«Картахена» — «Альмерия». Прогноз на матч Сегунды (16.08.2021)

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вчера, 16:01

«Картахена» будет играть против «Альмерии» в рамках очередного тура Сегунды в Испании. Этот поединок состоится 16 августа 2021 года. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «Альмерию». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.45. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.00 и на победу хозяев по коэффициенту 3.20.

Форма команд

«Картахена» очень даже неплохо смотрелась в товарищеских поединках. Клуб сыграл несколько матчей вничью, а также выиграл два поединка. Были и поражения, команда уступила «Валенсии» и «Мальорке», но в этом случае фиаско можно простить, так как «Картахена» играла против сильных клубов. «Картахена» очень хорошо смотрится в атаке, с защитой также особых проблем нет.

«Альмерия» порадовала болельщиков в прошлом сезоне и даже имела возможность попасть в высшую лигу, но не хватило немного удачи. В предсезонке клуб показал, что он способен повторить и улучшить успех прошлого сезона. Команда победила в четырех матчах, один раз сыграла вничью и проиграла. Единственное поражение в предсезонке клубу нанесла «Бенфика», которая собрала очень хороший состав.

Информация для ставок

«Альмерия» не проигрывает пять игр кряду

«Картахена» не проигрывает четыре игры кряду

«Альмерия» забила семь голов в последних пяти матчах

Прогноз

«Альмерия» здорово смотрится в предсезонке, по игре клуба можно сказать, что он способен выдать замечательный сезон. Команда прекрасна в атаке и забивает много голов. В грядущем матче с участием этих клубов можно сделать ставку на то, что «Альмерия» забьет в обоих таймах, в это действительно верится, так как клуб хорош у ворот соперника.

Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на исход другого матча Сегунды.