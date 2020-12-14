КПР – «Сток Сити»: прогноз на матч Чемпионшипа (15.12.2020)

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вчера, 15:40

15 декабря в английском Чемпионшипе сыграют КПР и «Сток Сити». Представляем прогноз и обзор ставок букмекерских контор на этот матч.

Ставки букмекеров

В данном противостоянии букмекеры не определяют фаворита. Сделать ставку на победу КПР в букмекерской конторе Бетсити можно с коэффициентом 2.70. Вероятность ничьи оценивается в 3.44, а победа «Сток Сити» идет за 2.65.

Согласно котировкам БК, команды покажут результативный футбол и на двоих забьют минимум три гола. Сыграть ставку на ТБ (2,5) можно за 1.83, ТМ(2,5) – 2.02. Рассмотрим последние результаты соперников, а также их положение в турнирной таблице.

Форма команд

КПР занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата. В активе команды четыре победы и шесть ничьих, при восьми поражениях. В пяти прошлых турах хозяева не побеждали, набрав только один зачетный пункт в противостоянии с «Миллуоллом» (1:1). В прошлом туре КПР уступил «Редингу» на домашней арене с минимальным счетом (0:1).

«Сток Сити» подобрался к лидирующей шестерке Чемпионшипа, от которой команда отстает на два очка. 12 декабря «гончары» сыграли вничью с «Дерби Каунти» (0:0), а перед этим уступили «Кардиффу» (1:2).

В гостях эта команда не проигрывала в четырех прошлых матчах – две ничьи и две победы. На выезде «Сток Сити» надежно обороняется – только пять пропущенных голов в девяти встречах.

Информация для ставок

• «Сток Сити» не пропускал голов в 7 из 9 прошлых гостевых матчей

• В 6 прошлых очных встречах команд сыграла ставка на ТБ (2,5)

• В 3 предыдущих поединках КПР забивалось не больше двух голов

• Ставка на ТМ(2,5) прошла в трех прошлых гостевых встречах «Сток Сити»

Прогноз

Турнирное положение обязует команды играть на максимальный результат в предстоящем матче. КПР нужно отдалиться от зоны вылета, а «Сток Сити» претендует на попадание в топ-6.

Предлагаем сыграть ставку на то, что обе команды забьют голы по коэффициенту 1.82 в букмекерской конторе Бетсити.