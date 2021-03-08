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«Днепр-1» — «Александрия». Прогноз на матч чемпионата Украины (08.03.2021)

вчера, 10:27

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 17-й тур чемпионата Украины. «Днепр-1» ждет в гости «Александрию». Встреча состоится 8 марта, а мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 2.46 3.08 3.10

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что минимальное преимущество отдают «Александрии». Команда играет гостевой поединок, поставить на их победу можно с коэффициентом 2.48. Победа «Днепра-1» оценивается в 2.85, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.4.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2,5 – 1.96. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2,5 можно за 1.85. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.74.

Форма команд

«Днепр-1» несколько дней назад уже играл с «Александрией», и гости только в серии пенальти смогли пройти в следующий раунд. В чемпионате у днепровской команды все неплохо. Коллектив начал набирать очки и двигаться вверх по турнирной таблице. В прошлом туре «Днепр-1» сыграл вничью с «Мариуполем» (2:2), а немного ранее обыграл «Олимпик» (2:0).

«Александрия» немного недотягивает до своего прежнего уровня, и это, вероятнее всего, приведет к тому, что команда может остаться без еврокубков. Однако в целом результаты коллектива достаточно приемлемы и особых игровых проблем у подопечных Шарана нет. В прошлом туре «Александрия» проиграла «Ворскле» (1:3), а немного ранее уверенно разобралась с «Минаем» (3:0).

Информация для ставок

  • «Днепр-1» не проигрывает три матча подряд в чемпионате Украины
  • Четыре из шести последних матчей «Днепра-1» (включая товарищеские встречи) закончились исходом «обе забьют — нет»
  • «Александрия» пропустила семь мячей за последние семь встреч
  • Пять последних встреч между командами заканчивались исходом «обе забьют»

Прогноз

После обидного поражения в кубковом противостоянии в серии пенальти «Днепр-1» захочет взять реванш в чемпионате. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой 0 в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составляет 2.03.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Рух» — «Десна».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 2.46 3.08 3.10
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shlomo
shlomo
вчера в 16:23
Что подсказывает мне что на ТБ они наиграют...
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