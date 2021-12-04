«Крылья Советов» — ЦСКА. Прогноз на матч чемпионата России (04.12.2021)

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сегодня, 01:05

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 17-й тур чемпионата России. «Крылья Советов» ждет в гости ЦСКА . Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является ЦСКА . Команда играет на чужом поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.41. Победа «Крыльев Советов» оценивается по 3.05, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.2.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.15. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.71. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.85.

Форма команд

«Крылья Советов» являются середняком РПЛ , хотя вернулись сюда только в этом сезоне. Команда идет на восьмом месте с 24 набранными очками и ей не угрожает возможность очутиться в зоне вылета. Перед командой стоит задача сохранения прописки в РПЛ и на данный момент коллектив полностью с ней справляется. В прошлом туре чемпионата России клуб из Самары сыграл вничью с «Нижним Новгородом» (0:0), а немного ранее разошелся миром с «Уралом» (1:1).

ЦСКА продолжает свою серию без поражений в чемпионате России и не может найти свою игру. Коллектив опустился уже на шестое место с 24 пунктами, опережая несколько соперников лишь по дополнительным показателям. В случае успеха в предстоящем матче московский клуб может подняться сразу на несколько позиций. В последних двух поединках чемпионата России «армейцы» проиграли на своем поле «Зениту» (0:2) и сыграл вничью с «Химками» (0:0).

Информация для ставок

«Крылья Советов» проиграли только два матча из десяти последних матчей, а ЦСКА уступил в трех поединках

уступил в трех поединках Четыре из шести последних домашних матчей «Крыльев Советов» завершились исходом «обе забьют — нет»

ЦСКА выиграл три из четырех последних матча у клуба из Самары

Прогноз

Исходя из статистики, команды забивают очень мало мячей в личных встречах. Предполагаем, что и в этот раз изобилия голов болельщики не увидят. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.71.