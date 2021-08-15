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«Лас-Пальмас» — «Вальядолид». Прогноз на матч Сегунды (15.08.2021)

вчера, 09:03

15 августа «Лас-Пальмас» и «Вальядолид» собираются выяснить, кто же из них сильнее. Букмекеры Бетсити представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.912.982.83
Фонбет Live! 11.00 1.16 10.50
Мелбет 3.02 3.12 2.46
1XBET 3.02 3.05 2.57

Ставки букмекеров

Поставить на победу «Вальядолида», который выглядит фаворитом в глазах букмекеров, можно по коэффициенту 2.75. Ничейный исход оценивается коэффициентом 3.00, а победа хозяев поля оценивается по 2.90.

Форма команд

«Лас-Пальмас» смотрелся неплохо в прошлом сезоне, но клуб не смог пробиться в элиту. В товарищеских матчах этого сезона команда показала, что былой запал все еще при ней. Команда обыграла почти всех своих соперников и лишь раз проиграла. У клуба было поражение от крепкой «Севильи», которая представляет Примеру.

«Вальядолид» не смог спастись от вылета в Примере. В товарищеских матчах команда неплохо проявила себя и выиграла все три поединка.

Информация для ставок

● «Вальядолид» выиграл три матча подряд

● «Лас-Пальмас» победил в пяти матчах кряду

● «Вальядолид» забил 17 голов в последних пяти матчах

Прогноз

Оба клуба неплохо показали себя в товарищеских матчах. В этом поединке стоит присмотреться к ставке на точное количество голов в первом тайме (2) по коэффициенту 4.60. Также можно поставить на то, что оба клуба забьют по коэффициенту 2.20.

Также букмекеры предложили хороший коэффициент на победу «Фамаликау» в матче с «Порту».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.97 1.90 1.54 2.58
Мелбет 1.54 2.46
1XBET 1.11 6.21
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Все комментарии
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7kwmgnwqqtg6
вчера в 12:19
Футбольный клуб Лас-Пальмас выиграет матч.
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jmu77x5j5bxz
вчера в 11:20
Футбольный клуб «Вальядолид» одержит победу.
shlomo
shlomo
вчера в 11:13
Игра на три результата
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