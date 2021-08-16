«Картахена» — «Альмерия». Прогноз на матч Сегунды (16.08.2021)

«Картахена» будет играть против «Альмерии» в рамках очередного тура Сегунды в Испании. Этот поединок состоится 16 августа 2021 года. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.
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1 : 3
завершен
вчера, 23:00
Ставки букмекеров
Фаворитом матча букмекеры выбрали «Альмерию». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.45. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.00 и на победу хозяев по коэффициенту 3.20.
Форма команд
«Картахена» очень даже неплохо смотрелась в товарищеских поединках. Клуб сыграл несколько матчей вничью, а также выиграл два поединка. Были и поражения, команда уступила «Валенсии» и «Мальорке», но в этом случае фиаско можно простить, так как «Картахена» играла против сильных клубов. «Картахена» очень хорошо смотрится в атаке, с защитой также особых проблем нет.
«Альмерия» порадовала болельщиков в прошлом сезоне и даже имела возможность попасть в высшую лигу, но не хватило немного удачи. В предсезонке клуб показал, что он способен повторить и улучшить успех прошлого сезона. Команда победила в четырех матчах, один раз сыграла вничью и проиграла. Единственное поражение в предсезонке клубу нанесла «Бенфика», которая собрала очень хороший состав.
Информация для ставок
- «Альмерия» не проигрывает пять игр кряду
- «Картахена» не проигрывает четыре игры кряду
- «Альмерия» забила семь голов в последних пяти матчах
Прогноз
«Альмерия» здорово смотрится в предсезонке, по игре клуба можно сказать, что он способен выдать замечательный сезон. Команда прекрасна в атаке и забивает много голов. В грядущем матче с участием этих клубов можно сделать ставку на то, что «Альмерия» забьет в обоих таймах, в это действительно верится, так как клуб хорош у ворот соперника.
Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на исход другого матча Сегунды.