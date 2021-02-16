«Црвена Звезда» — «Милан». Прогноз на матч Лиги Европы (18.02.2021)

Интересный поединок двух команд плей-офф Лиги Европы. «Црвена Звезда» ждет в гости одного из лидеров чемпионата Италии «Милан». Встреча состоится 18 февраля, а мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.
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завтра, 20:55
Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Милан». Команда играет гостевой поединок, поставить на их победу можно по коэффициенту 1.91. Победа «Црвены Звезды» оценивается в 3.90, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2,5 – 1.94. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2,5 можно за 1.86. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.81.
Форма команд
«Црвена Звезда» в нынешнем году сыграла только два матча чемпионата Сербии после зимнего перерыва. Команда дважды одержала победы в поединках с «Нови Пазар» (3:1) и «Радничками» (1:0). Коллектив лидирует в турнирной таблице, выиграв 19 матчей из 21 (2 ничьи).
«Милан» в прошлом туре проиграл и отдал лидерство соседям по городу «Интеру». Коллектив последнее время не показывает должных результатов, о чем свидетельствуют три поражения в пяти последних матчах. В прошлом туре «Милан» уступил «Специи» (0:2), а немного ранее разгромил дома «Кротоне» (4:0).
Информация для ставок
- «Црвена Звезда» не проигрывает на своем стадионе 21 матч во всех турнирах
- «Милан» на выезде проиграл последние два матча из трех
- «Црвена Звезда» за 21 матч чемпионата пропустила всего восемь мячей
- Пять из семи последних официальных домашних матчей «Црвены Звезды» завершились исходом ТБ 2,5
Прогноз
«Црвена Звезда» показала в последних турах чемпионата, что коллектив физически и морально готов к еврокубкам. Предлагаем рискнуть и поставить на то, что хозяева смогут одержать победу в первом матче противостояния с «Миланом». Сделать ставку по коэффициенту 3.90 можно в букмекерской конторе Мелбет.
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