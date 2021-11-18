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«Гамбург» — «Ян». Прогноз на матч второй Бундеслиги (20.11.2021)

18 ноября 2021, 14:54

В 14-м туре второй Бундеслиги «Гамбург» ждет в гости «Ян» из Регенсбурга. Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Германия. Вторая Бундеслига 2021/2022
Гамбург
Ян
4 : 1
завершен
20 ноября 2021, 15:30
суббота
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.773.854.89
Фонбет 1.65 4.05 4.90
Мелбет 1.65 4.28 4.50
BetBoom 1.71 4.26 4.26

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Гамбург». Команда играет дома, а поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.74. Победа «Яна» оценивается по 4.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.99. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 1.82. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.59.

Форма команд

«Гамбург» уже несколько игр идет без поражений во второй Бундеслиге, но большинство результатов — ничья. Таким образом, команда идет на седьмом месте с 20 очками и отстает от лидера на шесть пунктов, сыграв при этом на одну игру больше. Чтобы подняться вверх по турнирной таблице, коллективу необходимо улучшить реализацию моментов и чаще добиваться побед. Последние два поединка «Гамбурга» в чемпионате закончились ничьими с «Карлсруэ» (1:1) и «Хольштайном» (1:1).

«Ян» из Регенсбурга продолжает приятно удивлять болельщиков своими результатами. Перед стартом очередного тура клуб идет на втором месте, имея в активе 25 очков и отставая от лидера всего на один пункт, при этом сыграв на одну игру больше. Коллектив также имеют очень хорошую разницу забитых и пропущенных мячей (29:15). В прошлом туре «Ян» проиграл на своем поле «Ганзе» (2:3), а ранее без проблем переиграл на выезде «Ингольштадт» (3:0).

Информация для ставок

  • Шесть из десяти последних матчей «Гамбурга» в основное время завершились ничейным результатом
  • «Ян» выиграл только один матч из пяти последних на выезде
  • Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Гамбург» почти не проигрывает и постарается добиться победы в этом поединке за счет фактора домашнего поля. Тем не менее, предлагаем поверить в оба коллектива, а именно в то, что забитые мячи окажутся в воротах каждой из команд. Сделать ставку на «обе забьют» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.59.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.30 1.67 1.80 2.09
Мелбет 2.46 1.51
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Все комментарии
532njm8zn9bg
532njm8zn9bg
18 ноября в 17:43
Футбольный клуб Гамбург выиграет матч.
shzztm33a294
shzztm33a294
18 ноября в 16:37
Футбольный клуб Гамбург одержит победу.
shlomo
shlomo
18 ноября в 16:26
Хозяева не проиграют
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