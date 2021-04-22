КПР — «Норвич». Прогноз на матч Чемпионшипа (24.04.2021)

«Норвич» сыграет на выезде с КПР в рамках 44-го тура Чемпионшипа. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на эту встречу.
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сегодня, 17:00
Ставки букмекеров
Фаворитом этого матча букмекеры считают «Норвич». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.83. Ничейный исход оценивается в 3.8. Победа КПР представлена коэффициентом 4.1.
Форма команд
КПР с 62 баллами расположился на восьмой строчке в турнирной таблице. В нынешнем сезоне КПР побеждал 17 раз, 11 матчей сыграл вничью и проиграл в 15 поединках. На счету клуба 51 забитый и 51 пропущенный мяч. В последних матчах КПР показывает неплохие результаты, но всё равно допускает осечки в поединках против не самых сильных соперников.
«Норвич» гарантировал себе выход в Премьер-Лигу. Клуб набрал 90 очков и расположился на первой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 27 побед, 9 ничьих и 7 поражений. На счету «канареек» 66 забитых и 32 пропущенных гола. После продолжительной беспроигрышной серии «Норвич» потерпел поражения в двух последних турах.
Информация для ставок
- «Норвич» проиграл два матча из последних пяти
- КПР выиграл три поединка из последних пяти
- На счету «Норвича» 14 побед в 21 гостевом матче этого сезона
Прогноз
Рекомендуем присмотреться к ставке «обе команды забьют» по коэффициенту 1.72. Также можно поставить на победу «Норвича» и ТМ 3.5 по коэффициенту 2.55.
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