«Крылья Советов» — ЦСКА. Прогноз на матч чемпионата России (04.12.2021)

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 17-й тур чемпионата России. «Крылья Советов» ждет в гости ЦСКА. Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.
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сегодня, 14:00
Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является ЦСКА. Команда играет на чужом поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.41. Победа «Крыльев Советов» оценивается по 3.05, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.2.
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.15. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.71. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.85.
Форма команд
«Крылья Советов» являются середняком РПЛ, хотя вернулись сюда только в этом сезоне. Команда идет на восьмом месте с 24 набранными очками и ей не угрожает возможность очутиться в зоне вылета. Перед командой стоит задача сохранения прописки в РПЛ и на данный момент коллектив полностью с ней справляется. В прошлом туре чемпионата России клуб из Самары сыграл вничью с «Нижним Новгородом» (0:0), а немного ранее разошелся миром с «Уралом» (1:1).
ЦСКА продолжает свою серию без поражений в чемпионате России и не может найти свою игру. Коллектив опустился уже на шестое место с 24 пунктами, опережая несколько соперников лишь по дополнительным показателям. В случае успеха в предстоящем матче московский клуб может подняться сразу на несколько позиций. В последних двух поединках чемпионата России «армейцы» проиграли на своем поле «Зениту» (0:2) и сыграл вничью с «Химками» (0:0).
Информация для ставок
- «Крылья Советов» проиграли только два матча из десяти последних матчей, а ЦСКА уступил в трех поединках
- Четыре из шести последних домашних матчей «Крыльев Советов» завершились исходом «обе забьют — нет»
- ЦСКА выиграл три из четырех последних матча у клуба из Самары
Прогноз
Исходя из статистики, команды забивают очень мало мячей в личных встречах. Предполагаем, что и в этот раз изобилия голов болельщики не увидят. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.71.