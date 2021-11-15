«Енисей» — «Текстильщик». Прогноз на матч ФНЛ (17.11.2021)

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15 ноября 2021, 23:32

В рамках 23-го тура ФНЛ «Енисей» на Центральном стадионе в Красноярске сыграет против «Текстильщика». Вашему вниманию анализ ставок букмекеров и прогноз на матч.

Ставки букмекеров

В линии букмекерской конторы Бетсити опубликованы такие ставки на основные исходы этой встречи: победа «Енисея» идет по котировке 1.43, ничья – 4.30, а победа «Текстильщика» доступна по коэффициенту 8.10.

При этом аналитики сервиса не определились с возможной результативностью матча. Ставки на ТМ (2,5) и ТБ (2,5) голов принимаются по одинаковым коэффициентам – 1.93.

Форма команд

«Енисей» улучшил турнирные позиции в лиге, одержав три победы за пять последних туров. В этой серии команде удалось обыграть «Краснодар-2» (2:0), «Спартак-2» (2:1) и «Аланию» (2:1), что позволило подняться на 11-е место в общем зачете.

Менее успешно футболисты «Енисея» в данной серии сыграли против «Кубани» (1:2) и московского «Торпедо» (1:2), потерпев два поражения, несмотря на забитые голы.

«Текстильщик» пока лишь мечтает о том, чтобы выбраться из зоны вылета. По итогам 22 проведенных туров команда взяла 19 очков, которые располагают ее на предпоследнем месте в общем зачете.

Последнюю победу в ФНЛ «Текстильщик» взял 31 октября дома над «КАМАЗом» (4:1), после чего команда уступила «Краснодару-2» (0:1) и разошлась миром с «Торпедо» (1:1) на домашней арене.

Информация для ставок

«Енисей» выиграл 3 из последних 5 матчей ФНЛ на своем поле

на своем поле «Текстильщик» не побеждал на выезде в текущем чемпионате – 4 ничьих и 6 поражений

«Енисей» побеждал «Текстильщик» в 4 из 5 очных встреч во всех турнирах

Прогноз

Последние матчи на своем поле «Енисей» провел успешно, включая победу над «Крыльями Советов» в кубковой встрече (1:0). «Текстильщик» же на выезде стабильно терпит неудачи и очень мало забивает. Учитывая это, предлагаем ставку на победу «Енисея» с форой (-1) гол по коэффициенту 1.70 в БК Бетсити.