставки на победу которой принимают в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 2.2. Поставить на успех хозяев можно за 3.15, а выбрать в линии ничью предлагают за 3.8.

Форма команд

«Боруссия» Д в последнее время радует своих поклонников. Команда почувствовала в себе уверенность и выиграла два матча в чемпионате у «Шальке» (4:0) и «Арминии» (3:0). В 1/8 Кубка страны «шмели» прошли «Падерборн» (3:2, доп. время).

«Боруссия» из Менхенгладбаха последний месяц проводит очень плохо, ведь команда не выигрывает уже пять матчей подряд во всех турнирах. В последнем туре «Боруссия» М проиграла «Лейпцигу» (2:3), а ранее сенсационно уступила дома «Майнцу» (1:2). На прошлой стадии Кубка «Боруссия» прошла «Штутгарт» (2:1).

Информация для ставок

  • «Боруссия» М не может выиграть пять матчей подряд.
  • «Боруссия» Д забила 10 мячей в трех последних матчах во всех турнирах.
  • Последние девять матчей клуба из Дортмунда заканчивались тоталом больше 2.5 мячей.
  • «Боруссия» М проиграла 12 матчей из последних 13 против Дортмунда.

Прогноз

«Боруссия» М находится в тяжелой ситуации. Предполагаем, что гости победят в этом матче. Сделать ставку на «Боруссию» Д можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 2.2.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.413.971.97
Fonbet Live! 55.00 6.70 1.13
Мелбет 3.87 4.25 1.77
Лига ставок 3.75 4.10 1.84
BetBoom 3.75 4.20 1.87
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
01 марта в 21:20
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Боруссия» (Менхенгладбах)
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