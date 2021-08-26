«Динамо» Москва — «Локомотив». Прогноз на матч чемпионата России (27.08.2021)

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сегодня, 10:51

Лидер чемпионата «Динамо» ждет в гости «Локомотив».

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Динамо». Команда играет на своем стадионе, а поставить на победу можно по коэффициенту 2.11. Победа «железнодорожников» оценивается по 3.25, ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Букмекеры верят в верховой матч, поэтому предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.97. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.73.

Форма команд

«Динамо» отлично проводит начало сезона, где было набрано 12 из 15 возможных очков. Команда лидирует после пятого тура, в статусе фаворита будет принимать непростых соседей по городу из «Локомотива». Коллектив находится в отличной физической форме, поэтому «железнодорожникам» стоит опасаться быстрых полузащитников хозяев. В прошлом туре динамовцы обыграли на выезде «Урал» (1:0), а ранее уступили «Ахмату» (1:2).

«Локомотив», который собирается подписать игрока «Челси», не проигрывал еще в новом сезоне, однако у команды есть два ничейных результата. Марко Николич уже второй сезон строит команду, определенные результаты уже видны. Последние два матча «железнодорожников» закончились победой над «Краснодаром» (2:1) и ничейным счетом с «Зенитом» (1:1).

Информация для ставок

• «Локомотив» не проигрывает уже пять матчей подряд в чемпионате России

• «Динамо» выиграло пять матчей из десяти на своем поле

• «Железнодорожники» не могут выиграть у «Динамо» уже три матча подряд

Прогноз

Предполагаем, что клубы порадуют своих болельщиков большим количеством забитых голов. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Мелбет.