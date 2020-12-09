«Динамо» Загреб — ЦСКА. Прогноз на матч Лиги Европы (10.12.2020)

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вчера, 03:39

«Динамо» образцово показательно провело групповой этап соревнований. ЦСКА провалился по всем статьям. Увидим ли мы интригу в грядущем поединке?

Ставки букмекеров

Букмекеры не могут определиться с явным фаворитом предстоящего поединка. Чуть больше шансов на успех отдают команде хозяев. Победа «Динамо» представлена котировкой 2,21, ничья находится на отметке 3,65, а победа ЦСКА представлена коэффициентом 3,35.

В плане результативности шансы на больше и меньше примерно одинаковы. Тотал больше 2,5 голов можно сыграть за 1,92, а меньше за 1,98.

Форма команд

«Динамо» в пяти матчах группового раунда не пропустило ни одного гола. Если удастся сохранить свои ворота в неприкосновенности в игре с ЦСКА , то это будет феноменальным достижением. Коллектив из Загреба уже набрал одиннадцать очков, поэтому вне зависимости от результата предстоящего поединка гарантировал себе первое место.

ЦСКА не одержал ни одной победы в рамках группового этапа этого розыгрыша Лиги Европы. В активе команды всего лишь три набранных очка и два забитых мяча. С такими результатами крайне сложно претендовать на что-то серьезное. Шансов на выход в плей-офф уже нет. Остается бороться за свой престиж.

Информация для ставок

Между собой команды встречались дважды в истории. В обоих случаях зафиксирована ничья (0:0)

«Динамо» не проигрывает на домашней арене на протяжении десяти матчей

ЦСКА выиграл 5 из 10 последних поединков

Прогноз

Позволим себе рискнуть и отдадим предпочтение гостям в предстоящем поединке. «Динамо» Загреб показывает отличную игру, но всё же армейцы должны вспомнить о своем классе и сосредоточиться на том, чтобы качественно сыграть в обороне и реализовать одну из своих контратак.

По нашему мнению, в этом матче результат во многом будет решен в пользу той команды, которая первая сумеет открыть счет в поединке. Делаем выбор в пользу ЦСКА и играем их победу с учетом нулевой форы с 2,46 в букмекерской конторе Бетсити.

С прогнозом на матч Лиги чемпионов «Аякс» — «Аталанта» можно ознакомиться по ссылке.