«Хетафе» — «Кадис». Прогноз на матч испанской Примеры (21.11.2021)

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21 ноября 2021, 10:33

«Хетафе» примет «Кадис» в рамках 14-го тура испанской Примеры. Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом противостояния букмекеры выбрали «Хетафе». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.00. Ничейный исход оценивается в 3.15, а победа гостей в 4.30.

Дополнительная ставка на матч — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 2.30.

Форма команд

«Хетафе» расположился на 20-й строчке в турнирной таблице. В активе команды шесть баллов. У клуба из пригорода Мадрида всего одна победа, три ничейных результата и девять поражений. «Хетафе» забил шесть мячей и пропустил 19 голов в свои ворота. В последних встречах «Хетафе» выглядит не лучшим образом, клуб проиграл «Вильярреалу», а также выиграл у «Эспаньола» и сыграл вничью с «Гранадой».

«Кадис» не впечатляет в этом сезоне. Команда выиграла два поединка, шесть раз играла вничью и проиграла в пяти матчах. У «Кадиса» 12 баллов и 16-я строчка в турнирной таблице. «Кадис» забил 12 голов и пропустил 19 мячей. В последних матчах испанский коллектив выиграл у «Атлетика» из Бильбао, а также сыграл вничью с «Мальоркой» и «Вильярреалом».

Информация для ставок

«Хетафе» выиграл всего один матч из последних десяти

«Кадис» выиграл один матч из последних пяти

У «Хетафе» три пропущенных мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку на «ничейный исход или победа „Кадиса“» по коэффициенту 1.80. «Кадис» в нынешнем сезоне далеко не тот, что был раньше, но все же клуб выступает чуть лучше своего оппонента. Поэтому у «Кадиса» есть все шансы заработать хотя бы один балл.