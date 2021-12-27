«Монпелье» — «Страсбур». Прогноз на матч Кубка Франции (02.01.2022)

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27 декабря 2021, 20:06

В 1/16 финала Кубка Франции состоится очное противостояние «Монпелье» и «Страсбура». Мы приготовили прогноз и анализ ставок букмекеров на поединок.

Ставки букмекеров

Эксперты отводят командам приблизительно равные шансы на проход в следующий тур Кубка Франции. Букмекерская компания Фонбет принимает ставки на победу «Монпелье» по коэффициенту 2.51, а вероятность успеха «Страсбура» оценивается в 2.75. Заключить пари на ничью можно по котировке 3.48.

Что касается голов, то здесь аналитики не определяются. Вариант ставки ТМ(2,5) голов доступен по коэффициенту 1.92, ТБ (2,5) – 1.95.

Форма команд

На предыдущей стадии Кубка Франции обе команды добились минимальных побед.

К предстоящей игре «Монпелье» подходит на победной серии из пяти игр, включая четыре поединка в Лиге 1. В последней игре чемпионата «паладины» крупно победили дома «Анже» (4:1).

«Страсбур», в свою очередь, пропустил последний тур французской лиги, а в последнем поединке чемпионата команда допустила домашнее поражение от «Марселя» (0:2), которому предшествовала серия из двух побед подряд – «Бордо» (5:2) и «Ницца» (3:0).

Информация для ставок

Команды обменивались забитыми голами в 3 из прошлых 4 очных матчей

«Монпелье» побеждал в 4 из последних 5 матчей на своем поле

«Страсбур» забивал минимум 1 гол в 4 прошлых гостевых матчах

Прогноз

Очные встречи «Монпелье» и «Страсбура», как правило, проходят результативно. Помимо этого, обе команды сейчас стабильно забивают в чемпионате Франции. Рекомендуем ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.85 в БК Фонбет.