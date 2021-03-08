«Днепр-1» — «Александрия». Прогноз на матч чемпионата Украины (08.03.2021)

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вчера, 10:27

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 17-й тур чемпионата Украины. «Днепр-1» ждет в гости «Александрию». Встреча состоится 8 марта, а мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что минимальное преимущество отдают «Александрии». Команда играет гостевой поединок, поставить на их победу можно с коэффициентом 2.48. Победа «Днепра-1» оценивается в 2.85, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.4.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2,5 – 1.96. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2,5 можно за 1.85. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.74.

Форма команд

«Днепр-1» несколько дней назад уже играл с «Александрией», и гости только в серии пенальти смогли пройти в следующий раунд. В чемпионате у днепровской команды все неплохо. Коллектив начал набирать очки и двигаться вверх по турнирной таблице. В прошлом туре «Днепр-1» сыграл вничью с «Мариуполем» (2:2), а немного ранее обыграл «Олимпик» (2:0).

«Александрия» немного недотягивает до своего прежнего уровня, и это, вероятнее всего, приведет к тому, что команда может остаться без еврокубков. Однако в целом результаты коллектива достаточно приемлемы и особых игровых проблем у подопечных Шарана нет. В прошлом туре «Александрия» проиграла «Ворскле» (1:3), а немного ранее уверенно разобралась с «Минаем» (3:0).

Информация для ставок

«Днепр-1» не проигрывает три матча подряд в чемпионате Украины

Четыре из шести последних матчей «Днепра-1» (включая товарищеские встречи) закончились исходом «обе забьют — нет»

«Александрия» пропустила семь мячей за последние семь встреч

Пять последних встреч между командами заканчивались исходом «обе забьют»

Прогноз

После обидного поражения в кубковом противостоянии в серии пенальти «Днепр-1» захочет взять реванш в чемпионате. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой 0 в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составляет 2.03.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Рух» — «Десна».