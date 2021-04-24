«Эспаньол» — «Лас-Пальмас». Прогноз на матч Сегунды (24.04.2021)

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вчера, 06:11

«Эспаньол» и «Лас-Пальмас» проведут очную встречу в рамках 36-го тура испанской Сегунды. Вашему вниманию прогноз и обзор линии букмекеров на эту игру.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Эспаньол» явным фаворитом этой встречи. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.51. Победа «Лас-Пальмаса» оценивается в 7.8. Ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 3.8.

Ставка на тотал больше 2.5 мячей представлена коэффициентом 2.06, в то время как низовой исход матча (ТМ 2.5) можно сыграть по коэффициенту 1.76. Исход «обе забьют» представлен котировкой 2.08.

Форма команд

«Эспаньол» является лидером Сегунды и главным претендентом на повышение в классе. Команда давно не проигрывает и стабильно набирает очки. Каталонцы проиграли всего шесть встреч за весь сезон и определенно заслуживают вернуться в сильнейшую лигу Испании. В прошлом туре «Эспаньол» поделил очки с «Альмерией» (1:1), а ранее обыграл дома «Леганес» (2:1).

«Лас-Пальмас» почти не проигрывает в последнее время, однако чаще всего заканчивает матчи вничью. Команда располагается в середине турнирной таблицы и почти не имеет шансов на финиш в зоне плей-офф. В последних двух турах «Лас-Пальмас» сыграл вничью с «Реалом Овьедо» (0:0) и «Малагой» (1:1).

Информация для ставок

«Эспаньол» не проигрывает последние 12 матчей, а «Лас-Пальмас» потерпел 2 поражения в последних 10 встречах в рамках Сегунды

Четыре из пяти последних матчей «Лас-Пальмаса» завершились ничейным результатом

«Эспаньол» выиграл пять из шести последних домашних матчей с «Лас-Пальмасом»

В четырех из семи последних встреч команд сыграла ставка «обе забьют — нет»

Прогноз

«Эспаньол» и «Лас-Пальмас» крайне редко проигрывают. Рискнем предположить, что обе команды согласятся на ничейный результат в этом поединке. Сделать ставку на то, что клубы не выявят победителя, можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.8.