«Корнелья» — «Барселона»: прогноз на матч Кубка Испании (21.01.2021)

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20 января 2021, 10:42

21 января «Корнелья» встретится с «Барселоной».

Ставки букмекеров

«Барселона» является абсолютным фаворитом противостояния. В победу «Корнельи» букмекеры не верят. Специалисты рекомендуют сделать ставку на обе забьют с коэффициентом 2,10. Эта ставка актуальна, если не учитывать тот факт, что у «Барселоны» в последние годы все чаще возникают проблемы в Кубке, а в нынешнем сезоне команда часто пропускает.

Форма команд

«Корнелья» занимает восьмую строчку в подгруппе А одного из низших дивизионов Испании. У команды 13 набранных баллов. «Корнелья» прославилась тем, что уже успела выбить в этом сезоне «Атлетико» из Кубка Испании. Однако матч против «Барселоны» — это совсем другой уровень, хозяевам поля будет очень тяжело. Свой последний матч команда из пригорода Барселоны сыграла вничью 2:2.

«Барселона» выиграла несколько матчей, но после уступила в Суперкубке Испании, проиграв «Атлетику». Команда Рональда Кумана выглядела абсолютно беспомощной, а капитан Лео Месси получил дисквалификацию, которая распространяется на все испанские турниры. В чемпионате «Барселона» находится на третьей строчке с 34 баллами в активе и продолжает бороться за трофей.

Информация для ставок

● «Барселона» выиграла четыре из последних пяти матчей

● «Барселона» лидер по количеству забитых мячей в чемпионате — 37 голов

● У «Корнельи» всего две победы в последних пяти встречах

Прогноз

Это будет непростой матч для обеих команд. Однако у Рональда Кумана и его «Барселоны» нет другого выхода, нужно побеждать. Учитывая поведение «Барселоны», можно сделать ставку на ничью хотя бы в одном из таймов с коэффициентом 1,95.