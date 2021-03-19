«Фиорентина» — «Милан»: прогноз на матч Серии А (21.03.2021)

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вчера, 18:19

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 28-й тур чемпионата Италии. «Фиорентина» ждет в гости «Милан».

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Милан». Команда играет на выезде, а поставить на их победу можно по коэффициенту 2.2. Победа «Фиорентины» оценивается по 3.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.4.

Букмекеры верят в верховой матч, поэтому предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.97. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.89. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Фиорентина» на данный момент занимает 13-е место в чемпионате и не показывает игры, которую от нее ожидают болельщики. Команда находится в семи очках от зоны вылета и не имеет права сильно расслабляться, ведь до конца чемпионата еще достаточно туров. В прошлой игре «Фиорентина» крупно обыграла «Беневенто» (4:1), а туром ранее сыграла вничью с «Пармой» (3:3).

«Милан» потерял очень много очков, поэтому конкурировать с «Интером» за чемпионство, вероятнее всего, уже не сможет. Команда вылетела из Лиги Европы по сумме двух матчей с «Манчестер Юнайтед» (1:1, 0:1), поэтому теперь может сфокусировать свое внимание на успешном завершении чемпионата в первой тройке. В прошлом туре «Милан» минимально уступил в принципиальном матче с «Наполи» (0:1), а немного ранее обыграл на выезде «Верону» (2:0).

Информация для ставок

• «Милан» проиграл всего два матча из десяти последних на выезде во всех турнирах

• «Фиорентина» забивала в восьми домашних матчах из последних десяти

• Четыре из пяти матчей между командами за последнее время закончились тоталом меньше 2.5 мячей

• Три последних матча «Фиорентины» закончились ставкой «обе забьют»

Прогноз

«Милан» потерял много очков за последние два месяца, поэтому теперь права на ошибку у «красно-черных» нет. Рекомендуем сделать ставку на победу гостей в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.2.