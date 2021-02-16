«Црвена Звезда» — «Милан». Прогноз на матч Лиги Европы (18.02.2021)

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вчера, 23:21

Интересный поединок двух команд плей-офф Лиги Европы. «Црвена Звезда» ждет в гости одного из лидеров чемпионата Италии «Милан». Встреча состоится 18 февраля, а мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Милан». Команда играет гостевой поединок, поставить на их победу можно по коэффициенту 1.91. Победа «Црвены Звезды» оценивается в 3.90, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2,5 – 1.94. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2,5 можно за 1.86. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.81.

Форма команд

«Црвена Звезда» в нынешнем году сыграла только два матча чемпионата Сербии после зимнего перерыва. Команда дважды одержала победы в поединках с «Нови Пазар» (3:1) и «Радничками» (1:0). Коллектив лидирует в турнирной таблице, выиграв 19 матчей из 21 (2 ничьи).

«Милан» в прошлом туре проиграл и отдал лидерство соседям по городу «Интеру». Коллектив последнее время не показывает должных результатов, о чем свидетельствуют три поражения в пяти последних матчах. В прошлом туре «Милан» уступил «Специи» (0:2), а немного ранее разгромил дома «Кротоне» (4:0).

Информация для ставок

«Црвена Звезда» не проигрывает на своем стадионе 21 матч во всех турнирах

«Милан» на выезде проиграл последние два матча из трех

«Црвена Звезда» за 21 матч чемпионата пропустила всего восемь мячей

Пять из семи последних официальных домашних матчей «Црвены Звезды» завершились исходом ТБ 2,5

Прогноз

«Црвена Звезда» показала в последних турах чемпионата, что коллектив физически и морально готов к еврокубкам. Предлагаем рискнуть и поставить на то, что хозяева смогут одержать победу в первом матче противостояния с «Миланом». Сделать ставку по коэффициенту 3.90 можно в букмекерской конторе Мелбет.

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