«Крылья Советов» — «Урал». Прогноз на матч РПЛ (20.11.2021)

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19 ноября 2021, 10:13

Интересную встречу двух команд с похожим стилем игры подарит всем болельщикам 15-й тур чемпионата России. Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются «Крылья Советов». Команда играет на своем стадионе, поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.64. Победа «Урала» оценивается по 6.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.01. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Крылья Советов» благодаря успешному отрезку поднялись на шестое место, что является замечательным результатом для клуба, который только в этом году вернулся в РПЛ . Команда имеет в своем активе 22 балла. В последних двух поединках «Крылья Советов» обыграли «Химки» (3:0) и «Краснодар» (1:0).

«Урал» продолжает находиться на последнем месте в чемпионате России, но борется за очки в каждом матче. Клуб набрал 11 пунктов. В прошлой игре «Урал» смог удержать ничью на своем поле с «Зенитом» (0:0), а немного ранее разошелся миром и с «Химками» (0:0).

Информация для ставок

• Пять из шести последних матчей клуба из Самары завершились исходом «обе забьют — нет»

• Десять последних встреч «Урала» закончились тоталом меньше 2.5 мячей

• Четыре из пяти матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Клубы находятся в разных частях турнирной таблицы, однако будут играть аккуратно и сдержанно. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Мелбет.