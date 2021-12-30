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«Бургос» — «Аморебьета». Прогноз на матч испанской Сегунды (31.12.2021)

30 декабря 2021, 17:20

«Бургос» примет «Аморебьету» в рамках 22-го тура испанской Сегунды. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Испания. Сегунда 2021/2022
Бургос
Аморебьета
2 : 2
завершен
31 декабря 2021, 18:00
пятница
Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры называют «Бургос». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.20. Ничейный исход оценивается в 3.00, а победа «Аморебьеты» в 3.75.

В качестве дополнительной ставки можно выбрать «обе команды забьют — да» по коэффициенту 2.05.

Форма команд

В нынешнем сезоне Сегунды «Бургос» занимает десятую строчку в турнирной таблице. В активе клуба 28 баллов. У команды восемь побед, четыре ничейных результата и девять поражений. Коллектив забил 21 мяч и столько же пропустил. В последних встречах «Бургос» проиграл «Жироне» (3:1), а также выиграл у «Фуэнлабрады» (2:0) и у «Реал Сосьедад II» (0:1).

«Аморебьета» идет на 20-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 19 баллов. У команды три победы, десять ничьих и восемь поражений. Коллектив забил 24 гола и пропустил 31 мяч. В последних матчах «Аморебьета» сыграла вничью с «Понферрадиной» (1:1), а также с «Лас-Пальмасом» (1:1) и выиграла у «Малаги» (1:2).

Информация для ставок

  • «Аморебьета» не побеждает три поединка кряду
  • «Бургос» проиграл два матча из последних пяти
  • «Аморебьета» забила три мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и не будет ничейного исхода. За это предлагается коэффициент 3.20. Фаворит матча — «Бургос», который, несмотря на два поражения, все еще в хорошей форме и часто забивает. Наверняка эта команда сможет заработать три балла. Хозяева в нынешнем сезоне смотрятся лучше оппонента почти по всем параметрам, поэтому в их победу верится больше всего.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.01 1.84 1.56 2.49
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Gahi
Gahi
30 декабря 2021 в 23:34
В этом матче обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
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