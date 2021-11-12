«Эйндховен» — «Дордрехт». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (13.11.2021)

«Эйндховен» примет «Дордрехт» в рамках 15-го тура Первого дивизиона Нидерландов. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на игру.
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5 : 1
завершен
13 ноября 2021, 18:00
суббота
Ставки букмекеров
Фаворит противостояния — «Эйндховен». Поставить на победу нидерландского клуба можно по коэффициенту 1.55. Ничейный исход оценивается в 4.30, а победа «Дордрехта» в 5.10.
В качестве дополнительной ставки на поединок можно выбрать тотал голов больше четырех по коэффициенту 3.00.
Форма команд
«Эйндховен» идет на шестой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 23 пункта. В последних матчах нидерландский коллектив победил «Утрехт-2», а также отпраздновал победу над «Эксельсиором» и проиграл «Аяксу-2».
«Дордрехт» в нынешнем сезоне идет на 20-й строчке в турнирной таблице. В активе коллектива десять баллов. В последних матчах «Дордрехт» выиграл у «Бреды», а также проиграл «Волендаму» и сыграл вничью с «Ден Босх».
Информация для ставок
- «Дордрехт» выиграл один матч из последних десяти
- «Эйндховен» выиграл два матча из последних пяти
- У «Дордрехта» четыре забитых мяча в трех последних матчах
Прогноз
В этой игре стоит присмотреться к ставке на «„обе команды забьют“ и „Эйндховен“ победит» по коэффициенту 2.80. В нынешнем сезоне «Эйндховен» выступает очень хорошо, команда играет в прекрасный футбол и много забивает.