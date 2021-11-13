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«Леганес» — «Реал Овьедо». Прогноз на матч испанской Сегунды (14.11.2021)

13 ноября 2021, 16:27

«Леганес» примет «Реал Овьедо» в рамках 16-го тура испанской Сегунды. Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.

Испания. Сегунда 2021/2022
Леганес
Реал Овьедо
0 : 0
завершен
14 ноября 2021, 20:15
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.173.163.98
Фонбет 2.30 2.95 3.55
Мелбет 2.38 2.94 3.44
1XBET 2.33 2.98 3.54
BetBoom 2.25 2.93 3.72

Ставки букмекеров

Фаворит грядущего противостояния в Сегунде — «Леганес». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.05. Ничейный исход оценивается в 3.20, а победа «Реал Овьедо» в 3.95.

В качестве дополнительной ставки на игру можно выбрать «обе команды забьют — да» по коэффициенту 2.20.

Форма команд

«Леганес» расположился на 19-й строчке в турнирной таблице Сегунды. Команда набрала 14 пунктов. В активе «Леганеса» три победы, пять ничьих и семь поражений. Команда забила 15 голов и пропустила 19 мячей. В последних поединках «огурцы» одолели «Уэску», а также сыграли вничью с «Картахеной» и уступили «Альмерии».

«Реал Овьедо» расположился на десятой строчке в турнирной таблице, у команды 20 баллов в активе. Клуб выиграл четыре матча, восемь раз играл вничью и проиграл в трех поединках. У «Реал Овьедо» 16 забитых и 15 пропущенных голов. В последних встречах «Реал Овьедо» играет не лучшим образом, испанский коллектив сыграл вничью с «Лас-Пальмасом», проиграл «Эйбару» и победил «Малагу».

Информация для ставок

  • «Реал Овьедо» выиграл два матча из последних пяти
  • «Леганес» выиграл один поединок за последние пять встреч
  • У «Реал Овьедо» три забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре стоит присмотреться к ставке на ничейный исход или победу «Реал Овьедо» по коэффициенту 1.77. В последних поединках «Реал Овьедо» выглядит лучше своего оппонента.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.77 2.00 1.45 2.86
Мелбет 1.46 2.91
1XBET 1.11 6.21
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Все комментарии
Gahi
Gahi
13 ноября в 21:28
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5. Удачи
vsqmab3yj3qw
vsqmab3yj3qw
13 ноября в 17:30
Футбольный клуб Леганес выиграет матч
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