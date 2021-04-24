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«Эспаньол» — «Лас-Пальмас». Прогноз на матч Сегунды (24.04.2021)

вчера, 06:11

«Эспаньол» и «Лас-Пальмас» проведут очную встречу в рамках 36-го тура испанской Сегунды. Вашему вниманию прогноз и обзор линии букмекеров на эту игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.474.327.99
Фонбет Live! 1.02 24.00 73.00
Мелбет 1.39 4.59 8.17
1XBET 1.35 8.70 4.26

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Эспаньол» явным фаворитом этой встречи. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.51. Победа «Лас-Пальмаса» оценивается в 7.8. Ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 3.8.

Ставка на тотал больше 2.5 мячей представлена коэффициентом 2.06, в то время как низовой исход матча (ТМ 2.5) можно сыграть по коэффициенту 1.76. Исход «обе забьют» представлен котировкой 2.08.

Форма команд

«Эспаньол» является лидером Сегунды и главным претендентом на повышение в классе. Команда давно не проигрывает и стабильно набирает очки. Каталонцы проиграли всего шесть встреч за весь сезон и определенно заслуживают вернуться в сильнейшую лигу Испании. В прошлом туре «Эспаньол» поделил очки с «Альмерией» (1:1), а ранее обыграл дома «Леганес» (2:1).

«Лас-Пальмас» почти не проигрывает в последнее время, однако чаще всего заканчивает матчи вничью. Команда располагается в середине турнирной таблицы и почти не имеет шансов на финиш в зоне плей-офф. В последних двух турах «Лас-Пальмас» сыграл вничью с «Реалом Овьедо» (0:0) и «Малагой» (1:1).

Информация для ставок

  • «Эспаньол» не проигрывает последние 12 матчей, а «Лас-Пальмас» потерпел 2 поражения в последних 10 встречах в рамках Сегунды
  • Четыре из пяти последних матчей «Лас-Пальмаса» завершились ничейным результатом
  • «Эспаньол» выиграл пять из шести последних домашних матчей с «Лас-Пальмасом»
  • В четырех из семи последних встреч команд сыграла ставка «обе забьют — нет»

Прогноз

«Эспаньол» и «Лас-Пальмас» крайне редко проигрывают. Рискнем предположить, что обе команды согласятся на ничейный результат в этом поединке. Сделать ставку на то, что клубы не выявят победителя, можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.8.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.66 1.51 1.88 1.99 1.42 2.98
Мелбет 2.00 1.85
1XBET 2.62 1.56 3.80 1.24 1.46 3.00
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sv_1969
sv_1969
вчера в 06:24
Хозяева не проиграют
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