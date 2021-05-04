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«Днепр-1» — «Заря». Прогноз на матч украинской Премьер-Лиги (05.05.2021)

вчера, 22:05

В 25-м туре чемпионата Украины «Днепр-1» примет луганскую «Зарю». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.873.422.44
Мелбет 3.00 3.60 2.30
1XBET 3.17 7.00 1.62

Ставки букмекеров

Без пяти минут бронзовый призер чемпионата в гостях у команды без турнирных задач, но коэффициенты приблизительно равны, явного фаворита встречи букмекеры не выделяют. Поставить на победу хозяев можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.9. В случае победы «Зари» зайдет коэффициент 2.3. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.6.

Также в линии букмекеры предлагают 1.85 за ТБ 2,5 и ТМ 2,5 по коэффициенту 1.95. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Днепр-1» после первого круга УПЛ находился на последней строчке турнирной таблицы, но после старта весенней части сезона благополучно поднялся вверх и сейчас делит седьмое-восьмое место с «Александрией». Плодотворная работа Игоря Йовичевича внутри команды и на трансферном рынке дала свои плоды, теперь клуб может чувствовать себя в безопасности за несколько туров до конца чемпионата. В прошлом туре днепровцы проиграли вице-чемпиону «Шахтёру» (1:2), а туром ранее спокойно разобрались с «Минаем» (3:0). С луганским коллективом будет трудно, но главный тренер умеет подбирать правильные слова и мотивировать своих игроков.

«Заря» практически застолбила за собой бронзу, осталось лишь соблюсти формальности, но расслабляться еще совсем рано, так как на носу финал Кубка страны с киевским «Динамо», через оставшиеся матчи как раз и будет строиться подготовка к одному из важнейших матчей сезона. Трудная победа над «Минаем» не придала команде Виктора Скрипника свежести, но при грамотной ротации опытному специалисту вполне по силам взять очки в этой встрече.

Информация для ставок

  • «Заря» забивает минимум один гол в семи матчах подряд
  • «Днепр-1» не проигрывает дома в чемпионате четыре игры подряд
  • Луганский клуб пропускает на выезде в пяти из шести матчей кряду
  • Игра первого круга завершилась поражением «Днепра-1» со счетом 1:3

Прогноз

Результат не давит ни на одну из команд, поэтому здесь вполне можно ожидать открытый футбол с большим количеством моментов и голов. Рекомендуем сделать ставку на «обе забьют + ТБ 2.5» по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Ворскла» — «Десна».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.85 1.43 1.93 1.88 1.56 2.44
Мелбет 1.94 1.86
1XBET 2.75 1.41 1.94 1.86 1.52 2.44
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