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«Хетафе» — «Кадис». Прогноз на матч испанской Примеры (21.11.2021)

21 ноября 2021, 10:33

«Хетафе» примет «Кадис» в рамках 14-го тура испанской Примеры. Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.

Испания. Примера 2021/2022
Хетафе
Кадис
4 : 0
завершен
21 ноября 2021, 16:00
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.033.204.59
Фонбет 2.05 3.10 4.20
Мелбет 1.98 3.07 5.01
1XBET 2.23 3.11 4.06
BetBoom 2.05 3.00 4.40

Ставки букмекеров

Фаворитом противостояния букмекеры выбрали «Хетафе». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.00. Ничейный исход оценивается в 3.15, а победа гостей в 4.30.

Дополнительная ставка на матч — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 2.30.

Форма команд

«Хетафе» расположился на 20-й строчке в турнирной таблице. В активе команды шесть баллов. У клуба из пригорода Мадрида всего одна победа, три ничейных результата и девять поражений. «Хетафе» забил шесть мячей и пропустил 19 голов в свои ворота. В последних встречах «Хетафе» выглядит не лучшим образом, клуб проиграл «Вильярреалу», а также выиграл у «Эспаньола» и сыграл вничью с «Гранадой».

«Кадис» не впечатляет в этом сезоне. Команда выиграла два поединка, шесть раз играла вничью и проиграла в пяти матчах. У «Кадиса» 12 баллов и 16-я строчка в турнирной таблице. «Кадис» забил 12 голов и пропустил 19 мячей. В последних матчах испанский коллектив выиграл у «Атлетика» из Бильбао, а также сыграл вничью с «Мальоркой» и «Вильярреалом».

Информация для ставок

  • «Хетафе» выиграл всего один матч из последних десяти
  • «Кадис» выиграл один матч из последних пяти
  • У «Хетафе» три пропущенных мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку на «ничейный исход или победа „Кадиса“» по коэффициенту 1.80. «Кадис» в нынешнем сезоне далеко не тот, что был раньше, но все же клуб выступает чуть лучше своего оппонента. Поэтому у «Кадиса» есть все шансы заработать хотя бы один балл.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.45 2.83
1XBET 1.38 3.18
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Все комментарии
wuu2yd6xr4md
wuu2yd6xr4md
21 ноября в 10:47
Футбольный клуб Хетафе одержит победу.
cfa5gk55d6zk
cfa5gk55d6zk
21 ноября в 10:46
Футбольный клуб Хетафе выиграет матч.
shlomo
shlomo
21 ноября в 10:34
Хозяева не проиграют
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