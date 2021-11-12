«Эйндховен» — «Дордрехт». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (13.11.2021)

1636719644

12 ноября 2021, 15:20

«Эйндховен» примет «Дордрехт» в рамках 15-го тура Первого дивизиона Нидерландов. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на игру.

Ставки букмекеров

Фаворит противостояния — «Эйндховен». Поставить на победу нидерландского клуба можно по коэффициенту 1.55. Ничейный исход оценивается в 4.30, а победа «Дордрехта» в 5.10.

В качестве дополнительной ставки на поединок можно выбрать тотал голов больше четырех по коэффициенту 3.00.

Форма команд

«Эйндховен» идет на шестой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 23 пункта. В последних матчах нидерландский коллектив победил «Утрехт-2», а также отпраздновал победу над «Эксельсиором» и проиграл «Аяксу-2».

«Дордрехт» в нынешнем сезоне идет на 20-й строчке в турнирной таблице. В активе коллектива десять баллов. В последних матчах «Дордрехт» выиграл у «Бреды», а также проиграл «Волендаму» и сыграл вничью с «Ден Босх».

Информация для ставок

«Дордрехт» выиграл один матч из последних десяти

«Эйндховен» выиграл два матча из последних пяти

У «Дордрехта» четыре забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре стоит присмотреться к ставке на «„обе команды забьют“ и „Эйндховен“ победит» по коэффициенту 2.80. В нынешнем сезоне «Эйндховен» выступает очень хорошо, команда играет в прекрасный футбол и много забивает.