«Динамо» – «Констанца». Прогноз на матч румынской Лиги 1 (20.12.2021)

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19 декабря 2021, 14:30

В рамках очередного тура чемпионата Румынии столичное «Динамо» на своем поле примет «Констанцу». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

По мнению букмекеров, однозначный фаворит в этой встрече отсутствует. Поставить на победу «Динамо» можно по коэффициенту 3.65 в БК Фонбет. При победе гостей зайдет коэффициент 2.1. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.2.

За тотал больше 2.5 предлагают коэффициент 2.25. Также в линии букмекеры предлагают ТМ 2.5 по коэффициенту 1.62. На исход «обе забьют» можно загрузить по коэффициенту 2.

Форма команд

«Динамо» после 19 сыгранных поединков занимает предпоследнее место в чемпионате, имея в активе всего 12 очков. Команда в минувшем туре переиграла на своем поле «Чиндия Тырговиште» со счетом (1:0), а матчем ранее уступила «Академике Клинчени» на выезде (0:1).

«Констанца» на данный момент располагается на седьмой строчке и имеет в копилке 29 баллов. Коллектив в последнем матче чемпионата проиграл «Сепси» с минимальным счетом (0:1), а туром ранее всухую обыграл бухарестский «Рапид» со счетом (2:0).

Информация для ставок

«Динамо» одержало лишь две победы в последних 10 поединках

«Констанца» проиграла в гостях четыре из шести последних матчей

Минувшая очная встреча завершилась разгромной победой «Констанцы» (3:0)

Семь последних игр «Констанцы» и три «Динамо» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Здесь однозначно ожидается боевая игра, где оба коллектива будут всеми силами пытаться зацепиться за положительный результат. Скорее всего, «Констанца» будет иметь преимущество, но не факт, что его хватит для достижения победы. Много голов здесь не предвидится, поэтому предлагаем сделать ставку на ТМ 2.5 в букмекерской конторе Фонбет. Коэффициент на данный исход составит 1.62.