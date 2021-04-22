КПР — «Норвич». Прогноз на матч Чемпионшипа (24.04.2021)

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22 апреля 2021, 04:25

«Норвич» сыграет на выезде с КПР в рамках 44-го тура Чемпионшипа. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на эту встречу.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого матча букмекеры считают «Норвич». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.83. Ничейный исход оценивается в 3.8. Победа КПР представлена коэффициентом 4.1.

Форма команд

КПР с 62 баллами расположился на восьмой строчке в турнирной таблице. В нынешнем сезоне КПР побеждал 17 раз, 11 матчей сыграл вничью и проиграл в 15 поединках. На счету клуба 51 забитый и 51 пропущенный мяч. В последних матчах КПР показывает неплохие результаты, но всё равно допускает осечки в поединках против не самых сильных соперников.

«Норвич» гарантировал себе выход в Премьер-Лигу. Клуб набрал 90 очков и расположился на первой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 27 побед, 9 ничьих и 7 поражений. На счету «канареек» 66 забитых и 32 пропущенных гола. После продолжительной беспроигрышной серии «Норвич» потерпел поражения в двух последних турах.

Информация для ставок

«Норвич» проиграл два матча из последних пяти

КПР выиграл три поединка из последних пяти

выиграл три поединка из последних пяти На счету «Норвича» 14 побед в 21 гостевом матче этого сезона

Прогноз

Рекомендуем присмотреться к ставке «обе команды забьют» по коэффициенту 1.72. Также можно поставить на победу «Норвича» и ТМ 3.5 по коэффициенту 2.55.