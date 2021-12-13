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«Дженоа» – «Салернитана». Прогноз на матч Кубка Италии (14.12.2021)

сегодня, 18:04

На поединок 1/16 финала Кубка Италии «Салернитана» отправится на игру с «Дженоа». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.213.713.10
Фонбет 2.05 3.65 3.45
Мелбет 2.08 3.50 3.46
BetBoom 2.06 3.60 3.20

Ставки букмекеров

В этой встрече букмекеры не смогли определиться с однозначным фаворитом, но небольшое предпочтение отдали хозяевам. Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 2.1 на победу «Дженоа». В случае победы «Салернитаны» залетит коэффициент 3.2. На ничейный результат можно загрузить по коэффициенту 3.5.

Форма команд

Андрей Шевченко и его «Дженоа» продолжают быть без побед и не дают даже малейшей надежды болельщикам. Команда выглядит очень сыро и неуверенно, о чем свидетельствуют последние результаты – пять поражений из них два последних «Сампдории» в дерби (1:3), а также «Ювентусу» (0:2).

«Салернитана» на последнем месте в чемпионате и также не блещет стабильностью. Коллектив в последних турах чемпионата уступил «Ювентусу» и «Милану», а также без шансов сгорел на выезде «Фиорентине» (0:4).

Информация для ставок

• Безвыигрышная серия «Дженоа» составляет 14 поединков, «Салернитаны» — семь
• «Салернитана» пропускает в гостях в 10 матчах подряд
• «Дженоа» забила лишь один гол в пяти крайних играх

Прогноз

Здесь ожидаем игру без явного преимущества одной из команд. Проход в 1/8 нужен обоим коллективам, но вероятно, что в плотной борьбе победитель в основное время так и не будет определен. Рискнуть и сделать ставку на ничью можно в БК Мелбет по коэффициенту 3.5.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.88 1.43 1.97 1.86 1.53 2.54
Мелбет 1.89 1.99
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Все комментарии
yvj9gyz2m3ny
yvj9gyz2m3ny
сегодня в 18:51
Футбольный клуб Дженоа (Генуя) выиграет матч.
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