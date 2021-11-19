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«Крылья Советов» — «Урал». Прогноз на матч РПЛ (20.11.2021)

19 ноября 2021, 10:13

Интересную встречу двух команд с похожим стилем игры подарит всем болельщикам 15-й тур чемпионата России. Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Россия. Премьер-Лига 2021/2022
Крылья Советов
Урал
1 : 1
завершен
20 ноября 2021, 14:00
суббота
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.793.415.59
Фонбет 1.75 3.35 5.50
Мелбет 1.84 3.44 5.50
1XBET 1.80 3.48 5.80
BetBoom 1.69 3.68 5.92

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются «Крылья Советов». Команда играет на своем стадионе, поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.64. Победа «Урала» оценивается по 6.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.01. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Крылья Советов» благодаря успешному отрезку поднялись на шестое место, что является замечательным результатом для клуба, который только в этом году вернулся в РПЛ. Команда имеет в своем активе 22 балла. В последних двух поединках «Крылья Советов» обыграли «Химки» (3:0) и «Краснодар» (1:0).

«Урал» продолжает находиться на последнем месте в чемпионате России, но борется за очки в каждом матче. Клуб набрал 11 пунктов. В прошлой игре «Урал» смог удержать ничью на своем поле с «Зенитом» (0:0), а немного ранее разошелся миром и с «Химками» (0:0).

Информация для ставок

• Пять из шести последних матчей клуба из Самары завершились исходом «обе забьют — нет»
• Десять последних встреч «Урала» закончились тоталом меньше 2.5 мячей
• Четыре из пяти матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Клубы находятся в разных частях турнирной таблицы, однако будут играть аккуратно и сдержанно. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.38 1.63 1.71 2.22
Мелбет 1.73 2.29
1XBET 1.14 6.06
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Все комментарии
48ru73zskkrv
48ru73zskkrv
19 ноября в 17:24
Футбольный клуб «Крылья Советов» (Самара) выиграет матч.
Gahi
Gahi
19 ноября в 11:31
В этом матче скорее всего победу одержит команда Крылья Советов.
v6h44h3uw5cv
v6h44h3uw5cv
19 ноября в 10:22
Футбольный клуб Крылья Советов (Самара) одержит победу.
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