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КПР — «Норвич». Прогноз на матч Чемпионшипа (24.04.2021)

22 апреля 2021, 04:25

«Норвич» сыграет на выезде с КПР в рамках 44-го тура Чемпионшипа. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.253.841.87
Фонбет 4.40 3.80 1.80
BetBoom 4.05 3.70 1.82

Ставки букмекеров

Фаворитом этого матча букмекеры считают «Норвич». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.83. Ничейный исход оценивается в 3.8. Победа КПР представлена коэффициентом 4.1.

Форма команд

КПР с 62 баллами расположился на восьмой строчке в турнирной таблице. В нынешнем сезоне КПР побеждал 17 раз, 11 матчей сыграл вничью и проиграл в 15 поединках. На счету клуба 51 забитый и 51 пропущенный мяч. В последних матчах КПР показывает неплохие результаты, но всё равно допускает осечки в поединках против не самых сильных соперников.

«Норвич» гарантировал себе выход в Премьер-Лигу. Клуб набрал 90 очков и расположился на первой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 27 побед, 9 ничьих и 7 поражений. На счету «канареек» 66 забитых и 32 пропущенных гола. После продолжительной беспроигрышной серии «Норвич» потерпел поражения в двух последних турах.

Информация для ставок

  • «Норвич» проиграл два матча из последних пяти
  • КПР выиграл три поединка из последних пяти
  • На счету «Норвича» 14 побед в 21 гостевом матче этого сезона

Прогноз

Рекомендуем присмотреться к ставке «обе команды забьют» по коэффициенту 1.72. Также можно поставить на победу «Норвича» и ТМ 3.5 по коэффициенту 2.55.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч АПЛ «Шеффилд Юнайтед» — «Брайтон».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.21 1.72 1.75 2.38
1XBET 3.44 1.33 2.25 1.72 1.72 2.17
BetBoom 3.30 1.29 2.08 1.68 1.63 2.16
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sv_1969
sv_1969
22 апреля в 05:11
Норвич уже в АПЛ.... КПР не проиграет
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