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«Эйндховен» — «Дордрехт». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (13.11.2021)

12 ноября 2021, 15:20

«Эйндховен» примет «Дордрехт» в рамках 15-го тура Первого дивизиона Нидерландов. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.554.755.71
Мелбет 1.38 5.15 6.75
1XBET 1.48 4.74 5.50

Ставки букмекеров

Фаворит противостояния — «Эйндховен». Поставить на победу нидерландского клуба можно по коэффициенту 1.55. Ничейный исход оценивается в 4.30, а победа «Дордрехта» в 5.10.

В качестве дополнительной ставки на поединок можно выбрать тотал голов больше четырех по коэффициенту 3.00.

Форма команд

«Эйндховен» идет на шестой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 23 пункта. В последних матчах нидерландский коллектив победил «Утрехт-2», а также отпраздновал победу над «Эксельсиором» и проиграл «Аяксу-2».

«Дордрехт» в нынешнем сезоне идет на 20-й строчке в турнирной таблице. В активе коллектива десять баллов. В последних матчах «Дордрехт» выиграл у «Бреды», а также проиграл «Волендаму» и сыграл вничью с «Ден Босх».

Информация для ставок

  • «Дордрехт» выиграл один матч из последних десяти
  • «Эйндховен» выиграл два матча из последних пяти
  • У «Дордрехта» четыре забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре стоит присмотреться к ставке на «„обе команды забьют“ и „Эйндховен“ победит» по коэффициенту 2.80. В нынешнем сезоне «Эйндховен» выступает очень хорошо, команда играет в прекрасный футбол и много забивает.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.74 1.48 2.18 1.74
Мелбет 2.69 1.40
1XBET 2.67 1.43
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Все комментарии
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12 ноября в 22:17
Футбольный клуб «Эйндховен» выиграет матч
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12 ноября в 16:41
Футбольный клуб «Эйндховен» одержит победу.
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